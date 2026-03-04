Estados Unidos

Nueva York logra respaldo judicial para su tarifa de congestión tras demanda de Donald Trump

La decisión refuerza el derecho de la ciudad a definir políticas propias de tránsito y sienta precedente para otras urbes estadounidenses que enfrentan desafíos similares en movilidad y medio ambiente

Guardar
Un juez federal de Estados
Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Donald Trump contra la tarifa de congestión en Manhattan, reafirmando la autonomía de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el intento de Donald Trump de bloquear la tarifa de congestión implementada en Nueva York, al concluir que la medida adoptada por la ciudad no transgredió los límites legales del Ejecutivo.

El fallo, emitido el 3 de marzo de 2026, representa una decisión de referencia para la regulación del tránsito urbano en una de las principales metrópolis del mundo, según informó la agencia de noticias Reuters.

La resolución judicial también determinó que la demanda presentada por Trump, con la que buscaba interferir en una política impulsada a nivel local, fue considerada “ilegal” por exceder las competencias atribuidas al Ejecutivo federal y por tanto resultaba improcedente frente a la autonomía de la ciudad.

De este modo, la tarifa municipal destinada a reducir la congestión vehicular sigue vigente, lo que sienta un precedente para otras ciudades estadounidenses que enfrentan desafíos similares en movilidad y medio ambiente.

El magistrado a cargo del caso argumentó que la intervención de Trump excedía las competencias atribuidas al Ejecutivo federal y, por tanto, resultaba improcedente frente a la autonomía de la ciudad.

Al garantizar la continuidad de la tarifa de congestión, la decisión respalda una estrategia municipal orientada a disminuir la saturación vial y mejorar la calidad del aire en Nueva York, una de las urbes más densamente pobladas del planeta.

Argumentos de las partes y reacción oficial

La sentencia permite que Nueva
La sentencia permite que Nueva York mantenga vigente la tarifa de congestión, destinada a reducir la saturación vial y mejorar la calidad del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el proceso judicial, el equipo legal de Donald Trump sostuvo que la tarifa de congestión impone una carga financiera injusta para quienes acceden diariamente al centro del distrito de Manhattan, en Nueva York. Los abogados del exmandatario defendieron que la regulación perjudica la economía regional y excede la autoridad legal otorgada al municipio, según detalló la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, las autoridades de Nueva York celebraron la decisión del juez federal. Funcionarios municipales reafirmaron ante la agencia de noticias Reuters su compromiso con el programa, subrayando que el fallo “reafirma el derecho de la ciudad a definir políticas de movilidad acordes con sus necesidades”.

Desde el Ayuntamiento señalaron que la sentencia fortalece las capacidades de la ciudad para enfrentar los retos del tráfico y la contaminación, al tiempo que proporciona herramientas para financiar mejoras en el transporte público.

El caso generó una amplia repercusión en la opinión pública local, con manifestaciones de apoyo y rechazo tanto de residentes como de comerciantes y representantes de empresas de transporte.

El debate se centra en el equilibrio entre la necesidad de reducir la congestión y el impacto económico sobre quienes dependen del automóvil para trabajar o realizar actividades cotidianas.

Funcionamiento y objetivos de la tarifa de congestión en Manhattan

El fallo impulsa un modelo
El fallo impulsa un modelo de movilidad urbana en Nueva York y podría incentivar políticas similares en otras ciudades ante la presión del tráfico y la contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarifa de congestión establece un pago adicional para los vehículos que ingresan al distrito de Manhattan, en Nueva York, durante las horas pico, un modelo basado en iniciativas aplicadas en ciudades como Londres y Singapur.

El objetivo principal es desincentivar el uso de automóviles particulares en zonas de alta densidad, reducir los tiempos de traslado y disminuir las emisiones de gases contaminantes.

De acuerdo con estimaciones difundidas por el gobierno municipal en 2026, la medida podría recaudar hasta USD 1.000 millones anuales, recursos utilizados para proyectos de infraestructura y modernización de la red de metro y autobuses de la ciudad. Los defensores de la tarifa argumentan que la disminución del flujo vehicular permitirá alcanzar una reducción significativa del tráfico, así como avances en la mejora de la calidad del aire.

Organizaciones medioambientales y grupos de transporte público han respaldado la implementación de la tarifa, resaltando los elevados índices de congestión que enfrenta Nueva York según datos del Departamento de Transporte local.

Por el contrario, asociaciones empresariales y algunos sectores conservadores sostienen que la medida afecta negativamente a la economía local y limita la competitividad de los comercios ubicados en Manhattan.

Implicancias políticas y consecuencias nacionales

El fallo judicial incorpora un nuevo factor en el debate sobre la autonomía de las ciudades estadounidenses en la regulación ambiental y del transporte. La sentencia pone de relieve las tensiones persistentes entre los distintos niveles de gobierno en Estados Unidos, intensificadas durante la administración de Donald Trump y sus intentos de influir en políticas urbanas.

Especialistas citados por la agencia de noticias alemana DPA y por la agencia británica Reuters señalan que el precedente establecido por Nueva York podría motivar la adopción de medidas similares en otras ciudades del país que afrontan problemas crecientes de congestión vial. Al mismo tiempo, prevén una resistencia continua por parte de sectores conservadores y de la industria automotriz, que consideran estas iniciativas contrarias a sus intereses económicos.

La decisión judicial refuerza la posición de las autoridades municipales, al consolidar la tarifa de congestión como un modelo de referencia para entornos urbanos complejos. En términos prácticos, el fallo permitió a la ciudad de Nueva York mantener la tarifa en Manhattan y abrió la puerta a que otras jurisdicciones evalúen mecanismos comparables para abordar los desafíos del tráfico y la contaminación.

La sentencia federal configura un nuevo escenario para el futuro del entorno urbano en Nueva York y marca un hito en la discusión nacional sobre el alcance de las políticas locales frente a intereses federales y del sector privado..

Temas Relacionados

Donald TrumpNueva YorkJuez FederalAutonomía MunicipalTarifa de CongestiónTránsito UrbanoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Cómo visitar Alcatraz y conocer la historia real del penal

Una experiencia en la antigua prisión revela relatos de supervivencia, paisajes únicos y los secretos de las celdas que hospedaron a los reclusos más famosos

Cómo visitar Alcatraz y conocer

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden evitar el examen de inglés en 2026

La medida permite rendir la prueba de educación cívica en el idioma de preferencia, siempre que se notifique con anticipación la necesidad de un intérprete autorizado

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario”

Operación Furia Épica: Estados Unidos

El sur y el centro de Estados Unidos enfrentan severas tormentas esta semana

Autoridades y meteorólogos advierten sobre un elevado riesgo de tornados, granizo y lluvias intensas en Texas, Oklahoma e Illinois, con potenciales afectaciones en servicios básicos y la vida cotidiana de miles de residentes

El sur y el centro

Hallan más de 750.000 dólares en efectivo durante operativo contra lavado de dinero en Miami

El arresto de un ciudadano dominicano revela la sofisticación de las redes criminales que emplean criptomonedas y estructuras complejas para eludir la vigilancia financiera en la región

Hallan más de 750.000 dólares

TECNO

MacBook Neo y MacBook Air

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

ENTRETENIMIENTO

El emotivo recuerdo de Harry

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán