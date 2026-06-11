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Irán dijo que los ataques de EEUU dejan sin efecto el alto el fuego y ratificó el cierre total del estrecho de Ormuz

Teherán atribuyó a Washington la responsabilidad de la nueva ofensiva y ordenó bloquear por completo la ruta marítima mientras se mantenga el nivel actual de confrontación

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Irán acusó a Estados Unidos de una violación flagrante del alto el fuego y afirmó que la agresión de Washington dejó casi inútil el acuerdo alcanzado el 8 de abril. (Irán) (REUTERS)
Irán acusó a Estados Unidos de una violación flagrante del alto el fuego y afirmó que la agresión de Washington dejó casi inútil el acuerdo alcanzado el 8 de abril. (Irán) (REUTERS)

El régimen de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de una nueva “violación flagrante” del alto el fuego con su “agresión generalizada” contra el país asiático y subrayó que estas acciones de Washington “dejan prácticamente inútil” el acuerdo alcanzado el 8 de abril para cesar el fuego tras el conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático, al tiempo que confirmaba el cierre del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de Irán advirtió que los “ataques ilegales y criminales” de Estados Unidos constituyen una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y que “la responsabilidad por las peligrosas consecuencias de estas acciones recae totalmente sobre la élite gobernante” estadounidense. El comunicado oficial insistió en que la “agresión generalizada” de Washington ha dejado “casi inservible el acuerdo de alto el fuego”, alcanzado en abril tras la escalada militar en la región.

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Según el texto, la utilización continuada de territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del “Ejército terrorista estadounidense” para preparar y ejecutar operaciones contra Irán coloca a esos países “del lado del agresor”. La cancillería iraní remarcó la obligación legal y moral de los Estados regionales de evitar que sus recursos sean empleados para ataques contra la República Islámica.

La Guardia Revolucionaria afirmó que cualquier barco que intente navegar por el estrecho de Ormuz será considerado un objetivo.
La Guardia Revolucionaria afirmó que cualquier barco que intente navegar por el estrecho de Ormuz será considerado un objetivo.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico confirmó este jueves que el tránsito por el estrecho de Ormuz queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, horas después de que la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier barco que intente navegar por la zona será considerado un objetivo. La medida responde, según la entidad, a las tensiones originadas por la “agresión de las fuerzas estadounidenses” y al anuncio previo de las fuerzas armadas iraníes. El comunicado en X indica que el cierre del estrecho de Ormuz será mantenido mientras persista el actual nivel de confrontación.

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Irán mantenía desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero un bloqueo parcial, permitiendo el paso diario de unos veinte buques. Tras los más recientes ataques de Estados Unidos, los Guardianes de la Revolución ya habían advertido el miércoles sobre la clausura total de la vía marítima.

Reacciones y advertencias de Teherán

El Gobierno iraní justificó su respuesta militar en el “derecho inherente a la legítima defensa”, luego de que la Guardia Revolucionaria reivindicara ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania. Estados Unidos no ha informado por el momento sobre víctimas o daños en esas instalaciones.

El Gobierno iraní justificó su respuesta militar en el derecho a la legítima defensa tras los ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania. (REUTERS)
El Gobierno iraní justificó su respuesta militar en el derecho a la legítima defensa tras los ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania. (REUTERS)

El comunicado oficial reiteró la “responsabilidad compartida” de los miembros de la ONU para oponerse a lo que calificó como “violación flagrante” de los principios de la Carta de Naciones Unidas tanto por parte de Estados Unidos como del “régimen sionista”. Teherán advirtió que el silencio y la inacción ante estas acciones “empujarán al mundo aún más hacia el caos y la miseria”.

El texto concluye señalando que la emisión de comunicados no constituye una reacción responsable frente a la “naturaleza agresiva” de las acciones estadounidenses y que ello solo alentará a los agresores a continuar con sus operaciones. Las autoridades iraníes subrayaron que continuarán adoptando las medidas que consideren necesarias para neutralizar las fuentes de los ataques y proteger su territorio.

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