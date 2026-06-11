Estados Unidos

Fuertes tormentas en Estados Unidos provocaron cortes de electricidad y alteraron los vuelos en Medio Oeste

El mayor impacto se concentró en Illinois, con unos 226.000 afectados, incluidos cerca de 150.000 en el condado de Cook, mientras en Michigan se contabilizaron 85.000 conexiones interrumpidas

Guardar
Las tormentas en el Medio Oeste de Estados Unidos provocaron cortes de electricidad, daños materiales y reportes de múltiples tornados en Illinois, Michigan, Misuri, Iowa y Kansas (EFE/Justin Lane)
Las tormentas en el Medio Oeste de Estados Unidos provocaron cortes de electricidad, daños materiales y reportes de múltiples tornados en Illinois, Michigan, Misuri, Iowa y Kansas (EFE/Justin Lane)

Fuertes tormentas castigaron el Medio Oeste de Estados Unidos, dejando un panorama de cortes de energía, daños materiales y reportes de múltiples tornados. Las consecuencias inmediatas se tradujeron en cientos de miles de hogares y comercios sin electricidad, especialmente en Illinois y Michigan, y provocaron serios inconvenientes para los residentes y el funcionamiento de servicios esenciales. El Servicio Meteorológico Nacional recibió más de una docena de reportes de tornados el miércoles en el norte de Missouri, Iowa, Kansas e Illinois, aunque hasta el momento no se reportaron heridos ni fallecidos.

El sistema frontal que originó estas tormentas, caracterizado por fuertes vientos y granizo, se desplazaba hacia el este según el meteorólogo Frank Pereira, quien anticipó que persistirían las condiciones de inestabilidad. El fenómeno se explicó por el choque entre el aire frío procedente de Canadá y el aire cálido y húmedo del sur, generando un contexto ideal para el desarrollo de tiempo severo en la región. Pereira señaló que existe la posibilidad de que se forme una nueva zona de tormentas intensas en partes de las Grandes Llanuras centrales y el Medio Oeste, especialmente desde Iowa y el norte de Misuri hacia los Grandes Lagos, todo ello asociado a un sistema frontal bien definido.

PUBLICIDAD

En cuanto al transporte aéreo, el impacto fue inmediato en Chicago, donde las tormentas forzaron la suspensión temporal de todos los vuelos en los dos principales aeropuertos de la ciudad: el Aeropuerto Internacional O’Hare y el Aeropuerto Internacional Midway. La intensidad de las tormentas eléctricas obligó a detener operaciones durante la noche, situación que también se replicó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde se suspendieron las operaciones en tierra. Según el portal de seguimiento de vuelos FlightAware, hasta la noche del miércoles se registraron más de 1.000 vuelos retrasados o cancelados con origen o destino en Chicago, reflejando la magnitud del caos generado por el clima adverso.

Las tormentas obligaron a suspender temporalmente todos los vuelos en los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago, mientras FlightAware registró más de 1.000 demoras y cancelaciones (REUTERS/Annabelle Gordon)
Las tormentas obligaron a suspender temporalmente todos los vuelos en los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago, mientras FlightAware registró más de 1.000 demoras y cancelaciones (REUTERS/Annabelle Gordon)

La mañana del jueves trajo algo de alivio, ya que el tráfico aéreo comenzó a normalizarse. FlightAware reportó solo 24 cancelaciones y 34 retrasos en todo el país, mostrando que las aerolíneas y los aeropuertos lograron restablecer sus operaciones tras el paso de las tormentas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el panorama meteorológico en la costa este se tornó preocupante por motivos distintos: el pronóstico anunciaba altas temperaturas y humedad potencialmente peligrosas entre el jueves y el viernes, abarcando desde el Atlántico Medio hasta el Noreste. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de que se superen récords históricos de temperatura máxima diaria en numerosos lugares. Se esperaban temperaturas cercanas a 35 °C, y con la elevada humedad la sensación térmica podría alcanzar o superar los 38 °C.

La previsión de calor extremo llevó a la ciudad de Filadelfia a declarar una emergencia sanitaria por calor para el jueves y el viernes. Como parte de las medidas de emergencia, se activaron centros de climatización, equipos de campo realizaron visitas domiciliarias y se brindó asistencia a personas sin hogar, además de otros servicios destinados a mitigar los efectos de la ola de calor. En Nueva York, las autoridades recomendaron a la población beber abundante agua y buscar refugio en lugares frescos, especialmente para quienes carecen de aire acondicionado, con el fin de evitar complicaciones en la salud por las altas temperaturas.

El paso de las tormentas el miércoles por la tarde dejó una estela de daños materiales en la zona de Chicago. Árboles caídos, edificios afectados y la evacuación de residentes fueron algunas de las consecuencias inmediatas. Los fuertes vientos arrancaron parte del techo de un edificio de apartamentos, lo que obligó a los habitantes a abandonar el lugar por seguridad, según reportó NBC 5 Chicago. Imágenes compartidas en línea mostraron graneros derrumbados en Wisconsin, estructuras aplastadas en zonas rurales del norte de Misuri y árboles de gran tamaño, así como líneas eléctricas, derribados por la fuerza del viento.

