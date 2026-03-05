El 73% de los universitarios en Florida enfrenta dificultades económicas y el abandono de estudios va en aumento

El aumento del costo de vida en el sur de Florida obliga a los estudiantes universitarios a elegir entre educación y trabajo para apoyar a sus familias. (University of Florida)

El creciente costo de vida en el sur de Florida ha transformado la trayectoria de miles de estudiantes, que ahora enfrentan una difícil elección entre avanzar en su educación universitaria o priorizar el ingreso inmediato para sostenerse y apoyar a sus familias.

Esta realidad, documentada por el diario local Miami Herald y respaldada por informes recientes, expone una tensión cada vez más marcada entre la formación académica y la urgencia económica. En ciudades como Miami, el valor del alquiler mensual puede superar los USD 2.000, lo que obliga a muchos jóvenes a reducir la carga de materias, aceptar empleos de tiempo completo o incluso abandonar temporalmente sus estudios.

Esta situación afecta el desarrollo profesional de los estudiantes, posterga sus objetivos académicos y los coloca en una posición de vulnerabilidad financiera.

El peso del alquiler y la vida cotidiana

La presión de los gastos básicos es una constante en el sur de Florida. Según el informe ALICE 2024 elaborado por la organización benéfica United Way, el índice ALICE (Asset Limited, Income Constrained, Employed) muestra que el 46% de los hogares en Florida, más de 4 millones de familias, no logra cubrir el presupuesto mínimo para vivir con dignidad.

En el condado de Miami-Dade, la cifra asciende al 53%, lo que refleja una crisis de asequibilidad que golpea especialmente a los jóvenes en proceso de formación académica. La mitad de los hogares en Florida tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Solo el 60% de los hogares en Florida cuenta con un fondo de emergencia, cifra que cae a 42% entre los hogares por debajo del umbral ALICE. (University of Florida)

Este presupuesto de supervivencia, calculado por ALICE, abarca únicamente los gastos esenciales: vivienda, alimentación, transporte, salud y tecnología. No considera ahorros para emergencias ni metas a largo plazo como la jubilación o la educación superior de los hijos. Así, “vivir solo para sobrevivir, no para vivir de verdad”, como expresó Roniel Milian a Miami Herald, se convierte en la norma para muchos jóvenes.

La educación en pausa: testimonios y cifras

Roniel Milian, estudiante de economía y trabajador en una aseguradora, dejó la universidad hace cinco años para apoyar a su familia tras una crisis de salud de su madre. Este tipo de situaciones se repite en la región, donde las responsabilidades familiares y la falta de ingresos obligan a interrumpir o ralentizar la formación académica.

Gianni Moody, empleado de ventas y estudiante de diseño, decidió reducir la cantidad de cursos para priorizar el trabajo y así poder pagar sus cuentas. Moody detalló: “He tenido que priorizar mi trabajo porque de ahí provienen mis ingresos y es lo que paga mis cuentas”.

La tendencia afecta a una parte considerable de la población estudiantil. Según la Florida College Access Network, el 73% de los universitarios en el estado atraviesa dificultades financieras y el 57% reconoce que no podría afrontar un gasto inesperado de USD 500.

Además, solo el 60% de los hogares en Florida dispone de algún fondo de emergencia, una cifra que desciende al 42% para quienes están por debajo del umbral ALICE, según el informe ALICE in the Crosscurrents: An Update on Financial Hardship in Florida publicado por United Way.

Costos crecientes y ayudas insuficientes

El costo de vida ha avanzado más rápido que los salarios en la última década. Entre 2021 y 2022, el presupuesto de supervivencia para un adulto en Florida creció de USD 28.344 a USD 30.084 anuales. Para una familia de cuatro con niños pequeños, la cifra superó los USD 81.000, muy por encima del umbral federal de pobreza.

El 73% de los universitarios en Florida enfrenta dificultades económicas, y el 57% declara no poder costear un gasto inesperado de USD 500. (University of Florida)

Las ayudas públicas han disminuido tras la pandemia. En 2022, una familia de cuatro en Florida recibió cerca de USD 15.000 menos en créditos fiscales y estímulos federales que el año anterior. Además, solo el 18% de los hogares ALICE pudo acceder a asistencia alimentaria, de acuerdo con el informe de United Way.

Los salarios, aunque han aumentado en algunos rubros, no han compensado la escalada del costo de vida. Por ejemplo, el salario medio en el sector minorista pasó de USD 13,46 por hora en 2021 a USD 14,03 en 2022, mientras que el precio de la vivienda y otros gastos esenciales siguen en aumento.

Las consecuencias para los estudiantes

El impacto de esta situación es claro: muchos jóvenes deben elegir entre estudiar y trabajar tiempo completo para cubrir necesidades básicas. El resultado es un retraso en la graduación y el abandono temporal de carreras universitarias.

Moody lo resume: “Tomar menos clases ha significado retrasar mi educación inevitablemente”.

Quienes logran mantenerse en la universidad suelen hacerlo a costa de su salud mental y bienestar, enfrentando altos niveles de ansiedad y estrés. Según la Household Pulse Survey de octubre de 2023, el 60% de los hogares bajo el umbral ALICE encuentra difícil pagar gastos habituales como alquiler, comida o servicios médicos.

Políticas y propuestas en debate

Para responder a esta crisis, organizaciones como Florida College Access Network proponen ampliar los programas de ayuda financiera estatal, como la Florida Student Assistance Grant (FSAG), que actualmente deja fuera a casi el 40% de los solicitantes elegibles por falta de fondos.

También sugieren crear programas de asistencia de emergencia y exigir la tramitación de la FAFSA como requisito de graduación en escuelas públicas, para facilitar el acceso a becas y ayudas federales.