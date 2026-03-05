El auge de la formación en inteligencia artificial impulsa el crecimiento de pequeñas empresas en Nueva York

La inteligencia artificial impulsa la productividad y la gestión en pequeñas empresas de Nueva York, sin provocar despidos masivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción acelerada de inteligencia artificial por parte de pequeñas empresas y organizaciones en Nueva York está transformando sus operaciones cotidianas y ampliando su capacidad de acción sin implicar despidos masivos ni una sustitución directa de puestos de trabajo, como confirmaron referentes como Holly Diamond y Victoria Lee.

Así lo informó el medio digital local THE CITY, que destaca cómo la tecnología permite desde mejorar menús hasta optimizar procesos de contratación y gestión de datos, posicionando a la ciudad como uno de los polos de uso práctico de la IA en Estados Unidos.

Mientras corporaciones como Amazon y Block anunciaron recientemente la eliminación de 16.000 empleados y 40% de su plantilla, respectivamente, citando los “ahorros de eficiencia” de la IA —incluidos varios cientos de estos despidos en Nueva York—, las pequeñas empresas y organizaciones locales presentan un fenómeno opuesto. Organizaciones y comercios, como Welcome to Chinatown y el restaurante familiar Mista Oh, integran inteligencia artificial para incrementar su productividad y multiplicar su alcance sin recortes de personal.

Los datos sustentan este fenómeno. Una encuesta de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial, citada por THE CITY revela que solo Washington, D.C. supera a Nueva York en velocidad de adopción de IA a nivel nacional. Según Julie Samuels directora ejecutiva del grupo sectorial Tech:NYC, la ciudad “está llena de personas ambiciosas y trabajadoras que siempre buscan hacer más con menos”.

La ciudad se consolida como uno de los centros nacionales de adopción de inteligencia artificial en el sector pyme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas de IA: desarrollo local

Victoria Lee cofundadora de Welcome to Chinatown, organización dedicada al desarrollo económico y la preservación cultural, detalló a THE CITY que la IA le permitió superar limitaciones históricas de personal: “Es fácil oír todos los impactos negativos de la IA, pero en la práctica ha mejorado mucho nuestra capacidad. Ahora podemos dedicar más tiempo a interactuar con nuestra comunidad”.

Antes de incorporar inteligencia artificial, los seis empleados a tiempo completo y tres a medio tiempo de Welcome to Chinatown repartían encuestas en papel para censar comercios abiertos, locales vacantes y necesidades vecinales, sin poder procesar la información eficientemente.

Hoy utilizan la herramienta Claude por USD 322 mensuales, que divide el barrio en zonas y recolecta datos enviados por el móvil de los voluntarios. Esto les permite, por ejemplo, dar la bienvenida a un nuevo negocio o alertar a potenciales inquilinos cuando se libera un local.

Lee también creó una aplicación interna que le permite ingresar información de la gestión de eventos de la asociación en un solo formulario, distribuyendo automáticamente los datos entre los cuatro sistemas requeridos. Este proceso, que antes tomaba 15 minutos o más, ahora se resuelve “en un par de minutos”, según explicó.

Organizaciones y comercios locales desarrollan soluciones de IA para optimizar encuestas, gestión de datos y procesos internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurantes familiares y startups tecnológicas implementan IA

Holly Diamond, responsable del restaurante coreano Mista Oh en Flatiron, empleó inteligencia artificial para superar barreras de idioma y rotación de empleados. Tras capacitarse seis semanas en el curso “Tech to Table” de la Manhattan Chamber of Commerce —que brinda formación en IA aplicada a inventario, ventas, personal y marketing, además de una subvención de USD 5.000—, Diamond implementó un sistema que facilita el proceso de contratación y atención de clientes en varios idiomas mediante respuestas automáticas y generación de currículum en PDF.

Además diseñó una herramienta para que su madre, quien tiene dominio limitado de inglés, pueda crear anuncios detallados de vacantes que pueden publicarse fácilmente. La aplicación, que ya utilizan más de 15.000 personas entre comercios y buscadores de empleo, se distribuye de forma gratuita en organizaciones comunitarias.

Diamond relató a THE CITY que la IA, primero con ChatGPT y luego con Claude, también le ayudó a corregir textos y menús, una tarea dificultada por su diagnóstico de TDAH.

En el sector tecnológico, el emprendedor Reuel Williams, graduado en matemáticas e informática en Princeton y músico de jazz originario de Trinidad y Tobago, fundó la startup Cai.audio para que músicos independientes puedan modificar notas y acordes de sus obras sin perder autonomía creativa. La empresa, incubada por la aceleradora Techstars, incluye colaboraciones con escuelas para fomentar la enseñanza musical con IA y desarrolla sistemas de protección de obras contra plagios digitales.

Restaurantes familiares utilizan inteligencia artificial para superar barreras de idioma y agilizar la contratación de personal (Imagen ilustrativa Infobae)

Formación y expansión de la IA en Nueva York

El incremento del uso de inteligencia artificial en pequeñas empresas de Nueva York responde, en parte, a programas de formación intensiva impulsados por entidades como la Tech:NYC Foundation o la Manhattan Chamber of Commerce, sostenidos por alianzas con gigantes tecnológicos como Google y organizaciones filantrópicas como la Robinhood Foundation.

Un caso es el programa Decoded Futures, que capacitó a tres grupos de 25 organizaciones sin fines de lucro cada uno y acaba de iniciar su cuarta ronda. En este esquema, representantes de las organizaciones diseñan soluciones específicas junto a mentores tecnológicos durante ocho semanas.

Motivadas por estos resultados, organizaciones como Welcome to Chinatown fueron nombradas referentes para nuevos entrenamientos de IA, los cuales abarcarán empresas dentro de la red de 25 Centros de Asistencia Empresarial de Nueva York.

El desarrollo de herramientas originadas dentro la comunidad, la articulación entre sector público, fundaciones y la industria tecnológica, y la predisposición activa hacia la innovación consolidan a Nueva York como laboratorio nacional para la integración de inteligencia artificial en el tejido económico local.