Estados Unidos

El aeropuerto de Dallas-Fort Worth inicia remodelación histórica con un plan de USD 12.000 millones hasta 2030

Un convenio a largo plazo garantiza recursos para ejecutar renovaciones, extensiones y mejoras en infraestructura esencial, lo que asegura continuidad en servicios y condiciones para las principales aerolíneas

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La gran señal metálica con las letras DFW se erige sobre césped verde frente a un edificio moderno de cristal y hormigón bajo un cielo azul claro
DFW ejecuta uno de los mayores planes de modernización aeroportuaria de Estados Unidos, con impacto en infraestructura, operaciones y experiencia de los pasajeros (DFW Airport)

El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el tercer aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en el mundo, se prepara para una transformación de gran escala impulsada por el plan DFW Forward, que contempla una inversión cercana a USD 12.000 millones y la ampliación o renovación de 68 puertas de abordaje.

La iniciativa, cuyas obras finalizarán en 2030, introduce nuevas terminales, infraestructuras energéticas sostenibles y la modernización integral de instalaciones clave, según informó el medio The Dallas Morning News.

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Dentro de este proceso de expansión, una cifra destaca especialmente por su impacto en los planes originales: la Terminal F, inicialmente concebida con un presupuesto de USD 1.600 millones y solo 15 puertas, duplicará su capacidad hasta alcanzar 31 puertas, gracias a una inversión adicional de USD 4.000 millones por parte de American Airlines.

Esta aerolínea, con sede en Fort Worth, será la única ocupante de la nueva terminal, cuya construcción concluirá en 2030 y abrirá sus primeras puertas al público en 2027, de acuerdo con The Dallas Morning News.

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Vista panorámica de una moderna terminal de aeropuerto con techos altos y ventanales. Se ven pasajeros, mostradores de check-in, quioscos y equipaje
El tercer aeropuerto más transitado del planeta será escenario de innovaciones tecnológicas y ampliaciones clave para atender la demanda creciente (DFW Airport)

Dimensiones y alcance de la remodelación del aeropuerto de Dallas-Fort Worth

El plan de expansión no se limita a la construcción de la Terminal F. Incluye la rehabilitación y ampliación de las Terminales A y C, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad diaria.

En el caso de la Terminal C, catalogada como la más saturada y obsoleta del complejo, la inversión asciende a USD 3.000 millones y se ejecutará en varias etapas.

El proceso comenzó con la remoción de 400 columnas que restringían la visibilidad y la elevación de la cubierta del edificio.

Además, se construye una extensión de 10.700 metros cuadrados que incorpora la reconstrucción de cinco puertas y la adición de cuatro nuevas.

Interior de una terminal de aeropuerto moderna con ventanales grandes. Se ven pasajeros, una escultura y un avión de American Airlines en la pista exterior
Las obras incluyen nuevos espacios, reconstrucción de zonas críticas y mejoras en conectividad terrestre y servicios esenciales (DFW Airport)

Completada esta ampliación, el resto de la Terminal C será demolido y edificado nuevamente en dos fases, según The Dallas Morning News. Paralelamente, la Terminal A recibe una expansión de 13.000 metros cuadrados, destinada a reconstruir cinco puertas y agregar otras cinco.

El eje central de la transformación se articula en los acuerdos firmados en 2023 entre DFW Airport, la autoridad aeroportuaria de Dallas-Fort Worth, y las principales aerolíneas, en especial American Airlines.

Este acuerdo de uso y arrendamiento, con vigencia de 10 años y extensión opcional hasta 2043, cubre la mayoría de los gastos de capital previstos en el plan DFW Forward, lo que garantiza la financiación a largo plazo y la viabilidad de las obras, de acuerdo con The Dallas Morning News.

La principal aerolínea del aeropuerto refuerza su apuesta en la región, asegurando exclusividad en la nueva terminal y extendiendo su presencia estratégica (REUTERS/Jeff Mitchell/File Photo)
La principal aerolínea del aeropuerto refuerza su apuesta en la región, asegurando exclusividad en la nueva terminal y extendiendo su presencia estratégica (REUTERS/Jeff Mitchell/File Photo)

Nuevas infraestructuras y calendario de obras

Además de la ampliación de terminales, se ejecutan obras esenciales para el funcionamiento eficiente y sustentable del aeropuerto. En agosto de 2023 se cerró la pista 17R/35L, una de las más extensas del complejo, para su rehabilitación integral.

Entre los trabajos realizados destacan la instalación de una nueva capa de asfalto, la mejora de los sistemas de drenaje, la actualización de la red eléctrica y la iluminación, que implicó el reemplazo de 2.725 luces de pista por tecnología LED de bajo consumo. La pista reabrió en octubre de 2024, según datos de The Dallas Morning News.

El aeropuerto también moderniza la avenida International Parkway, adaptando las salidas a la derecha para las terminales A, B y C, y construye la East-West Connector Roadway, que conectará Rental Car Drive con la autopista 360 estatal, cuya culminación se prevé para 2026. Este mismo año concluirán las expansiones de los muelles de las terminales A y C, junto a la modernización de International Parkway.

Un mapa blanco y gris claro de un aeropuerto con cinco terminales etiquetadas (A, B, C, D, E) y un E Satellite, todas marcadas con iconos de avión naranjas
La intervención abarca tanto terminales tradicionales como nuevas instalaciones, con mejoras en eficiencia y capacidad operativa (DFW Airport)

Como parte de las novedades descritas en el plan, destaca la nueva Planta Central de Servicios Eléctricos (eCUP), que comenzó a operar en 2025 y aporta calefacción y refrigeración a todas las terminales mediante energía de fuentes renovables.

El plan también contempla la modernización de estaciones de bomberos ubicadas en el área central y la ampliación de la zona de carga aérea en la Calle 19, diseñada para casi duplicar la capacidad de estacionamiento de aeronaves de carga, con siete posiciones nuevas enfocadas en grandes aviones.

En el área operacional, la fase inicial de la Terminal F (15 puertas) y un nuevo carril de rodaje (Southwest End-Around Taxiway) comenzarán a funcionar en 2027. La reconstrucción completa de la Terminal C y la apertura total de la Terminal F quedarán finalizadas para 2030, según The Dallas Morning News.

Vista aérea de un aeropuerto moderno con varias terminales, aviones blancos estacionados en las pistas, y un edificio alargado con un gran jardín interior visible desde arriba
El calendario prevé hitos en dos etapas: apertura parcial de la Terminal F y nuevas infraestructuras en 2027, y finalización de los trabajos principales para 2030 (DFW Airport)

Minimizar el impacto en viajeros y operaciones

Durante esta transformación, el aeropuerto opta por una metodología de construcción modular. Las puertas se fabrican afuera y se colocan en su posición definitiva al estar listas, lo que permite reducir costos, acelerar las obras y disminuir molestias para los pasajeros.

El director ejecutivo del aeropuerto, Sean Donohue, comentó a The Dallas Morning News que la duración escalonada de los trabajos aliviará las posibles interrupciones en itinerarios y desplazamientos internos.

Para mantener informados a los usuarios, DFW Airport habilitó el sitio web dfwairport.com/construction, donde se detallan todas las novedades sobre accesos, circulación de vehículos y servicios afectados por las obras.

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