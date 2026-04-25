Construcción privada en Honduras crece un 2.7% al cierre de 2025 impulsada por los sectores comercial e industrial

La construcción privada en Honduras reporta un crecimiento interanual de 2,7% al cierre de 2025, impulsada por comercio e industria. (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

La construcción privada en Honduras mostró un repunte moderado al cierre de 2025, impulsada especialmente por el dinamismo de los sectores comercial e industrial.

Según los datos de la Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) del Banco Central de Honduras (BCH), la superficie edificada en el cuarto trimestre de 2025 ascendió a 512.4 mil metros cuadrados, lo que representa un crecimiento interanual de 2.7% respecto al mismo periodo de 2024, equivalente a 13.6 mil metros cuadrados adicionales.

Este desempeño positivo estuvo liderado principalmente por los destinos de comercio e industria. En el sector comercial, la superficie construida alcanzó 153.6 mil metros cuadrados, con un incremento del 11.9% respecto al año previo.

Dicho crecimiento se atribuyó en gran medida a la edificación de nuevas plazas y centros comerciales, especialmente en municipios como San Pedro Sula, Santa Lucía, Nueva Arcadia, Villa Nueva, Juticalpa y el Distrito Central.

El segmento de comercio dentro de este total sumó 86.9 mil metros cuadrados, mientras que las bodegas representaron 59.8 mil metros cuadrados y las oficinas 6.9 mil metros cuadrados.

Si bien se observaron reducciones en las áreas destinadas a bodegas y oficinas, el aumento en la construcción de espacios comerciales compensó ampliamente estas caídas.

El sector comercial lidera el aumento de la construcción con 153,6 mil metros cuadrados edificados, gracias a nuevas plazas y centros comerciales. (EFE/ Gustavo Amador)

Por otra parte, el sector industrial experimentó un crecimiento destacado del 32.7% en el cuarto trimestre de 2025, sumando 10.0 mil metros cuadrados adicionales frente al mismo periodo del año anterior. El total de superficie industrial construida alcanzó los 40.6 mil metros cuadrados, impulsado principalmente por la construcción de nuevas naves industriales en San Pedro Sula, Choloma y Villa Nueva. Este comportamiento refleja una tendencia de expansión del sector productivo, que demandó mayor infraestructura para sus operaciones.

En contraste con la tendencia positiva de comercio e industria, el destino residencial y de servicios presentó comportamientos diferenciados. El área residencial registró una leve disminución interanual de 0.4% (1.2 mil metros cuadrados menos), alcanzando 295.2 mil metros cuadrados en el cuarto trimestre de 2025.

Dentro de este segmento, las viviendas individuales mostraron un desempeño favorable, con un crecimiento de 8.4% (19.4 mil metros cuadrados adicionales), mientras que la construcción de apartamentos descendió 31.0% (20.6 mil metros cuadrados menos).

La mayor parte de la actividad habitacional se concentró en el Distrito Central, Danlí, Juticalpa y San Pedro Sula, municipios que en conjunto sumaron cerca del 40% del total de obras residenciales.

Las principales ciudades como San Pedro Sula, Santa Lucía y el Distrito Central concentran el mayor dinamismo en proyectos de infraestructura comercial. (EFE/Gustavo Amador)

El destino de servicios, por su parte, totalizó 23,0 mil metros cuadrados, lo que representó una disminución de 33,3% respecto al mismo periodo de 2024. La reducción se explicó principalmente por la caída en los subsegmentos de hoteles, áreas educativas y otros servicios, que presentaron retrocesos de 77.7%, 47.6% y 57.5% respectivamente. No obstante, los proyectos de restaurantes y hospitales reportaron incrementos de 54.3% y 205.6%, con ampliaciones en municipios como Choluteca, San Pedro Sula y Siguatepeque.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor proporción de la superficie edificada durante el cuarto trimestre de 2025 se concentró en las zonas metropolitanas de San Pedro Sula y el Distrito Central, que en conjunto aportaron el 49,7%. Les siguieron grandes ciudades como Choloma, Danlí, Juticalpa, Villa Nueva, La Ceiba, Comayagua y Santa Rosa de Copán, que sumaron el 38.1%. El resto de los municipios del país registró el 12.2% de la actividad de construcción privada.

A pesar de la desaceleración en algunos segmentos, el crecimiento de los sectores comercial e industrial permitió que la construcción privada cerrara el año con una dinámica positiva, apoyada por la inversión en infraestructura productiva y comercial en los principales polos urbanos del país.