La Fiscalía de Florida arresta a 12 personas por fraude en licencias de seguros

La Fiscalía de Florida arresta a 12 personas por integrar una red de fraude en la obtención de licencias de seguros estatales. (Captura Telemundo Miami)

Las consecuencias legales comenzaron a sentirse en Florida tras la detención de 12 personas acusadas de integrar un esquema de fraude para la obtención de licencias de seguros.

La Fiscalía estatal sostiene que los detenidos actuaron en conjunto para conseguir permisos oficiales de manera ilícita, involucrando tanto a organizadores como a quienes buscaban acceder a las licencias mediante mecanismos fraudulentos.

Las autoridades destacan que este tipo de operaciones impacta directamente en la confianza del sector y puede tener repercusiones para los consumidores.

Según el Departamento de Servicios Financieros de Florida, el grupo ofrecía a estudiantes y aspirantes la posibilidad de obtener licencias de seguros sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

A cambio de sumas entre USD 1.500 y 2.000, los interesados podían evitar el proceso regular de evaluación, que incluye la acreditación de conocimientos y la aprobación de exámenes supervisados por organismos estatales.

El Departamento de Servicios Financieros detecta manipulación remota de exámenes para facilitar licencias de seguros ilegales en Florida. (Captura Telemundo Miami)

Esta modalidad fue detectada tras una investigación que involucró el análisis de registros digitales y testimonios de algunos de los beneficiarios.

La trama consistía en manipular los exámenes exigidos por la ley, con la intervención remota de terceros desde una oficina ubicada en Virgin Gardens, una localidad del sur de Florida.

De este modo, varios individuos lograron obtener autorizaciones para operar en el mercado de seguros sin cumplir los estándares de formación y evaluación requeridos en el estado.

El Departamento de Servicios Financieros indicó que los organizadores de la red utilizaban software especializado para acceder a distancia a las computadoras de los aspirantes y completar las pruebas en su nombre.

Un operativo conjunto permitió establecer que la red cobraba a los interesados entre USD 1.500 y 2.000 para garantizar el acceso irregular a las licencias de seguros estatales, mediante la intervención directa en los exámenes en línea, según informó el Departamento de Servicios Financieros de Florida.

La investigación se inició tras detectar un patrón de aprobaciones poco habitual en los registros estatales y la denuncia de una institución educativa que alertó sobre irregularidades en los resultados de algunos estudiantes.

En términos técnicos, las licencias de seguros en Florida son documentos oficiales que autorizan a una persona a vender, asesorar o gestionar pólizas de seguros en el estado.

Rainier Miguel Salas, uno de los identificados como líderes de la trama de manipulación de exámenes de seguros en Virgin Gardens. (Captura Telemundo Miami)

El proceso legal para obtenerlas exige la realización de cursos de formación y la aprobación de exámenes diseñados para garantizar el conocimiento de la normativa vigente y la capacidad de operar en el sector.

La manipulación de estos exámenes no solo representa una infracción administrativa, sino que constituye un delito penal por falsificación y fraude.

La operación de la red y su funcionamiento

Las autoridades identificaron a Cinthya Pinto y Rainier Miguel Salas como figuras clave en la organización.

De acuerdo con la acusación formal, Pinto reclutaba a los estudiantes que buscaban obtener la licencia sin cumplir los requisitos, mientras que Salas, operando desde la empresa D&R Financial Service, se encargaba de manipular los exámenes en línea utilizando herramientas informáticas que permitían tomar el control remoto de las computadoras de los solicitantes.

Cinthya Pinto, una de las líderes de la trama de manipulación de exámenes de seguros en Virgin Gardens. (Captura Telemundo Miami)

Un investigador oficial detalló que Salas completaba las pruebas en nombre de los candidatos, lo que permitió que varios obtuvieran de manera ilícita la licencia estatal.

Los organizadores coordinaban horarios y proporcionaban instrucciones precisas para evitar que los sistemas de supervisión digital detectaran la suplantación de identidad durante el proceso de evaluación.

El caso ha puesto en alerta a las autoridades regulatorias del sector de seguros.

Fuentes del Departamento de Servicios Financieros señalaron que, tras el descubrimiento del esquema, se reforzaron los controles y se implementaron nuevos mecanismos de verificación de identidad para los exámenes en línea, con el objetivo de prevenir futuras vulneraciones al sistema.

Consecuencias judiciales y situación de los acusados

Entre los 12 arrestados, las situaciones procesales varían: algunos ya comparecieron ante la corte local, otros pagaron fianzas fijadas por el tribunal y varios enfrentan retenciones migratorias por su estatus en el país.

Las autoridades no descartan que existan más personas involucradas ni que el esquema haya operado durante un período prolongado, ya que la investigación sigue en curso y se están analizando registros de licencias emitidas en los últimos años.

La acusación formal incluye cargos por crimen organizado, uso fraudulento de identificaciones y participación en la obtención de licencias falsas.

La Fiscalía estatal sostiene que los imputados actuaron de forma coordinada y enfrentan cargos similares, aunque la investigación continúa para determinar la magnitud total del fraude y la posible existencia de ramificaciones en otros estados.

Doce personas arrestadas por un esquema de fraude de licencias de seguros son procesadas en el Tribunal del Condado de Orange en Florida, iniciando las consecuencias legales de sus acciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Florida advierten que este tipo de delitos afecta la confianza en el sistema y pone en riesgo a quienes contratan seguros, ya que podrían recibir servicios de personas sin la capacitación adecuada.

El caso evidencia la vulnerabilidad de los procesos de certificación digital y la importancia de los controles estatales para preservar la legalidad en el sector.