Nueva York logra respaldo judicial para su tarifa de congestión tras demanda de Donald Trump

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Donald Trump contra la tarifa de congestión en Manhattan, reafirmando la autonomía de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el intento de Donald Trump de bloquear la tarifa de congestión implementada en Nueva York, al concluir que la medida adoptada por la ciudad no transgredió los límites legales del Ejecutivo.

El fallo, emitido el 3 de marzo de 2026, representa una decisión de referencia para la regulación del tránsito urbano en una de las principales metrópolis del mundo, según informó la agencia de noticias Reuters.

La resolución judicial también determinó que la demanda presentada por Trump, con la que buscaba interferir en una política impulsada a nivel local, fue considerada “ilegal” por exceder las competencias atribuidas al Ejecutivo federal y por tanto resultaba improcedente frente a la autonomía de la ciudad.

De este modo, la tarifa municipal destinada a reducir la congestión vehicular sigue vigente, lo que sienta un precedente para otras ciudades estadounidenses que enfrentan desafíos similares en movilidad y medio ambiente.

El magistrado a cargo del caso argumentó que la intervención de Trump excedía las competencias atribuidas al Ejecutivo federal y, por tanto, resultaba improcedente frente a la autonomía de la ciudad.

Al garantizar la continuidad de la tarifa de congestión, la decisión respalda una estrategia municipal orientada a disminuir la saturación vial y mejorar la calidad del aire en Nueva York, una de las urbes más densamente pobladas del planeta.

Argumentos de las partes y reacción oficial

La sentencia permite que Nueva York mantenga vigente la tarifa de congestión, destinada a reducir la saturación vial y mejorar la calidad del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso judicial, el equipo legal de Donald Trump sostuvo que la tarifa de congestión impone una carga financiera injusta para quienes acceden diariamente al centro del distrito de Manhattan, en Nueva York. Los abogados del exmandatario defendieron que la regulación perjudica la economía regional y excede la autoridad legal otorgada al municipio, según detalló la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, las autoridades de Nueva York celebraron la decisión del juez federal. Funcionarios municipales reafirmaron ante la agencia de noticias Reuters su compromiso con el programa, subrayando que el fallo “reafirma el derecho de la ciudad a definir políticas de movilidad acordes con sus necesidades”.

Desde el Ayuntamiento señalaron que la sentencia fortalece las capacidades de la ciudad para enfrentar los retos del tráfico y la contaminación, al tiempo que proporciona herramientas para financiar mejoras en el transporte público.

El caso generó una amplia repercusión en la opinión pública local, con manifestaciones de apoyo y rechazo tanto de residentes como de comerciantes y representantes de empresas de transporte.

El debate se centra en el equilibrio entre la necesidad de reducir la congestión y el impacto económico sobre quienes dependen del automóvil para trabajar o realizar actividades cotidianas.

Funcionamiento y objetivos de la tarifa de congestión en Manhattan

El fallo impulsa un modelo de movilidad urbana en Nueva York y podría incentivar políticas similares en otras ciudades ante la presión del tráfico y la contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarifa de congestión establece un pago adicional para los vehículos que ingresan al distrito de Manhattan, en Nueva York, durante las horas pico, un modelo basado en iniciativas aplicadas en ciudades como Londres y Singapur.

El objetivo principal es desincentivar el uso de automóviles particulares en zonas de alta densidad, reducir los tiempos de traslado y disminuir las emisiones de gases contaminantes.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el gobierno municipal en 2026, la medida podría recaudar hasta USD 1.000 millones anuales, recursos utilizados para proyectos de infraestructura y modernización de la red de metro y autobuses de la ciudad. Los defensores de la tarifa argumentan que la disminución del flujo vehicular permitirá alcanzar una reducción significativa del tráfico, así como avances en la mejora de la calidad del aire.

Organizaciones medioambientales y grupos de transporte público han respaldado la implementación de la tarifa, resaltando los elevados índices de congestión que enfrenta Nueva York según datos del Departamento de Transporte local.

Por el contrario, asociaciones empresariales y algunos sectores conservadores sostienen que la medida afecta negativamente a la economía local y limita la competitividad de los comercios ubicados en Manhattan.

Implicancias políticas y consecuencias nacionales

El fallo judicial incorpora un nuevo factor en el debate sobre la autonomía de las ciudades estadounidenses en la regulación ambiental y del transporte. La sentencia pone de relieve las tensiones persistentes entre los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos, intensificadas durante la administración de Donald Trump y sus intentos de influir en políticas urbanas.

Especialistas citados por la agencia de noticias alemana DPA y por la agencia británica Reuters señalan que el precedente establecido por Nueva York podría motivar la adopción de medidas similares en otras ciudades del país que afrontan problemas crecientes de congestión vial. Al mismo tiempo, prevén una resistencia continua por parte de sectores conservadores y de la industria automotriz, que consideran estas iniciativas contrarias a sus intereses económicos.

La decisión judicial refuerza la posición de las autoridades municipales, al consolidar la tarifa de congestión como un modelo de referencia para entornos urbanos complejos. En términos prácticos, el fallo permitió a la ciudad de Nueva York mantener la tarifa en Manhattan y abrió la puerta a que otras jurisdicciones evalúen mecanismos comparables para abordar los desafíos del tráfico y la contaminación.

La sentencia federal configura un nuevo escenario para el futuro del entorno urbano en Nueva York y marca un hito en la discusión nacional sobre el alcance de las políticas locales frente a intereses federales y del sector privado..