Estados Unidos

La aprobación de nuevas legislaciones extiende la energía solar enchufable en Estados Unidos

El avance normativo en casi treinta estados cambia el panorama del autoconsumo eléctrico al permitir el uso de sistemas que se conectan a enchufes comunes, con potencial de reducir costos para inquilinos y propietarios

La expansión de la energía solar enchufable promete facilitar el acceso a fuentes renovables en hogares de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de legislaciones en 27 estados de Estados Unidos podría transformar el acceso de personas comunes a la energía solar mediante sistemas enchufables, permitiendo a inquilinos y propietarios reducir hasta un 20% su consumo eléctrico, según informó High Country News, el medio especializado.

Este avance, impulsado a partir de la experiencia pionera de Utah y del interés creciente en la región occidental, todavía enfrenta retos normativos y de estandarización, mientras busca consolidarse como una solución asequible y sencilla para quienes no poseen vivienda propia ni posibilidad de instalar sistemas solares tradicionales.

Los sistemas solares enchufables permiten reducir entre un 15% y un 20% el consumo eléctrico residencial (Freepik)

La legislación de Utah abrió el camino a la energía solar enchufable en el oeste

En marzo de 2025, High Country News destaca que el estado de Utah aprobó por unanimidad la primera ley del país que exime a los sistemas solares enchufables de costosos requisitos de permisos y establece límites de potencia, elimina la responsabilidad de las eléctricas cuando los usuarios instalan sus propios dispositivos y exige que los equipos cumplan estándares nacionales de seguridad eléctrica.

Inspirados por dicho precedente, en 2026 se presentaron propuestas legislativas en nueve estados del oeste de Estados Unidos: Alaska, Washington, Oregón, Idaho, Wyoming, California, Arizona, Colorado y Nuevo México, aunque a finales de febrero, los proyectos en Washington, Arizona, Wyoming y Nuevo México no habían prosperado.

En total, 27 estados de todo el país tramitaron normas similares, indicativo del amplio interés en flexibilizar el acceso a la energía solar domiciliaria.

Este sistema, común en países como Alemania, permite instalar uno o dos paneles solares conectados a un microinversor y a cualquier enchufe doméstico, logrando entre 15% y 20% de ahorro en el consumo eléctrico. Así, tanto arrendatarios como propietarios pueden acceder a la energía solar enchufable sin grandes inversiones ni reformas estructurales, con equipos que cuestan algunos cientos de dólares.

Según explicó Raymond Ward, representante estatal republicano de Utah, en regiones con tarifas eléctricas elevadas, como Alaska y California, la inversión inicial podría recuperarse incluso antes que el plazo típico de cinco años observado en Alemania.

Utah se convirtió en el
Utah se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que impulsa la adopción masiva de paneles solares enchufables (Freepik)

El reto de los estándares y la disponibilidad comercial

Según High Country News, el principal obstáculo a la expansión de esta tecnología en Estados Unidos es la falta de un estándar de seguridad consolidado. UL Solutions, empresa encargada de certificar la seguridad de productos eléctricos a nivel nacional, publicó en enero de 2026 un primer borrador de criterios para certificar sistemas solares enchufables.

Ken Boyce, vicepresidente de ingeniería principal de UL Solutions, indicó que los fabricantes ya pueden presentar equipos para prueba, aunque ningún dispositivo obtuvo aún dicha certificación.

Tanto Ward como otros promotores de estos sistemas consideran que el borrador de UL Solutions es demasiado estricto, en particular por exigir la intervención de un electricista durante la instalación, lo que contradice el objetivo de facilitar el uso de la tecnología como si fuera un electrodoméstico común.

Ken Hutchings, responsable de la firma CraftStrom dedicada a la energía solar enchufable en Houston, cuestiona también los límites propuestos para la capacidad de baterías domésticas y prevé que, si no se modifican tales requisitos, podrían dificultar la adopción de soluciones seguras y económicas.

Hutchings sintetizó su postura: “Si la norma final de UL está bien hecha, puede dar a los reguladores y eléctricas un marco claro que reduzca la incertidumbre. Si está mal hecha, puede limitar la capacidad de almacenamiento útil y añadir costes y trabas que ralenticen la adopción de soluciones solares enchufables seguras”.

High Country News destaca que, mientras las nuevas regulaciones estatales entran en vigor y la certificación nacional se afina, las principales cadenas comerciales estadounidenses aún no ofrecen estos productos de manera masiva. Lesley Smith, representante estatal de Colorado, comentó que actualmente no se puede ir a Costco ni a Home Depot a adquirir directamente un sistema propio, aunque recibió testimonios de residentes que buscan tecnologías similares o intentan ensamblarlas por su cuenta.

A pesar del interés, los
A pesar del interés, los principales comercios estadounidenses aún no ofrecen paneles solares enchufables de forma generalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercado, ahorro y consenso político

A diferencia de otros programas de energía renovable, la legislación que impulsa la energía solar enchufable en Estados Unidos optó por prescindir de subvenciones públicas o financiación directa.

Según Cora Stryker, cofundadora de la organización Bright Saver, dedicada a soluciones energéticas descentralizadas, esta fórmula orientada hacia el mercado facilita el respaldo bipartidista, ya que “solo hay que simplificar la normativa y adecuarla a estos pequeños sistemas, después las fuerzas del mercado harán su trabajo”. Smith, por su parte, prevé que el avance normativo en Colorado, sumado a la adopción nacional, abrirá el mercado y potenciará la innovación y la oferta de productos.

En el contexto occidental, las medidas buscan no solo aliviar el alza constante de tarifas eléctricas, sino también capitalizar el alto potencial solar de la región. El objetivo, según High Country News, es extender los beneficios del autoconsumo eléctrico a millones de consumidores, incluidos aquellos que tradicionalmente quedaron excluidos por condiciones de vivienda o limitaciones de infraestructura.

