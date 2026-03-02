Grand Central Terminal: el arte oculto de la acústica y el legado arquitectónico de Nueva York

Grand Central Terminal es un edificio emblemático de Nueva York, inaugurado en 1913.

Grand Central no solo es una estación de tren para las personas que viajan todos los días, sino que también tiene pequeños lugares ocultos. Esta gran estación combina todo en una aventura práctica y atractiva, perfecta para quienes buscan algo más que una simple foto.

Así es la Galería de los Susurros en Grand Central

La central esconde una galería de susurros que recorre la esquina del nivel inferior, justo fuera del Oyster Bar & Restaurant. Este espacio destaca por su diseño único, con techos abovedados y ángulos que permiten que el sonido viaje de forma misteriosa.

En este clásico de Nueva York se filmaron películas como Con la muerte en los talones, Hombres de negro y Madagascar. Situada en el nivel inferior, la galería no fue planeada como una atracción, sino que resulta de un afortunado efecto arquitectónico.

Con los años, ganó popularidad entre turistas y locales, y ha servido de escenario para relatos románticos y supuestos episodios de espionaje. La restauración de 2012 mantuvo el fenómeno acústico, conservando así su encanto.

Visitantes experimentan la famosa Galería de los Susurros en Grand Central Terminal, donde se pueden transmitir mensajes a distancia a través de su notable diseño acústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno acústico que sorprende a quienes visitan la galería

Esta galería es reconocida por un efecto acústico singular: si dos personas se ubican en esquinas opuestas y hablan en voz baja hacia la pared, el sonido recorre la curva del techo y es posible escucharlo claramente en la esquina opuesta, incluso con el bullicio característico del lugar.

La Gran Sala de Grand Central Terminal en Nueva York exhibe su arquitectura Beaux-Arts, la afluencia de viajeros y dos parejas en las famosas Galerías de los Susurros bajo su imponente techo celeste pintado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto se produce gracias al diseño de las bóvedas y al uso de azulejos Guastavino, obra del arquitecto Rafael Guastavino en 1913, que facilitan el deslizamiento de las ondas sonoras a lo largo de la superficie curva. “El sonido viaja a lo largo de la curva del techo y puede escucharse claramente en la esquina diagonal”, destaca un guía local.

La acústica peculiar de la Galería Susurrante atrae a numerosos turistas, consolidándose como uno de los elementos más visitados de Grand Central Terminal. El sitio forma parte del patrimonio arquitectónico abierto a quienes buscan experiencias distintas en la Gran Manzana.

Una vista del icónico Grand Central Terminal en Nueva York, revelando la majestuosa arquitectura, el famoso reloj y la intrigante 'Galería de los Susurros', un testamento a su legado acústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ver y hacer en Grand Central Terminal

Grand Central ofrece diversos atractivos:

El vestíbulo principal y el techo celestial: Allí se encontrarán 2.500 estrellas pintadas en un cielo donde el zodíaco aparece invertido.

Allí se encontrarán 2.500 estrellas pintadas en un cielo donde el zodíaco aparece invertido. The Whispering Gallery : se puede experimentar la acústica única que permite que los secretos susurrados se transmitan claramente a través de la sala.

se puede experimentar la acústica única que permite que los secretos susurrados se transmitan claramente a través de la sala. El reloj de Grand Central: existen historias que rodean uno de los monumentos más fotografiados de Nueva York .

existen historias que rodean uno de los monumentos más fotografiados de . Vanderbilt Hall , Campbell Apartment y Oyster Bar : es un espacio llenos de historia, refinamiento y vida nocturna.

es un espacio llenos de historia, refinamiento y vida nocturna. Rincones ocultos: Desde antiguos cines hasta vías secretas que en su momento utilizaron presidentes, existe un Grand Central desconocido para muchos visitantes.

The Campbell: un bar con historia en la terminal

The Campbell es un bar y salón de cócteles situado dentro de Grand Central Terminal, en Midtown Manhattan, Nueva York. Originalmente llamado Campbell Apartment, fue la oficina de John W. Campbell, financiero estadounidense y directivo del Ferrocarril Central de Nueva York. Con el tiempo, el lugar funcionó como estudio de CBS y cárcel del Ferrocarril Metro-North. Las renovaciones de 1999 y 2007 restauraron su esplendor, con una inversión cercana a USD 2 millones. El bar cerró temporalmente en 2016 y reabrió al año siguiente con nueva administración.

Clientes y camareros en el elegante The Campbell, el emblemático bar ubicado en la Grand Central Terminal de Nueva York, que mantiene su atmósfera de sofisticación clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicado en la esquina suroeste de Grand Central Terminal, justo en la intersección de la calle 42 y la avenida Vanderbilt, antiguamente se accedía por una escalera desde el nivel del balcón. Actualmente, la entrada principal es desde la calle.

Cómo visitar la Galería de los Susurros en Grand Central

Grand Central Terminal se encuentra en 89 E 42nd St, Nueva York, NY 10017. Es accesible fácilmente en metro, ya que es una de las estaciones más conectadas de la ciudad.

La terminal está abierta todos los días entre las 5:30 y las 2:00. La galería tiene acceso público y no requiere reserva ni pago.