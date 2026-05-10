Los rincones ocultos del Reino Unido para disfrutar vacaciones lejos del turismo masivo

Los destinos poco conocidos del Reino Unido garantizan vacaciones de verano alejadas de las multitudes y el turismo masivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir destinos poco conocidos Reino Unido puede transformar las vacaciones de verano en una experiencia tranquila, lejos de las multitudes habituales. Según Condé Nast Traveler, existen rincones en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y las islas del Canal que invitan a disfrutar de playas, naturaleza y cultura sin aglomeraciones.

Estos destinos ofrecen playas apartadas, paisajes espectaculares, gastronomía local y alojamientos singulares, ideales para quienes buscan descanso y autenticidad.

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1. Deal

Deal, en la costa de Kent, destaca por su ambiente tranquilo y sus playas de guijarros poco transitadas

En la costa de Kent, Deal se mantiene como un paraíso sereno y poco frecuentado. Sus largas playas de guijarros y el antiguo muelle proporcionan un ambiente relajado, diferente al bullicio de otras localidades costeras.

Destaca el castillo construido por Enrique VIII y una zona de conservación con tiendas independientes y galerías, sobre todo en Middle Street. La reputación gastronómica local crece gracias a mariscos frescos y pequeños bistrós, como Jenkins & Son.

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Para hospedarse, Updown Farmhouse ocupa un edificio histórico restaurado y ofrece restaurante propio desde 2022.

2. Causeway Coast

La Causeway Coast se consolida como uno de los litorales más espectaculares del Reino Unido según Condé Nast Traveler

La Causeway Coast es, según Condé Nast Traveler, uno de los tramos de litoral más espectaculares del Reino Unido. El Giant’s Causeway impresiona por sus columnas de basalto hexagonales que llegan hasta el mar.

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La ruta continúa hacia el puente colgante Carrick-a-Rede y pueblos pesqueros como Ballintoy y Portballintrae. En Portrush, las playas de arena y el ambiente animado son perfectos para el surf.

La oferta culinaria destaca en Harry’s Shack, especializado en mariscos, o en Tartine at The Distillers Arms, con menú local. Al atardecer, las vistas del castillo de Dunluce completan la experiencia.

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3. Alderney

Alderney destaca como una opción única entre las islas del Canal, muy cercana a la costa de Francia

En las islas del Canal, Alderney representa una opción singular próxima a Francia. Como describe Condé Nast Traveler, su atmósfera combina castillos de arena y pescado con papas, además de un toque bretón inconfundible.

En Saint Anne, el alojamiento boutique The Blonde Hedgehog mezcla tradición y modernidad. La localidad acoge tiendas independientes y cafeterías, pero las playas salvajes de la isla son su mayor atractivo.

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Dada la corta extensión de Alderney —apenas tres millas de largo y una y media de ancho—, recorrerla en bicicleta permite descubrir sus diferentes calas fácilmente.

4. West Sussex

Los visitantes encuentran en Sussex alternativas menos masificadas y propuestas auténticas para quienes buscan nuevas experiencias (Crédito: David Iliff)

A menudo opacada por destinos más famosos, West Sussex “vive un gran momento ahora mismo”, según Condé Nast Traveler. El condado ofrece rutas costeras, como el England Coast Path, entre Shoreham-on-Sea y Eastbourne, ideales para los aficionados al senderismo.

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La galería Newlands House, en Petworth, es un referente cultural, mientras que en Fittleworth la posada tradicional Swan Inn, renovada bajo la dirección de Angus Davies, resulta una excelente opción para comer y descansar. Esta combinación de cultura y hospitalidad distingue a Sussex como un destino discreto y acogedor.

5. Península de Llyn

La Península de Llyn en Gales destaca como destino costero menos saturado y más tranquilo que otros lugares turísticos (FOTO: Intermundial)

En Gales, la Península de Llyn sobresale respecto a otras costas saturadas. El sendero litoral lleva a playas como Traeth Penllech y calas protegidas como Abersoch, donde abundan las cabañas coloridas.

