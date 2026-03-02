La empresa Block anuncia recortes de plantilla debido al avance de la inteligencia artificial. Foto: Associate Press

Las acciones de Block, la firma estadounidense de tecnología financiera, aumentaron más del 20% tras el anuncio de su director ejecutivo, Jack Dorsey: la empresa despedirá a más de 4.000 de sus 10.000 empleados en un giro estratégico impulsado por el avance de la inteligencia artificial que, según la compañía, permitirá operar con mayor eficiencia y rentabilidad, de acuerdo con información de The Associated Press.

Block anuncia la mayor reestructuración laboral de su historia

Block, con sede en San Francisco y fundada en 2009, se posiciona como la más reciente empresa tecnológica en atribuir abiertamente una ola de despidos al impacto directo de la inteligencia artificial. Jack Dorsey, también cofundador de X (Twitter), comunicó a los accionistas que el empleo de nuevas herramientas de IA está transformando el concepto de gestión empresarial.

En palabras de Dorsey recogidas por The Associated Press: “La tesis central es simple. Las herramientas de inteligencia han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño, usando las herramientas que estamos construyendo, puede hacer más y hacerlo mejor”.

Las acciones de Block subieron un 5% el jueves, a 54,53 dólares, antes que reportara sus resultados. FOTO: Square, Inc

El anuncio tuvo un efecto inmediato en el valor de la compañía. El jueves previo al informe, las acciones de Block subieron un 5% y cerraron a USD 54,53. En las operaciones posteriores, el precio alcanzó casi USD 69. Los mercados interpretaron los recortes como una vía hacia mayor competitividad.

Durante el cuarto trimestre, Block registró una ganancia bruta un 24% superior respecto al mismo periodo del año anterior, lo que alimentó la percepción de que la automatización y la reducción de plantilla están siendo herramientas eficaces para potenciar los resultados financieros.

Una tendencia que se consolida en el sector tecnológico

De acuerdo con ABC News, analistas como Stephen Innes, de SPI Asset Management, subrayan que Block se convierte en un caso de estudio: “Durante años, hemos debatido si la IA afectará los empleos en el margen. Ahora tenemos un caso público en que el director ejecutivo dice explícitamente que las herramientas de inteligencia han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa”.

Otras grandes compañías tecnológicas han procedido a recortes masivos en los últimos meses, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post, aunque muchas han minimizado la relación directa con la automatización. Block, en cambio, sostuvo abiertamente el papel central de la IA en su reestructuración.

Block opera actualmente en Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, Australia y Japón, consolidando una presencia global a través de plataformas como Square y Cash App.

Los despidos y las condiciones para los empleados afectados

Hasta el momento, la empresa no precisó qué áreas o regiones experimentarán los recortes de personal. Dorsey utilizó su cuenta en X para señalar que los empleados despedidos recibirán apoyo, aunque reconoció que en el caso de los trabajadores internacionales los términos pueden variar según la jurisdicción.

Las cifras de despidos en Estados Unidos se mantienen en niveles considerados saludables, pero el movimiento de Block se inscribe en una serie de anuncios similares que, en los últimos meses, suman decenas de miles de puestos eliminados en las firmas tecnológicas más relevantes, según detallan The Associated Press y ABC News.

A diferencia de otras empresas que han preferido disimular el vínculo entre inteligencia artificial y reducción de plantilla, el liderazgo de Jack Dorsey enmarca a Block como ejemplo explícito de la manera en que la IA redefine la estructura laboral y el modelo de eficiencia en la industria tecnológica.