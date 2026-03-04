La temporada baja del turismo para 2026 muestra un fuerte descenso a nivel global

La desaparición de la temporada baja modifica las estrategias para viajar y encarece destinos turísticos durante todo el año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada baja para viajar, tradicional refugio de quienes buscaban evitar las multitudes y acceder a tarifas económicas tras el fin del verano, está dejando de existir, según especialistas.

Mediante la combinación de teletrabajo, estrategias de precios variables y la promoción activa durante todo el año por parte de la industria turística, se redujo drásticamente las oportunidades para encontrar destinos turísticos vacíos y ofertas atractivas, fenómeno que se manifiesta ya en distintas regiones del mundo, de acuerdo con un informe publicado por el USA Today.

Reservas y tarifas: declive de la temporada baja

El reciente análisis reveló que el otoño, históricamente considerado una “temporada intermedia” para viajar, experimentó un crecimiento del 30% en las reservas en 2025, según datos de Virtuoso. Estas cifras ilustran cómo los meses tradicionalmente menos concurridos empiezan a asemejarse a los picos de afluencia, tanto en ocupación como en precios.

En cuanto a los viajes europeos, la Comisión Europea de Turismo reportó que solo el 18% de los viajeros estadounidenses planean viajar a Europa durante el invierno, cifra que cayó frente al 28% del año anterior. De forma paralela, las “microvacaciones” o viajes cortos, que aprovechaban la temporada baja, ya alcanzan USD 700 por noche como promedio, de acuerdo a Allianz Partners.

Las reservas de viajes durante el otoño crecieron un 30% en 2025, transformando meses intermedios en periodos de alta ocupación (REUTERS/Brendan McDermid)

Whitney Haldeman, asesora de viajes de Embark Collective, detalló: “Junio y septiembre ahora reflejan tanto en precios como en concurrencia lo que ocurría en julio y agosto”. Este fenómeno ha dejado de ser exclusivo de los parques de entretenimiento: la transformación alcanza destinos turísticos de todo el mundo.

El turismo promociona temporadas todo el año y encarece destinos

Autoridades turísticas, hoteleros y operadores han impulsado durante años el paso de destinos tradicionales de temporada a lugares de atractivo anual, explicó Kyle Townsend, profesor de hospitalidad en Georgia State University. Esta estrategia se plasma en campañas que muestran balnearios y estaciones de esquí como espacios “para disfrutar los 12 meses”.

La tendencia impacta con especial fuerza en regiones como España, donde ciudades visitadas como Madrid y Sevilla presentan en otoño y primavera precios incluso superiores a los del verano, según indicó Karen Rosenblum, fundadora de Spain Less Traveled.

En Costa Rica, el director general de un resort de lujo en el bosque nuboso, Pedro Belmar, describió: “Julio y agosto son ahora nuevos periodos de alta demanda. Lo que antes era una baja extendida, se limita hoy a septiembre y octubre”.

No todo el cambio es consecuencia de decisiones empresariales. Según una encuesta de Global Rescue, tres de cada cuatro viajeros intentan evitar la temporada alta para escapar del gentío y los altos costos.

El teletrabajo incrementó la flexibilidad de numerosas familias, lo que se tradujo en un reparto más uniforme de los viajes a lo largo del año, explicó Dan Richards, director ejecutivo de Global Rescue.

Destinos europeos registran precios y concurrencia elevados en otoño y primavera, superando incluso los valores del verano (AP Foto/Bernat Armangue)

Refugios estacionales para quienes buscan evitar multitudes

A pesar de la reducción de la temporada baja, persisten ciertos destinos que mantienen la estacionalidad y donde aún es posible encontrar ofertas. Heidi Durflinger, presidenta ejecutiva de EF Ultimate Break, enseñó que su empresa detecta ahorros de USD 700 a USD 1.000 al programar viajes a Italia, Reino Unido y Francia en los meses invernales.

En regiones menos saturadas, como el Parque Nacional Olympic en el estado de Washington, la baja temporada ofrece descuentos de hasta el 50% entre noviembre y marzo, informó Stephen Fofanoff, gerente general del hotel Domaine Madeleine.

África mantiene su “Green Season” de noviembre a marzo, periodo donde los visitantes encuentran parques poco concurridos y tarifas reducidas. “El paisaje se transforma en pastizales esmeralda y nacen abundantes crías de animales”, señaló Maija de Rijk-Uys, directora de Go2Africa.

Montañas como el Valle de Mount Washington también ofrecen ventajas de costos fuera de temporada, especificó Chris Proulx, portavoz de la Cámara de Comercio local.

Algunos refugios como el Monte Washington y el Parque Nacional Olympic todavía ofrecen descuentos y menor concurrencia en algunos períodos (Wikipedia)

Viajero contracorriente y nuevas estrategias frente a la desaparición de la temporada baja

Ante este escenario, expertos citados por USA Today recomendaron enfoques alternativos. Avery Carl, propietaria de una agencia de alquiler vacacional en Florida, contó que ha evitado las mayores aglomeraciones en Disney World acudiendo durante feriados y otras fechas tradicionalmente intensas, desmintiendo las tendencias.

Las empresas de viajes aconsejan considerar destinos menos saturados, como Estambul, en vez de las habituales capitales europeas, según Jozef Verbruggen de Untamed Travelling.

Sumado a esto, la influencia de las redes sociales y los destinos que “se vuelven virales” tiende a encarecer de forma inmediata las tarifas, advirtió Joe Cronin de International Citizens Insurance.

La flexibilidad en las fechas continúa como la herramienta más eficaz para contener el gasto. Suzanne Morrow, directora ejecutiva de InsureMyTrip, sugirió ajustar viajes a mitad de semana incluso en temporada baja y, además, reservar boletos y hospedaje con suficiente antelación para acceder a los mejores precios.

Expertos recomendaron flexibilidad en fechas, elegir destinos menos populares y anticipar reservas para evitar precios altos y multitudes (REUTERS/Octavio Jones)

Por su parte, Meg Kinnerk, fundadora de Traveluxe, analizó que la industria ha comenzado a monetizar el concepto de temporada baja: “Los hoteles han adoptado precios dinámicos. Las aerolíneas administran la disponibilidad de asientos como corredores de bolsa. Los entes de turismo venden sus destinos todo el año para cubrir cada vacío”.

Pese a las diversas perspectivas, expertos coincidieron en que la temporada baja aún no ha desaparecido, pero su supervivencia es cada vez más precaria. El cambio beneficia a la industria, aunque no necesariamente a quienes buscan tarifas bajas y paisajes sin multitudes.