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El pub Ty Coch Inn en Porthdinllaen, en una antigua vicaría junto a la arena, anima el verano con música en vivo y platos como mejillones con papas fritas. Los alojamientos cercanos, como las cabañas de Bert’s Kitchen Garden, aseguran una experiencia local más apacible que en otros destinos.

6. North Shropshire

North Shropshire destaca como destino de alojamiento de diseño en un entorno rural rodeado de historia y tradición británica

Al norte de Ludlow, North Shropshire surge como referente de alojamiento de diseño y entorno rural. El Bear Inn, situado en la aldea Tudor de Hodnet, dispone de habitaciones decoradas con antigüedades y tejidos británicos exclusivos.

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El restaurante Wild, en Whitchurch, contribuye a la popularidad de la región con su micro-menú degustación de temporada. Las opciones de alojamiento incluyen una histórica casa rosa para grupos y alternativas rurales de diseño. Como apunta Condé Nast Traveler, esta zona comienza a recibir atención por su propuesta diferenciada.

7. Norfolk Broads

Norfolk Broads destaca por sus paisajes abiertos y la tranquilidad de sus localidades, ideales para quienes buscan turismo fluvial (The Norfolk Broads @NorfolkBroads)

Famoso por sus paisajes abiertos y localidades tranquilas, Norfolk Broads atrae a quienes disfrutan del turismo fluvial y la observación de aves raras. Alquilar un barco y recorrer los canales es la mejor forma de apreciar este paisaje.

Wells-next-the-Sea conecta con playas extensas como Holkham por medio de senderos costeros. El turismo a orillas del río distingue a los Broads y brinda tranquilidad para los amantes de la naturaleza y la observación de fauna.

8. Manchester

Manchester sobresale este verano como destino británico gracias a su oferta cultural renovada y sus nuevos parques urbanos

Si vas a elegir una ciudad británica este verano, Manchester destaca con su renovada oferta cultural y sus espacios verdes. Factory International, en los nuevos Aviva Studios y diseñado por el equipo de Rem Koolhaas, es uno de los mayores proyectos culturales desde la Tate Modern.

Se suman parques como el Castlefield Viaduct y zonas verdes junto al río Medlock. Para alojarse, destacan opciones de diseño como Leven y las habitaciones de Soho House, situadas en los antiguos estudios de Granada TV, en opinión de Condé Nast Traveler.

9. North Yorkshire

El hotel Middleton Lodge se destaca en North Yorkshire por su alojamiento rural de alta calidad y vistas panorámicas en la zona (REUTERS)

Los páramos de North Yorkshire ofrecen panoramas impresionantes y alojamiento rural de alta calidad. Middleton Lodge es un hotel destacado, y otros establecimientos, como The Black Swan at Oldstead o The Abbey Inn, combinan estancia y menús degustación de inspiración local.

Chefs jóvenes impulsan propuestas innovadoras como Mýse, fortaleciendo la escena gastronómica. Para quienes desean combinar naturaleza y excelencia culinaria, esta región es perfecta.

10. Northumberland Coast

La playa de Bamburgh Beach en la costa de Northumberland destaca por su extenso arenal y la vista privilegiada del castillo histórico

La costa de Northumberland se caracteriza por sus playas poco concurridas y paisajes de mar abierto. Bamburgh Beach, con un largo arenal y vistas al castillo y a las islas Farne, es ideal para surfear y pasear entre dunas.

Para alojamientos exclusivos, Trees at Tughall ofrece cabañas de estilo escandinavo de madera de abeto galés, cerca de Beadnell Beach y su puerto pintoresco. Este entorno, según Condé Nast Traveler, es un refugio para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

En la Península de Llyn, siempre hay espacio para experiencias tradicionales: un pub antiguo con habitaciones y vistas al mar de Irlanda invita a disfrutar de la hospitalidad británica junto al agua.