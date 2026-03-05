Lotería de apartamentos en Queens desde USD 15.000: oportunidades de vivienda económica en Nueva York

La lotería de viviendas Mitchell-Lama en Queens permite adquirir apartamentos desde USD 15.000 en una zona estratégica de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adquirir un apartamento en Queens desde USD 15.000 es la propuesta central de la nueva lotería de viviendas Mitchell-Lama en la ciudad de Nueva York, orientada a residentes estatales que buscan opciones asequibles en las inmediaciones de Rockaway Beach.

El programa, gestionado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York, reabre su convocatoria con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad ante el aumento sostenido de precios y la elevada demanda en el sector inmobiliario.

El acceso a apartamentos desde USD 15.000 a través de Mitchell-Lama ofrece a los residentes de Nueva York una alternativa de vivienda propia bajo condiciones reguladas y respaldo institucional.

Esta iniciativa, enmarcada en una política pública de largo plazo, busca fortalecer el acceso a la propiedad para la clase media y protegerla frente a la volatilidad del mercado inmobiliario, según el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York.

A través de un sorteo público, los postulantes pueden acceder a unidades de uno, dos y tres dormitorios en el edificio ubicado en 3-53 Beach 57th St., con precios de ingreso a partir de USD 15.000.

Según la información oficial publicada por NYC Housing Connect, la plataforma digital oficial del Departamento de Vivienda, el proceso de selección prioriza a quienes cumplan requisitos específicos: ser mayor de dieciocho años, residir en el estado de Nueva York, asumir responsabilidad financiera plena y no figurar como accionista en otras propiedades del programa Mitchell-Lama.

La postulación requiere el pago de una cuota no reembolsable de USD 75 y permite una sola solicitud por persona, tanto en formato digital como postal.

Quienes resulten seleccionados podrán acceder a apartamentos de tres dormitorios, con valores de compra entre USD 21.565 a USD 21.962, y un mantenimiento mensual que oscila de USD 1.525 a USD 1.537. Estas unidades están destinadas a familias de cuatro a seis integrantes, con ingresos anuales comprobables mínimos de USD 60.988 y un máximo de USD 235.000 por hogar.

Para los departamentos de dos habitaciones, los precios van de USD 17.993 a USD 19.316, y las cuotas de mantenimiento, de USD 1.237 a USD 1.283. La ocupación permitida es de dos a cuatro personas, con un rango de ingresos exigido entre USD 49.494 y USD 202.500.

Condiciones y precios de los apartamentos

Los precios de los apartamentos varían según la cantidad de dormitorios, con valores mínimos de USD 14.818 y cuotas mensuales desde USD 974 (NYC Housing Connect)

Para quienes buscan la opción más económica, los apartamentos de un dormitorio presentan precios entre USD 14.818 y USD 15.347, con cuotas mensuales de mantenimiento que varían de USD 974 a USD 995. Estas viviendas están habilitadas para uno a tres ocupantes y requieren ingresos anuales mínimos de USD 38.970, con un tope de USD 182.250.

Todos los valores y condiciones están sujetos a la política de control de precios establecida por el programa Mitchell-Lama, cuyo propósito es preservar la asequibilidad de la vivienda para sectores medios en un mercado inmobiliario competitivo.

La lotería de viviendas Mitchell-Lama ofrece una respuesta ante el aumento sostenido de los alquileres y la dificultad creciente para acceder a una vivienda propia en Nueva York. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, el costo medio de un alquiler en la ciudad superó los USD 3.500 mensuales en 2025, lo que representa un incremento del 9 % respecto al año anterior.

En este contexto, alternativas de acceso regulado como Mitchell-Lama constituyen una vía para facilitar la propiedad a sectores tradicionalmente excluidos por las barreras económicas.

La ubicación del edificio, cercano a Rockaway Beach, brinda acceso inmediato a la línea A del metro y a servicios comunitarios de Queens. Esta conectividad, junto con la posibilidad de adquirir una vivienda propia a precios inferiores al promedio de mercado, incrementa la demanda y el interés en la convocatoria.

Las autoridades han recalcado que cada unidad disponible cuenta con normas específicas de ocupación y requisitos de ingreso, lo que garantiza una gestión eficiente de los recursos públicos destinados a vivienda social.

