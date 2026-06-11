La tasa de natalidad en Estados Unidos se desploma y un análisis apunta al iPhone como factor clave

La tasa de natalidad en Estados Unidos registra un descenso sostenido desde hace décadas y preocupa por su impacto político y económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de natalidad en Estados Unidos ha experimentado un sostenido y profundo descenso a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno ha generado inquietud tanto en el ámbito político como económico, ya que la tendencia se mantiene a pesar de los esfuerzos por revertirla. La caída no es un episodio aislado ni reciente: los registros muestran que el número de nacimientos disminuye de forma sistemática desde hace años, lo que ha llevado a expertos a buscar explicaciones más allá de las causas económicas convencionales.

El análisis sobre las razones de este descenso ha evolucionado con el tiempo. Inicialmente, las miradas se centraban en factores como las secuelas de la Gran Recesión, que afectó la capacidad económica de millones de familias. Sin embargo, recientemente se ha sumado una hipótesis inesperada: la influencia de los teléfonos inteligentes, especialmente el iPhone, en las decisiones reproductivas de la población. La economista Caitlin Myers, del Middlebury College, ha planteado que la irrupción de este dispositivo en 2007 pudo haber modificado de manera decisiva los patrones sociales, con un efecto directo sobre la fertilidad.

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Según el estudio de Myers, el lanzamiento del iPhone produjo un cambio sustancial en la forma en que las personas se relacionan y consumen información. El acceso inmediato y constante a internet, la posibilidad de sustituir interacciones cara a cara por actividades en línea, y la facilidad para acceder a contenido de entretenimiento o información sobre anticoncepción, son algunos de los factores señalados. Myers sostiene que la llegada del iPhone no solo facilitó el aislamiento social, sino que también incrementó el acceso a la pornografía y a recursos educativos sobre anticonceptivos, lo que habría repercutido en una reducción de la natalidad.

La economista Caitlin Myers plantea que los teléfonos inteligentes, en especial el iPhone, influyeron en las decisiones reproductivas y en la fertilidad en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Myers se basa en un experimento natural originado por la distribución exclusiva del iPhone a través de la operadora AT&T entre 2007 y 2011. Durante este periodo, la cobertura de AT&T no era uniforme en todo el país: algunos condados tenían acceso privilegiado al nuevo dispositivo mientras que otros apenas podían contar con su servicio. Este escenario permitió comparar la evolución de la tasa de natalidad en regiones con alta penetración del iPhone frente a aquellas con acceso limitado. Los resultados fueron contundentes: el estudio atribuye entre un 33 % y un 52 % de la caída de la natalidad en ese periodo directamente a la introducción del iPhone.

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Para descartar que el efecto observado estuviera distorsionado por otros factores, como la mayor concentración urbana —y, por tanto, mayor impacto de la crisis financiera de 2008— en áreas cubiertas por AT&T, Myers aplicó controles estadísticos rigurosos sobre variables económicas y demográficas. Tras estos ajustes, el efecto atribuido al iPhone se mantuvo constante. La propia autora reconoció su sorpresa ante la magnitud de los resultados, señalando que intentó sin éxito encontrar explicaciones alternativas que justificaran la correlación observada en los datos.

No obstante, Myers subraya que la influencia del iPhone no es la única causa de la caída de la natalidad. Otros factores ya estaban en el centro del debate mucho antes de que los teléfonos inteligentes se popularizaran. Entre ellos figuran el elevado costo del cuidado infantil, el acceso desigual a servicios de salud reproductiva y un cambio cultural: cada vez más mujeres retrasan la maternidad o deciden no tener hijos. Además, el fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos; el crecimiento demográfico se ha ralentizado en la mayoría de los países, tanto ricos como pobres.

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Los resultados atribuyen entre el 33 % y el 52 % de la caída de la natalidad en ese período a la introducción del iPhone (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a esta tendencia, las autoridades estadounidenses han impulsado diversas políticas para fomentar la natalidad. Durante la administración Trump, se propusieron medidas como un “bono por bebé” para los nuevos padres e incentivos de ahorro para menores, con aportes federales de hasta USD 1.000 para los niños que cumplan ciertos requisitos. Otros países han implementado estrategias similares: Noruega, por ejemplo, ofrece generosos programas de apoyo a la paternidad, pero estos tampoco han logrado revertir la tendencia descendente de la natalidad en los últimos veinte años.

Sin embargo, las políticas económicas tradicionales han demostrado tener un alcance limitado frente a la magnitud del cambio social y tecnológico. Myers considera improbable que incentivos fiscales o ayudas económicas sean suficientes para invertir la curva de la natalidad. Tampoco han resultado efectivas las campañas destinadas a desalentar el uso excesivo de teléfonos inteligentes y promover una mayor interacción social presencial. A pesar del aumento de restricciones al uso de móviles para menores en algunas regiones, el impacto de la tecnología en los hábitos sociales parece persistente.

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El descenso de la tasa de natalidad acarrea implicaciones económicas de gran calado. El sistema de seguridad social estadounidense depende de una base amplia de trabajadores activos para sostener a los jubilados. Con menos nacimientos, la relación entre población activa y pasiva se desequilibra, lo que amenaza la viabilidad financiera del programa. La propia Administración del Seguro Social ha advertido que, de mantenerse la tendencia, el fondo fiduciario podría agotarse tan pronto como en 2033. La disminución de la natalidad se perfila, así, como un desafío estructural que impacta tanto en el crecimiento económico como en la sostenibilidad de las políticas sociales.