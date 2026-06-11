Estados Unidos

La tasa de natalidad en Estados Unidos se desploma y un análisis apunta al iPhone como factor clave

Un estudio basado en un experimento natural con la cobertura desigual de AT&T entre 2007 y 2011 estima que el dispositivo explica entre el 33 % y el 52 % del descenso de nacimientos

Guardar
Una mujer embarazada con un suéter amarillo se sienta en un banco de madera en un parque de Estados Unidos, rodeada de hojas de otoño de colores brillantes bajo un cielo azul.
La tasa de natalidad en Estados Unidos registra un descenso sostenido desde hace décadas y preocupa por su impacto político y económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de natalidad en Estados Unidos ha experimentado un sostenido y profundo descenso a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno ha generado inquietud tanto en el ámbito político como económico, ya que la tendencia se mantiene a pesar de los esfuerzos por revertirla. La caída no es un episodio aislado ni reciente: los registros muestran que el número de nacimientos disminuye de forma sistemática desde hace años, lo que ha llevado a expertos a buscar explicaciones más allá de las causas económicas convencionales.

El análisis sobre las razones de este descenso ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, las miradas se centraban en factores como las secuelas de la Gran Recesión, que afectó la capacidad económica de millones de familias. Sin embargo, recientemente se ha sumado una hipótesis inesperada: la influencia de los teléfonos inteligentes, especialmente el iPhone, en las decisiones reproductivas de la población. La economista Caitlin Myers, del Middlebury College, ha planteado que la irrupción de este dispositivo en 2007 pudo haber modificado de manera decisiva los patrones sociales, con un efecto directo sobre la fertilidad.

PUBLICIDAD

Según el estudio de Myers, el lanzamiento del iPhone produjo un cambio sustancial en la forma en que las personas se relacionan y consumen información. El acceso inmediato y constante a internet, la posibilidad de sustituir interacciones cara a cara por actividades en línea, y la facilidad para acceder a contenido de entretenimiento o información sobre anticoncepción, son algunos de los factores señalados. Myers sostiene que la llegada del iPhone no solo facilitó el aislamiento social, sino que también incrementó el acceso a la pornografía y a recursos educativos sobre anticonceptivos, lo que habría repercutido en una reducción de la natalidad.

Una mujer embarazada sentada en un banco de un parque, usando un iPhone. Lleva un suéter mostaza y jeans. El fondo muestra árboles con hojas de otoño y césped.
La economista Caitlin Myers plantea que los teléfonos inteligentes, en especial el iPhone, influyeron en las decisiones reproductivas y en la fertilidad en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Myers se basa en un experimento natural originado por la distribución exclusiva del iPhone a través de la operadora AT&T entre 2007 y 2011. Durante este periodo, la cobertura de AT&T no era uniforme en todo el país: algunos condados tenían acceso privilegiado al nuevo dispositivo mientras que otros apenas podían contar con su servicio. Este escenario permitió comparar la evolución de la tasa de natalidad en regiones con alta penetración del iPhone frente a aquellas con acceso limitado. Los resultados fueron contundentes: el estudio atribuye entre un 33 % y un 52 % de la caída de la natalidad en ese periodo directamente a la introducción del iPhone.

PUBLICIDAD

Para descartar que el efecto observado estuviera distorsionado por otros factores, como la mayor concentración urbana —y, por tanto, mayor impacto de la crisis financiera de 2008— en áreas cubiertas por AT&T, Myers aplicó controles estadísticos rigurosos sobre variables económicas y demográficas. Tras estos ajustes, el efecto atribuido al iPhone se mantuvo constante. La propia autora reconoció su sorpresa ante la magnitud de los resultados, señalando que intentó sin éxito encontrar explicaciones alternativas que justificaran la correlación observada en los datos.

No obstante, Myers subraya que la influencia del iPhone no es la única causa de la caída de la natalidad. Otros factores ya estaban en el centro del debate mucho antes de que los teléfonos inteligentes se popularizaran. Entre ellos figuran el elevado costo del cuidado infantil, el acceso desigual a servicios de salud reproductiva y un cambio cultural: cada vez más mujeres retrasan la maternidad o deciden no tener hijos. Además, el fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos; el crecimiento demográfico se ha ralentizado en la mayoría de los países, tanto ricos como pobres.

Una mujer embarazada sentada en un banco de parque otoñal, usando un iPhone. El suelo está cubierto de hojas caídas, con árboles dorados y una bandera de EE. UU. al fondo.
Los resultados atribuyen entre el 33 % y el 52 % de la caída de la natalidad en ese período a la introducción del iPhone (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a esta tendencia, las autoridades estadounidenses han impulsado diversas políticas para fomentar la natalidad. Durante la administración Trump, se propusieron medidas como un “bono por bebé” para los nuevos padres e incentivos de ahorro para menores, con aportes federales de hasta USD 1.000 para los niños que cumplan ciertos requisitos. Otros países han implementado estrategias similares: Noruega, por ejemplo, ofrece generosos programas de apoyo a la paternidad, pero estos tampoco han logrado revertir la tendencia descendente de la natalidad en los últimos veinte años.