Los cortes de electricidad afectaron a unos 390.000 clientes en el Medio Oeste, con Illinois como el estado más golpeado, mientras Commonwealth Edison reportó postes y cables derribados por las tormentas (REUTERS/Arafat Barbakh)
Los cortes de electricidad afectaron a unos 390.000 clientes en el Medio Oeste, con Illinois como el estado más golpeado, mientras Commonwealth Edison reportó postes y cables derribados por las tormentas (REUTERS/Arafat Barbakh)

En términos de infraestructura, los cortes de electricidad afectaron a aproximadamente 390.000 clientes en el Medio Oeste el jueves. Illinois fue el estado más golpeado, con cerca de 226.000 usuarios sin suministro —incluidos unos 150.000 en el condado de Cook—, mientras que en Michigan se contabilizaron 85.000 hogares y negocios a oscuras. La página poweroutage.us recopiló estos datos, evidenciando la magnitud de las interrupciones.

La compañía Commonwealth Edison, encargada del servicio eléctrico en el norte de Illinois, informó que las tormentas habían derribado postes y cables en su área de cobertura. La empresa comunicó en la red social X: “Sabemos que esto es un desafío y restableceremos el servicio de la manera más segura y rápida posible, según lo permitan las condiciones”.

El efecto de las tormentas también se sintió en el ámbito deportivo. El Rate Field de Chicago, estadio de los White Sox, quedó empapado antes del encuentro del miércoles por la noche frente a los Atlanta Braves. Es relevante precisar que la noticia fue actualizada para corregir el nombre del estadio, que actualmente se llama Rate Field, dejando atrás su antigua denominación de Guaranteed Rate Field.

Temas Relacionados

ChicagoMichiganIllinoisClimaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nuevos graduados universitarios en Estados Unidos enfrentan un mercado laboral más lento y peor remunerado

La transición del diploma al primer empleo se volvió más difícil por la incertidumbre económica, la caída de puestos iniciales y los filtros automatizados que dejan a muchos postulantes sin respuestas de los contratadores

Los nuevos graduados universitarios en Estados Unidos enfrentan un mercado laboral más lento y peor remunerado

Taylor Swift revolucionó las Finales de la NBA en el Madison Square Garden con un ingenioso guiño a los Knicks

La artista capturó todas las miradas a pie de pista junto a un grupo de amigas. Su aparición no solo enloqueció a los fanáticos, sino que alimentó las teorías sobre su futuro en ese mismo lugar

Taylor Swift revolucionó las Finales de la NBA en el Madison Square Garden con un ingenioso guiño a los Knicks

La tasa de natalidad en Estados Unidos se desploma y un análisis apunta al iPhone como factor clave

Un estudio basado en un experimento natural con la cobertura desigual de AT&T entre 2007 y 2011 estima que el dispositivo explica entre el 33 % y el 52 % del descenso de nacimientos

La tasa de natalidad en Estados Unidos se desploma y un análisis apunta al iPhone como factor clave

Quién es Steve Hilton, el británico que dio el batacazo republicano en California y podría convertirse en el próximo gobernador

Tras terminar con veinte años de sequía conservadora en las primarias, el candidato se posicionó a solo tres puntos del oficialismo y desafía el poder demócrata de cara a noviembre

Quién es Steve Hilton, el británico que dio el batacazo republicano en California y podría convertirse en el próximo gobernador

Estados Unidos confiscó 13 dominios sospechosos de ser utilizados para espionaje del régimen chino

El Departamento de Justicia estadounidense precisó que los responsables anónimos detrás de estos sitios web “negaron cualquier implicación de algún gobierno extranjero”. La medida se anunció tras una advertencia pública de la alianza de inteligencia Five Eyes

Estados Unidos confiscó 13 dominios sospechosos de ser utilizados para espionaje del régimen chino

TECNO

Microsoft prohíbe el uso de Claude Fable a sus empleados

Microsoft prohíbe el uso de Claude Fable a sus empleados

Microsoft lanza una alerta: estos dos errores pueden bloquear las actualizaciones de Windows 11 en tu PC

Así es como con un chip alteran cajeros automáticos y clonan tu tarjeta

Las IA ChatGPT y Gemini decidieron que estas son las mejores canciones de las “Guerreras K-Pop”

Códigos de Free Fire para reclamar este 11 de junio de 2026

ENTRETENIMIENTO

Jodie Foster reflexionó sobre envejecer en Hollywood: “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y una sensación de insuficiencia”

Jodie Foster reflexionó sobre envejecer en Hollywood: “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y una sensación de insuficiencia”

Callum Turner habló de su reciente matrimonio con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que tiene a su lado”

Cuándo llegará a los cines la versión live-action de Moana tras el impulso comercial de la franquicia de Disney

La protagonista de Obsession reveló el desafío de dar vida a una mujer consumida por los celos y la necesidad de ser amada

De casi rechazarlo a convertirlo en un éxito: la historia detrás de “El prisionero de Azkaban”

MUNDO

Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

Estados Unidos neutralizó un tercer petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes

Rusia confirmó nuevas reuniones con los enviados de Trump para este mes de junio

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey

Irán dijo que los ataques de EEUU dejan sin efecto el alto el fuego y ratificó el cierre total del estrecho de Ormuz