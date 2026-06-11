Los nuevos graduados universitarios en Estados Unidos enfrentan un mercado laboral más lento y peor remunerado

Los jóvenes que finalizan la universidad en Estados Unidos enfrentan mayores obstáculos para acceder a su primer empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes de Estados Unidos que acaban de terminar la universidad enfrentan una búsqueda de empleo más lenta, más competitiva y peor pagada que en años recientes, en un mercado donde la incertidumbre económica, el uso de filtros automatizados y la caída de las vacantes de entrada explican por qué conseguir el primer trabajo dejó de ser la transición esperada entre el título y la vida laboral, según la Reserva Federal de Nueva York y otros informes.

La tasa de desempleo entre graduados recientes de 22 a 27 años llegó a 5,7% en el primer trimestre de 2026, por encima del 4,3% nacional, difundió Academic Jobs. Ese mismo seguimiento ubicó la subocupación cerca de 41,5%, en línea con este dato, un 40% de los graduados universitarios ocupados trabaja en puestos que no exigen un título, como empleos temporales o de medio tiempo.

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La dificultad no es abstracta. Meghan Obetz, de Filadelfia, aseguró en CBS News: “Se siente como que una vez que te gradúas, uno espera que las cosas simplemente encajen, y a veces eso realmente no pasa”.

Olivia Bennett, de Nueva York, describió al mismo medio un proceso sin respuestas: “Ni siquiera te contestan. Ni siquiera puedes conseguir un rechazo. Simplemente envías tu solicitud a una especie de vacío”. Mientras que Michael Sundheim, de Mineápolis, señaló: “Llega un punto en que de verdad te sientes derrotado”.

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La tasa de desempleo entre graduados recientes supera el promedio nacional y el 40% de los ocupados trabaja en puestos que no requieren título universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caída de las vacantes iniciales elevó la competencia por cada puesto

El deterioro del mercado se ve también en la oferta. Las vacantes orientadas a campus cayeron entre 15% y 16% interanual entre agosto de 2024 y agosto de 2025, mientras las postulaciones por anuncio subieron entre 26% y 30%, según datos de Handshake citados por Academic Jobs.

Indeed registró además una baja interanual de 7% en los avisos para puestos junior durante 2025, mientras las oportunidades senior crecieron 4%, según Academic Jobs. IndexBox, con datos reproducidos de MarketWatch, añadió que los puestos de entrada representan una proporción menor de los anuncios en ZipRecruiter que un año antes.

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Daniel Fischer, de Anchorage, contó que en la última posición para la que fue entrevistado había 300 postulantes. Además, la egresada Obetz resumió la percepción sobre el filtro inicial de candidaturas al mismo medio: “Sabes que tu currículum está siendo arrojado a una pila, y la IA básicamente lo está clasificando”.

La profesora de economía de Columbia Business School, Laura Veldkamp dijo en CBS News que quienes buscan trabajo por primera vez atraviesan “el momento más difícil que tuvieron en años”.

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Sobre el papel de la inteligencia artificial, la docente precisó al mismo medio que “hay una pequeña parte de verdad” en esa explicación, pero agregó que la investigación disponible sugiere que la IA elevó el desempleo en alrededor de 0,1 puntos porcentuales, “uno de cada 1.000”, y que eso “definitivamente no es toda la historia”.

Para Veldkamp, el factor central es otro: una economía débil dominada por la incertidumbre. La académica manifestó que los indicadores de incertidumbre están en máximos recientes y que, cuando eso ocurre, los empleadores tienden a paralizarse, por dudas vinculadas a la IA, a los aranceles que cambian de dirección y a la volatilidad del precio del combustible, que “casi se duplicó en los últimos meses”.

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La caída de los puestos de entrada y el aumento de postulaciones por anuncio incrementan la competencia y reducen las oportunidades para quienes recién se gradúan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un freno que golpea más a quienes buscan su primer empleo

La explicación de por qué el impacto recae sobre los puestos iniciales también aparece en esa cautela empresarial. Veldkamp le compartió a CBS News que, cuando una empresa se inmoviliza frente a la incertidumbre, evita “hacer algo nuevo”, como contratar a una persona sin trayectoria previa en la organización, y por eso el golpe recae sobre los jóvenes.

La misma economista añadió al medio que los salarios también bajan porque hay mucha demanda de parte de trabajadores potenciales. Ante la pregunta de si ahora no solo es más difícil conseguir empleo sino que, además, el que aparece paga menos, respondió: “Lamento decir que sí”.

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Ese cuadro no se limita a los recién graduados. La tasa de empleo de adolescentes de 16 a 19 años cayó a 30,4% el verano pasado, frente al máximo de 49,1% registrado en 1978, según la Oficina de Estadísticas Laborales citada por IndexBox.

La consultora Challenger, Gray & Christmas proyectó además otro mínimo histórico para este verano, con unos 790.000 adolescentes empleados entre mayo y julio, por debajo de los 801.000 del verano anterior, de acuerdo con el mismo informe.

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El economista jefe de Raymond James, Eugenio Aleman advirtió en MarketWatch que la retirada de los jóvenes del mercado laboral es preocupante porque esos años son formativos: allí consiguen su primera entrada al mundo del trabajo, reciben entrenamiento y acumulan experiencia.

El empleo entre adolescentes y adultos jóvenes registra mínimos históricos, limitando su acceso temprano al mundo laboral y a la experiencia profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud, energía, IA y hotelería aparecen como focos de contratación

Aun en este escenario, algunas áreas muestran más movimiento. Laura Fuentes, responsable de recursos humanos de Hilton, una empresa con 500.000 empleados, indicó en CBS News que sectores como salud, energía, inteligencia artificial y hotelería siguen necesitando personal nuevo. A propósito, explicó: “Ese primer trabajo no es tu destino. Es una plataforma de lanzamiento”.

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Parte del problema, añadió el informe, puede provenir de los propios portales de empleo como LinkedIn, ZipRecruiter e Indeed. El botón de postulación en un clic permite enviar el currículum a cientos de anuncios, lo que multiplica las candidaturas por vacante y empuja a las empresas a usar inteligencia artificial para filtrar esa masa de solicitudes.

La especialista Fuentes recomendó una estrategia distinta al medio: “No rocíes y reces”. En lugar de depender solo del formulario en línea, sugirió buscar puertas de entrada adicionales por fuera del reclutador y de la plataforma, apoyarse en profesores, conocidos y contactos familiares. CBS News señaló que los estudios muestran que la mayoría de los empleos se cubre mediante vínculos personales.

Aplicaciones de postulación a empleos también son señaladas como parte del fenómeno actual, por filtrar la masa de solicitudes con tecnología (Montaje Infobae)

Por último, Fuentes concluyó en CBS News que el informe laboral más reciente sugiere que el mercado “dobló la curva” y que empiezan a aparecer más vacantes en Estados Unidos, incluidas posiciones iniciales para las que los jóvenes están altamente calificados.