La Oficina de Vivienda de Nueva York ha precisado que toda inscripción debe realizarse bajo una única modalidad y que las postulaciones duplicadas, en línea o en papel, serán anuladas para asegurar transparencia y equidad en el proceso.

Para participar, los interesados deben ingresar al portal NYC Housing Connect y completar la solicitud correspondiente dentro del plazo establecido. La plataforma centraliza el proceso y permite adjuntar la documentación requerida, incluyendo comprobantes de ingresos, identificación oficial y declaración de no propiedad en el programa Mitchell-Lama.

También se puede solicitar el formulario impreso para envío postal, aunque ambas modalidades comparten el mismo costo y la restricción de una única postulación por persona.

Cómo funciona el sorteo y cuáles son las probabilidades

Para postularse al sorteo de Mitchell-Lama se requiere ser mayor de 18 años, residente del estado y no poseer otras propiedades en el programa (NYC Housing Connect)

El proceso de selección se realiza mediante sorteo público, supervisado por representantes del programa y auditores externos. Tras el cierre de inscripciones, los aspirantes seleccionados serán notificados por correo y deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos económicos y de residencia antes de avanzar en la compra.

De acuerdo con la NYC Housing Development Corporation, la agencia pública de financiación de vivienda de Nueva York, la probabilidad de resultar adjudicatario depende del número de solicitudes recibidas y suele superar ampliamente la cantidad de unidades disponibles.

En la última convocatoria comparable, realizada en 2024, se registraron más de 12.000 postulaciones para menos de 250 apartamentos ofertados. Esto muestra una alta competencia y la necesidad de cumplir rigurosamente con todos los requisitos desde el inicio. Las viviendas adjudicadas bajo el régimen Mitchell-Lama están sujetas a reglas estrictas de reventa y ocupación para asegurar que el beneficio de la vivienda asequible se mantenga y no derive en operaciones especulativas.

Como referencia adicional, Statista, portal internacional de estadísticas de mercado, estimó que el valor promedio de venta de apartamentos en el distrito de Queens para 2025 ronda los USD 615.000, cifra que contextualiza la diferencia de precios respecto a la oferta del programa Mitchell-Lama y explica la alta demanda en cada convocatoria.

Qué distingue al programa Mitchell-Lama

Mitchell-Lama impone normas estrictas de ocupación y reventa para garantizar la preservación de la vivienda asequible y evitar la especulación inmobiliaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Mitchell-Lama, creado en 1955 por el Estado de Nueva York, se ha consolidado como uno de los instrumentos principales para el acceso a la propiedad de la clase media. A diferencia de otras iniciativas públicas, Mitchell-Lama combina financiamiento preferencial, control de precios y regulaciones estrictas sobre la transmisión de las unidades. Estas medidas buscan proteger a los adquirentes y evitar la especulación inmobiliaria, garantizando la permanencia de las viviendas en el circuito de oferta asequible.

Según The Real Deal, revista especializada en bienes raíces, desde su creación el programa ha permitido el acceso a más de 105.000 hogares en toda la ciudad de Nueva York, aunque la cantidad de unidades disponibles ha disminuido en las últimas décadas por la expiración de convenios y reconversiones al mercado libre.

La actual convocatoria en Queens representa vacantes disponibles para quienes cumplen los requisitos y buscan estabilidad habitacional a largo plazo.

El programa ha sido reconocido por entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su contribución a la contención de la crisis de vivienda en grandes ciudades.

La experiencia de Mitchell-Lama se considera un modelo replicable para otras urbes con desafíos similares, al combinar intervención estatal y participación ciudadana en la asignación de recursos.

Requisitos y fechas clave para postularse

La fecha límite de inscripción es el 15 de abril de 2026, según la información publicada en el portal oficial. Presente la documentación exigida con anticipación: la omisión de datos o la presentación incompleta puede derivar en la exclusión automática del proceso.

La información completa, los formularios y las bases oficiales pueden consultarse en el sitio web de NYC Housing Connect, donde también se publicarán las actualizaciones sobre el sorteo y la adjudicación de los apartamentos.