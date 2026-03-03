El aumento de suicidios en Nueva Jersey impulsa debate sobre financiación de la línea 988

El aumento reciente de suicidios en Nueva Jersey ha puesto en el centro del debate la sostenibilidad de la línea 988, (Foto: Difusión)

El aumento reciente de suicidios en Nueva Jersey ha puesto en el centro del debate la sostenibilidad de la línea 988, mientras autoridades estatales analizan imponer un nuevo cargo telefónico para asegurar la continuidad de este servicio de atención a crisis de salud mental, en un contexto de déficit presupuestario que dificulta la financiación de programas sociales, según informó el medio especializado en comunidades hispanas eldiarioNY.com.

El alza en los casos de suicidio y la presión sobre el sistema de salud mental coinciden con un déficit presupuestario estatal, lo que refuerza la complejidad de mantener servicios esenciales bajo estas condiciones.

Según datos estatales recogidos por eldiarioNY.com, más de 650 residentes se quitaron la vida en 2025, una cifra que supera el total del año anterior y representa el primer aumento en los suicidios desde 2022. Familias y comunidades de Nueva Jersey enfrentan dificultades crecientes, al tiempo que la demanda de apoyo a través de la línea 988 continúa en aumento.

Crecimiento y desafíos recientes de la línea 988

El sistema 988 se instauró en Nueva Jersey en 2022 y brinda consejería telefónica, chat en línea y mensajes de texto, además de la posibilidad de activar equipos móviles para intervenir en crisis graves. Durante su primer año, registró 57.000 contactos; solo en los primeros seis meses de 2025, procesó 62.000 comunicaciones, según Valerie Mielke, comisionada adjunta de Servicios de Salud.

Christie Schweighardt, representante de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, relató a los legisladores: “Gracias a este servicio de crisis, me conectaron de inmediato con alguien que me ayudó a tranquilizarme y a encontrar recursos de salud mental que me salvaron la vida”, cita recogida por eldiarioNY.com.

Los consejeros han enviado equipos móviles en cerca de 700 ocasiones desde la puesta en marcha de la iniciativa, de acuerdo con las autoridades. Lisa Lawson, de la Asociación de Agencias de Salud Mental y Adicciones de Nueva Jersey, expresó que existe el riesgo de que las personas reciban asistencia inmediata mediante equipos móviles, pero luego no dispongan de un lugar adecuado donde continuar el tratamiento.

Esta preocupación pone en evidencia la falta de centros de estabilización completamente financiados, necesarios para el seguimiento posterior a la intervención.

Para afrontar estos retos, el plan estatal prevé la apertura del primer centro de crisis en la Universidad de Rutgers durante la primavera, junto a cinco centros de estabilización y dos instalaciones de alojamiento temporal para recuperación. No todos estos servicios cuentan con garantía financiera, lo que mantiene la incertidumbre sobre su implementación, según eldiarioNY.com.

Debate sobre la financiación estatal y los proyectos en marcha

El Senado de Nueva Jersey debate un proyecto de ley impulsado por el senador Joseph Vitale, que propone asegurar fondos estables para la línea 988 a través de un cargo de 40 centavos en cada factura telefónica. Se calcula que este mecanismo permitiría recaudar USD 67,3 millones anuales, recursos destinados a mantener los equipos móviles y crear centros de estabilización.

La iniciativa genera desacuerdo entre algunos legisladores republicanos, liderados por el senador Robert W. Singer, quien ha comunicado su negativa a nuevos cargos para los residentes. Singer reconoce la necesidad de la línea, pero considera que ese financiamiento podría obtenerse del presupuesto estatal sin trasladar más costos a los usuarios.

El debate ocurre mientras la administración de la gobernadora Mikie Sherrill ha admitido una diferencia de USD 3.000 millones entre ingresos y gastos previstos; este desequilibrio responde a gastos públicos superiores a los ingresos recaudados durante el último ejercicio fiscal, según recalcó eldiarioNY.com.

Esta brecha dificulta proteger cada partida presupuestaria destinada a los servicios sociales y pone en riesgo la estabilidad de recursos para la línea 988, que podría quedar sujeta a revisiones anuales de presupuesto. Como señaló Vitale: “Tener que defender esa financiación como una partida presupuestaria cada año contra otros intereses importantes es realmente innecesario”.

Impacto en las comunidades inmigrantes y retos futuros

Sectores inmigrantes se encuentran entre los más afectados debido a barreras de idioma, estigmas y complicaciones económicas para acceder a recursos de salud mental gratuitos y continuos. El constante aumento de contactos con la línea 988 demuestra la voluntad de muchos por buscar ayuda, y al mismo tiempo, la dimensión del problema de salud mental en Nueva Jersey.

Organizaciones y funcionarios consideran urgente financiar centros de estabilización, viviendas de transición y servicios de acompañamiento. No obstante, la falta de recursos amenaza la estabilidad de esos proyectos.

El futuro de la línea 988 dependerá de la decisión legislativa en las próximas semanas, la cual determinará hasta dónde el estado podrá brindar continuidad a este servicio ante una emergencia social que afecta a la población sin distinciones de edad, origen o situación económica, según datos de eldiarioNY.com.