Sin embargo, las políticas económicas tradicionales han demostrado tener un alcance limitado frente a la magnitud del cambio social y tecnológico. Myers considera improbable que incentivos fiscales o ayudas económicas sean suficientes para invertir la curva de la natalidad. Tampoco han resultado efectivas las campañas destinadas a desalentar el uso excesivo de teléfonos inteligentes y promover una mayor interacción social presencial. A pesar del aumento de restricciones al uso de móviles para menores en algunas regiones, el impacto de la tecnología en los hábitos sociales parece persistente.

El descenso de la tasa de natalidad acarrea implicaciones económicas de gran calado. El sistema de seguridad social estadounidense depende de una base amplia de trabajadores activos para sostener a los jubilados. Con menos nacimientos, la relación entre población activa y pasiva se desequilibra, lo que amenaza la viabilidad financiera del programa. La propia Administración del Seguro Social ha advertido que, de mantenerse la tendencia, el fondo fiduciario podría agotarse tan pronto como en 2033. La disminución de la natalidad se perfila, así, como un desafío estructural que impacta tanto en el crecimiento económico como en la sostenibilidad de las políticas sociales.

Temas Relacionados

Tasa de natalidadCelularesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos flexibilizó sanciones a Venezuela para impulsar las inversiones en petróleo, gas y minería

Las nuevas disposiciones permiten incorporar aspectos de la legislación venezolana en los contratos y amplían las jurisdicciones habilitadas para resolver disputas comerciales

Estados Unidos flexibilizó sanciones a Venezuela para impulsar las inversiones en petróleo, gas y minería

ICE extiende el entrenamiento de sus agentes tras denuncias y la muerte de dos civiles en operativos

Desde julio, la formación en la academia federal pasará de 42 a 71 días tras episodios fatales y críticas a la preparación

ICE extiende el entrenamiento de sus agentes tras denuncias y la muerte de dos civiles en operativos

Trump ordenó los ataques aéreos a Irán para forzar una ronda de negociaciones que permitan abrir Ormuz y cancelar el programa nuclear del régimen chiíta

El presidente de EE.UU asumió que Teherán dilataba las negociaciones para evitar una respuesta final a sus reclamos, y decidió quebrar el impasse con una profunda ofensiva que incluye blancos militares e instalaciones civiles

Trump ordenó los ataques aéreos a Irán para forzar una ronda de negociaciones que permitan abrir Ormuz y cancelar el programa nuclear del régimen chiíta

Hibbett cerrará 175 tiendas en EE. UU. tras su compra por JD Sports: cómo impacta la reestructuración en el sector deportivo

El plan apunta a cerrar cerca de 170 locales en tres años y rediseñar la red con menos tiendas, de mayor tamaño, priorizando ventas por metro cuadrado y evitando duplicaciones en las mismas áreas

Hibbett cerrará 175 tiendas en EE. UU. tras su compra por JD Sports: cómo impacta la reestructuración en el sector deportivo

Alerta en EE. UU. por el reto de TikTok que impulsa a tomar Benadryl: qué riesgos enfrenta tu hijo y cómo actuar a tiempo

Cinco jóvenes hospitalizados tras un reto con antihistamínicos y crecen las alertas sobre prevención familiar

Alerta en EE. UU. por el reto de TikTok que impulsa a tomar Benadryl: qué riesgos enfrenta tu hijo y cómo actuar a tiempo

TECNO

Cómo actualizar tu router paso a paso para tener un Wi-Fi más rápido y seguro

Cómo actualizar tu router paso a paso para tener un Wi-Fi más rápido y seguro

Acusan a empresa de Elon Musk de despedir a ingeniero que alertó sobre la seguridad de su IA Grok

Adiós basura tecnológica: descubren un método para restaurar las baterías de litio de autos eléctricos

Hackers vulneran la seguridad de Meta y cambian contraseñas de cuentas de Instagram de figuras públicas

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

ENTRETENIMIENTO

Callum Turner habló de su reciente matrimonio con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que tiene a su lado”

Callum Turner habló de su reciente matrimonio con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que tiene a su lado”

Cuándo llegará a los cines la versión live-action de Moana tras el impulso comercial de la franquicia de Disney

La protagonista de Obsession reveló el desafío de dar vida a una mujer consumida por los celos y la necesidad de ser amada

De casi rechazarlo a convertirlo en un éxito: la historia detrás de “El prisionero de Azkaban”

Tom Hanks y Tim Allen descartaron una versión de Toy Story con actores reales: “¿Cómo podrías hacerlo?”

MUNDO

Irán dijo que los ataques de EEUU dejan sin efecto el alto el fuego y ratificó el cierre total del estrecho de Ormuz

Irán dijo que los ataques de EEUU dejan sin efecto el alto el fuego y ratificó el cierre total del estrecho de Ormuz

Las FDI abatieron a más de 35 terroristas de Hezbollah que operaban cerca de posiciones israelíes en el sur de Líbano

Canadá impulsa una ley para prohibir las cuentas en redes sociales a menores de 16 años

Macron convocó a Zelensky y a líderes de países árabes al G7 para abordar las guerras y debatir iniciativas de paz

La ONU alertó sobre los riesgos de un alto el fuego “a medias” en Medio Oriente y pidió detener los ataques