Estados Unidos

Taylor Swift revolucionó las Finales de la NBA en el Madison Square Garden con un ingenioso guiño a los Knicks

La artista capturó todas las miradas a pie de pista junto a un grupo de amigas. Su aparición no solo enloqueció a los fanáticos, sino que alimentó las teorías sobre su futuro en ese mismo lugar

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Taylor Swift asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden para ver a los New York Knicks ante los San Antonio Spurs (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)
Taylor Swift asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden para ver a los New York Knicks ante los San Antonio Spurs (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)

Taylor Swift ocupó la primera fila del Madison Square Garden el miércoles por la noche para el cuarto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, con una camiseta azul que decía “Stevie Knicks” en letras naranjas, un guiño simultáneo a su equipo local y a la cantante de la banda Fleetwood Mac Stevie Nicks.

La cantante se sentó en la cancha junto a las hermanas Este y Alana Haim, del grupo HAIM, que llevaban camisetas con los textos “Knickole Kidman” y “Knickleback”. Cuando la pantalla del estadio la mostró al público, la multitud la ovacionó y ella respondió con un grito: “¡Vamos!”.

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Su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, no estuvo presente en el partido, según informó NBC New York.

Taylor Swift llevó una camiseta con la frase “Stevie Knicks”, en un guiño a los Knicks y a Stevie Nicks (REUTERS/Vincent Carchietta-Imagn Images)
Taylor Swift llevó una camiseta con la frase “Stevie Knicks”, en un guiño a los Knicks y a Stevie Nicks (REUTERS/Vincent Carchietta-Imagn Images)

El partido llega en un momento en que el propio Madison Square Garden acapara otra conversación: medios como el sitio TMZ y el New York Post Page Six insisten en que Swift y Kelce celebrarán su boda allí a principios de julio, menos de un año después de que anunciaran su compromiso en agosto.

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Los rumores no tienen confirmación oficial. El calendario de eventos del estadio no registra ningún acto entre el 29 de junio y el 6 de julio, según consignó la cadena CBS News.

La pareja ya tiene historia con el recinto. En mayo, ambos asistieron juntos al tercer partido de las Finales de Conferencia del Este entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers, en Cleveland, ciudad natal de Kelce. El revuelo que generaron fue tal que los asientos que ocuparon se pusieron a la venta como artículo de colección.

La relación de Taylor Swift con el Madison Square Garden

El vínculo de la cantante con el recinto va más allá del baloncesto. Taylor Swift actuó por primera vez en el Garden en 2009, durante su gira Fearless, y celebró su cumpleaños número 30 allí como parte del “Jingle Ball” de iHeartRadio.

Los rumores sobre una boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden no tienen confirmación oficial (REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images)
Los rumores sobre una boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden no tienen confirmación oficial (REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images)

Para su gira The Eras Tour, ya optó por escenarios más grandes: sus shows en el área de Nueva York tuvieron lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson. El Garden, en cambio, sigue siendo el escenario de sus noches de aficionada al deporte, según CBS News.

Una cancha llena de caras conocidas

La presencia de Swift forma parte de un desfile de celebridades que acompañó a los Knicks durante toda la postemporada en el Garden.

Entre los asistentes al cuarto partido estuvieron Adam Sandler, Kylie Jenner, Jerry Seinfeld y Jimmy Fallon, junto a la actriz Mariska Hargitay, fan declarada del equipo neoyorquino, que se sentó al lado de Swift.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en el descanso del partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs durante el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)
Timothée Chalamet y Kylie Jenner en el descanso del partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs durante el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)

A lo largo de los partidos anteriores, la cancha de primera fila recibió a actores como Timothée Chalamet, Tina Fey, Ben Stiller y Greta Gerwig; comediantes como Jon Stewart, Pete Davidson, Dave Chappelle y Chris Rock; y figuras del deporte neoyorquino como Derek Jeter, Alex Rodriguez y Juan Soto.

Jimmy Fallon reacciona tras la victoria de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)
Jimmy Fallon reacciona tras la victoria de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images)

Los músicos DJ Khaled, Cardi B y Fat Joe también estuvieron en la cancha durante la postemporada. Así como el director de cine, Spike Lee.

Spike Lee reacciona en el primer cuarto del partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, correspondiente al cuarto juego de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images)
Spike Lee reacciona en el primer cuarto del partido entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, correspondiente al cuarto juego de las Finales de la NBA de 2026 en el Madison Square Garden (REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images)

En el tercer partido, el presidente Donald Trump asistió al Garden, lo que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en presenciar un partido de las Finales de la NBA, de acuerdo con NBC New York.

Los Knicks, a dos victorias del primer título en 53 años

El contexto deportivo explica buena parte del magnetismo del estadio. Los Knicks llegaron al cuarto partido con ventaja de 2-1 sobre los Spurs, a solo dos victorias de su primer campeonato desde 1973.

El miércoles fue además la segunda vez en 27 años que el equipo recibió un partido de Finales en casa, lo que convirtió la noche en un evento más allá de los famosos en la cancha.

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