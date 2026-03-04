Hawaii, Arizona y territorios insulares de Estados Unidos no adelantan sus relojes

El horario de verano en Estados Unidos cambia el 8 de marzo de 2026 en la mayoría de los estados, salvo en Hawaii, Arizona y territorios insulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de verano volverá a modificar la rutina de la mayor parte de Estados Unidos el ocho de marzo de 2026, aunque un grupo reducido de estados y territorios, como Hawaii, gran parte de Arizona y todas las principales dependencias no incorporadas del país —Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos y Islas Vírgenes de Estados Unidos— mantendrán su decisión de no cambiar la hora y continúan usando el horario estándar durante todo el año.

Según datos del centro de investigaciones demoscópicas AP-NORC, estos lugares representan una minoría frente a la norma vigente en 48 estados y generan debates históricos, legales y sociales en el panorama nacional.

Mientras la gran mayoría del país se prepara para adelantar los relojes una hora, Hawaii, la mayor parte de Arizona y todas las principales dependencias mantienen sus horarios inalterados y se diferencian del resto de la nación.

Esta persistencia en el horario estándar es el resultado de procesos legislativos y factores geográficos y culturales que les otorgan un régimen distintivo en la política horaria.

Las discusiones sobre el horario de verano han generado posturas firmes: la mayoría de los estados sigue adoptando el sistema de adelantar y atrasar el reloj, pero los territorios que no lo hacen refuerzan sus propias necesidades y contexto local.

El próximo cambio horario se realizará a las 02:00 del domingo ocho de marzo, cuando los habitantes de casi todo el país adelantarán sus relojes a las 03:00.

En contraste, quienes residen en Hawaii, la mayor parte de Arizona y las regiones insulares mencionadas no modificarán sus rutinas, manteniendo la continuidad horaria durante todo el año. Esta decisión responde a razones precisas relacionadas con el clima, la historia y la cultura de cada región.

Por qué Hawaii y Arizona no modifican sus relojes

Hawaii y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar todo el año gracias a razones climáticas, históricas y culturales específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Hawaii de no implementar el horario de verano se fundamenta en su ubicación geográfica. Al estar cercana al ecuador, la variación en la duración de los días entre estaciones es mínima, lo que hace innecesario el objetivo central del horario de verano: aprovechar la luz solar adicional por las tardes.

Por esta razón, Hawaii opera bajo el horario estándar de Hawái-Aleutianas (HAST) todo el año, sin alteraciones estacionales.

En el caso de Arizona, la situación es única en el territorio continental. Salvo la Nación Navajo, que sí participa del cambio horario por razones administrativas y de coordinación con regiones vecinas, la mayor parte del estado decidió mantener el horario estándar de la montaña (MST) de manera permanente.

El motivo principal es climático: adelantar la hora durante los meses de mayor calor extendería la exposición a temperaturas extremas por la tarde, incrementando el consumo de energía y complicando la vida cotidiana. Desde 1968, la legislatura estatal sostiene esta política.

Las autoridades estatales señalan que mantener el mismo horario durante todo el año ayuda a reducir la confusión en los horarios de transporte y servicios, además de facilitar la adaptación de la población y las empresas.

Las dependencias insulares: autonomía y lógica geográfica

El Congreso federal debe autorizar el horario de verano permanente, mientras los estados pueden decidir de forma independiente mantener el horario estándar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dependencias de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico —como Guam, Samoa Americana, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos y Islas Vírgenes de Estados Unidos— también mantienen el horario estándar de forma permanente.

Esta opción está amparada por la legislación federal, que permite a los territorios adoptar esta medida si así lo legislan formalmente.

La principal razón para no participar del horario de verano es la escasa variación de luz solar durante el año, propia de su posición en latitudes tropicales y subtropicales. Para estos territorios, los beneficios asociados al cambio horario resultan prácticamente inexistentes.

Además, en muchos casos existe un interés por sincronizar la actividad diaria con regiones cercanas del Caribe o del Pacífico, en lugar de hacerlo con el territorio continental de Estados Unidos. Así, la autonomía horaria refuerza la identidad local y facilita la organización económica y social de sus habitantes.

Debate nacional: cifras, posturas y actores

La permanencia en el horario estándar por parte de estos estados y territorios ocurre en un contexto de debate nacional. De acuerdo con una encuesta divulgada por el centro de investigaciones demoscópicas AP-NORC, solo el 12% de los adultos estadounidenses apoya el sistema vigente de horario de verano, mientras que el 47% lo rechaza y el 40% no expresa una preferencia clara.

El descontento social se refleja en la actividad legislativa: se han presentado más de 750 proyectos de ley y resoluciones en legislaturas estatales desde 2015, y 19 estados han aprobado leyes para adoptar el horario de verano permanente.

Ninguna de estas iniciativas puede entrar en vigor sin la habilitación del Congreso federal, que hasta el momento no ha alcanzado el consenso necesario.

En diciembre de 2024, el expresidente Donald Trump criticó públicamente el sistema de cambio de hora, al calificarlo como: "inconveniente y muy costoso“.

La legislación federal y la autonomía estatal

El marco legal en Estados Unidos establece que para que un estado adopte el horario de verano de manera permanente es necesaria la autorización del Congreso. En contraste, mantener el horario estándar durante todo el año es una prerrogativa que los estados y territorios pueden ejercer de forma independiente, sin requerir nuevas leyes federales.

Esta diferencia ha permitido que Hawaii, la mayor parte de Arizona y las dependencias insulares sostengan su política horaria durante décadas.

Este modelo de autonomía horaria también ha sido observado por regiones de Canadá, que han explorado acuerdos de sincronización regional según sus propias necesidades y características geográficas.

El ocho de marzo: el reloj permanecerá inmóvil en los territorios que resisten el cambio

Cuando el domingo ocho de marzo de 2026 la mayoría de la población estadounidense adelante sus relojes para iniciar el horario de verano, los habitantes de Hawaii, la mayor parte de Arizona, Guam, Samoa Americana, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos y Islas Vírgenes de Estados Unidos continuarán con su vida cotidiana sin alteraciones horarias.