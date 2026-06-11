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Las IA ChatGPT y Gemini decidieron que estas son las mejores canciones de las “Guerreras K-Pop”

Dos modelos de inteligencia artificial elaboran rankings de la banda sonora y ubican el tema de HUNTR/X en la cima, destacando su rol narrativo y su efecto emocional

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ChatGPT y Gemini coinciden en “Golden” como la canción clave de Las Guerreras K-Pop - (Netflix)

ChatGPT y Gemini eligieron las mejores canciones de “Las Guerreras K-Pop” y los resultados revelan coincidencias que van mas allá de la casualidad: “Golden”, el himno del grupo ficticio HUNTR/X, encabeza ambas listas como la pieza mas representativa de una banda sonora que ya forma parte de la historia del entretenimiento digital.

La pregunta parecía sencilla, pero la respuesta dice mucho sobre el peso cultural de esta franquicia. Dos de los modelos de inteligencia artificial mas utilizados del mundo, ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, analizaron la banda sonora de Las Guerreras K-Pop y construyeron sus propios rankings.

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El ejercicio no es solo un juego de preferencias: refleja como una producción animada logro generar música con el suficiente peso narrativo y emocional como para ser evaluada con los mismos criterios que un álbum de K-pop real.

Gemini y ChatGPT armaron un ranking de Las Guerreras K-Pop basado en emoción y producción
Gemini y ChatGPT armaron un ranking de Las Guerreras K-Pop basado en emoción y producción

Por que son tan importantes las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop no es una película común. Lanzada a finales de 2025 en Netflix, se convirtió rápidamente en la producción mas vista de la historia de la plataforma, con mas de nueve meses consecutivos en el Top 10 global. Su canción “Golden” fue la primera pieza de K-pop proveniente de una película en ganar un Grammy y alcanzar el numero 1 en el Billboard Hot 100. La banda sonora acumulo miles de millones de reproducciones en Spotify y la franquicia se llevo el Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original en 2026.

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Con ese historial, pedirle a dos inteligencias artificiales que elijan sus temas favoritos no es un ejercicio trivial. Es una forma de medir el impacto real de una banda sonora que ya compite con lanzamientos de la industria musical asiática.

Lo que dijo ChatGPT

El modelo de OpenAI armó su lista con criterios claros: melodía, impacto emocional, producción y función dentro de la historia.

  1. “Golden” — El estribillo, el tema central de la película y su conversión en himno global la ponen en el primer lugar sin discusión.
  2. “What It Sounds Like” — La canción con mayor carga emocional del soundtrack, según el modelo. Une a los personajes en el clímax musical de la historia.
  3. “How It’s Done” — La presentación de HUNTR/X: energía, actitud y producción cercana al K-pop moderno.
  4. “Your Idol” — La mejor entrega de los Saja Boys, con ese contraste entre carisma y amenaza que define a los antagonistas.
  5. “Takedown” — Ritmo agresivo, función perfecta en las escenas de acción. Existe además una versión interpretada por miembros de TWICE.
  6. “Soda Pop” — La mas adictiva del álbum. Sin profundidad lirica, pero imposible de escuchar una sola vez.

Lo que dijo Gemini

El modelo de Google evaluó las canciones por impacto emocional, energía y capacidad de quedarse en la memoria. Su veredicto:

Las guerreras k-pop
Ambos sistemas repiten “Golden”, “How It’s Done” y “What It Sounds Like” como pilares musicales, una convergencia que sugiere criterios compartidos para medir canciones de ficción con estándares similares a los del K-pop - (Netflix)
  1. “Golden” (HUNTR/X) — Himno indiscutible y clímax emocional de la película. La transición de balada exigente a coro electropop, con la nota alta de Rumi en el puente, la convierte en el tema definitivo de la franquicia.
  2. “How It’s Done” (HUNTR/X) — Carta de presentación del grupo. Ritmo pesado, líneas de rap y actitud que recuerdan al K-pop de la vieja escuela.
  3. “Your Idol” (Saja Boys) — Oscura, hipnótica y con una producción que remite a grupos como Stray Kids o Ateez, quienes ya la versionaron en la vida real. Su critica a la obsesión toxica en los fandoms le da una dimensión extra.
  4. “What It Sounds Like” (HUNTR/X) — El tema mas subestimado del soundtrack, según Gemini. Suena en los momentos mas vulnerables del grupo y gana valor con cada escucha atenta.
  5. “Free” (Rumi & Jinu) — Balada de dueto entre los dos personajes principales. Armonía vocal limpia, sin efectos, que transmite la conexión entre ambos mientras recorren Seoul.

Como menciones de honor, Gemini incluyo “Soda Pop” de los Saja Boys, con su sonido bubblegum pop al estilo de “Butter” de BTS, y “Takedown”, con su versión interpretada por Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung de TWICE.

Más allá de las diferencias de criterio, ChatGPT y Gemini coinciden en el top 3: “Golden”, “How It’s Done” y “What It Sounds Like” aparecen en ambas listas como las piezas mas solidas de una banda sonora que ya expandió su universo hacia videojuegos para PC y colaboraciones con títulos como Free Fire.

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