Estados Unidos

Grand Central Terminal: el arte oculto de la acústica y el legado arquitectónico de Nueva York

El fenómeno de la Galería de los Susurros ilustra cómo las innovaciones arquitectónicas perduran y redefinen la experiencia urbana, consolidando a Grand Central como símbolo vivo de historia, cultura y creatividad en la ciudad

Guardar

Grand Central Terminal es un edificio emblemático de Nueva York, inaugurado en 1913.

Grand Central no solo es una estación de tren para las personas que viajan todos los días, sino que también tiene pequeños lugares ocultos. Esta gran estación combina todo en una aventura práctica y atractiva, perfecta para quienes buscan algo más que una simple foto.

Así es la Galería de los Susurros en Grand Central

La central esconde una galería de susurros que recorre la esquina del nivel inferior, justo fuera del Oyster Bar & Restaurant. Este espacio destaca por su diseño único, con techos abovedados y ángulos que permiten que el sonido viaje de forma misteriosa.

En este clásico de Nueva York se filmaron películas como Con la muerte en los talones, Hombres de negro y Madagascar. Situada en el nivel inferior, la galería no fue planeada como una atracción, sino que resulta de un afortunado efecto arquitectónico.

Con los años, ganó popularidad entre turistas y locales, y ha servido de escenario para relatos románticos y supuestos episodios de espionaje. La restauración de 2012 mantuvo el fenómeno acústico, conservando así su encanto.

Visitantes experimentan la famosa Galería
Visitantes experimentan la famosa Galería de los Susurros en Grand Central Terminal, donde se pueden transmitir mensajes a distancia a través de su notable diseño acústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grand Central Terminal es un edificio representativo de Nueva York, inaugurado en 1913. Además de la Galería de los Susurros, resalta su arquitectura, el techo astronómico pintado al revés y una historia llena de secretos y curiosidades.

El fenómeno acústico que sorprende a quienes visitan la galería

Esta galería es reconocida por un efecto acústico singular: si dos personas se ubican en esquinas opuestas y hablan en voz baja hacia la pared, el sonido recorre la curva del techo y es posible escucharlo claramente en la esquina opuesta, incluso con el bullicio característico del lugar.

La Gran Sala de Grand
La Gran Sala de Grand Central Terminal en Nueva York exhibe su arquitectura Beaux-Arts, la afluencia de viajeros y dos parejas en las famosas Galerías de los Susurros bajo su imponente techo celeste pintado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto se produce gracias al diseño de las bóvedas y al uso de azulejos Guastavino, obra del arquitecto Rafael Guastavino en 1913, que facilitan el deslizamiento de las ondas sonoras a lo largo de la superficie curva. “El sonido viaja a lo largo de la curva del techo y puede escucharse claramente en la esquina diagonal”, destaca un guía local.

La acústica peculiar de la Galería Susurrante atrae a numerosos turistas, consolidándose como uno de los elementos más visitados de Grand Central Terminal. El sitio forma parte del patrimonio arquitectónico abierto a quienes buscan experiencias distintas en la Gran Manzana.

Una vista del icónico Grand
Una vista del icónico Grand Central Terminal en Nueva York, revelando la majestuosa arquitectura, el famoso reloj y la intrigante 'Galería de los Susurros', un testamento a su legado acústico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ver y hacer en Grand Central Terminal

Grand Central ofrece diversos atractivos:

  • El vestíbulo principal y el techo celestial: Allí se encontrarán 2.500 estrellas pintadas en un cielo donde el zodíaco aparece invertido.
  • The Whispering Gallery: se puede experimentar la acústica única que permite que los secretos susurrados se transmitan claramente a través de la sala.
  • El reloj de Grand Central: existen historias que rodean uno de los monumentos más fotografiados de Nueva York.
  • Vanderbilt Hall, Campbell Apartment y Oyster Bar: es un espacio llenos de historia, refinamiento y vida nocturna.
  • Rincones ocultos: Desde antiguos cines hasta vías secretas que en su momento utilizaron presidentes, existe un Grand Central desconocido para muchos visitantes.

The Campbell: un bar con historia en la terminal

The Campbell es un bar y salón de cócteles situado dentro de Grand Central Terminal, en Midtown Manhattan, Nueva York. Originalmente llamado Campbell Apartment, fue la oficina de John W. Campbell, financiero estadounidense y directivo del Ferrocarril Central de Nueva York. Con el tiempo, el lugar funcionó como estudio de CBS y cárcel del Ferrocarril Metro-North. Las renovaciones de 1999 y 2007 restauraron su esplendor, con una inversión cercana a USD 2 millones. El bar cerró temporalmente en 2016 y reabrió al año siguiente con nueva administración.

Clientes y camareros en el
Clientes y camareros en el elegante The Campbell, el emblemático bar ubicado en la Grand Central Terminal de Nueva York, que mantiene su atmósfera de sofisticación clásica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicado en la esquina suroeste de Grand Central Terminal, justo en la intersección de la calle 42 y la avenida Vanderbilt, antiguamente se accedía por una escalera desde el nivel del balcón. Actualmente, la entrada principal es desde la calle.

Cómo visitar la Galería de los Susurros en Grand Central

Grand Central Terminal se encuentra en 89 E 42nd St, Nueva York, NY 10017. Es accesible fácilmente en metro, ya que es una de las estaciones más conectadas de la ciudad.

La terminal está abierta todos los días entre las 5:30 y las 2:00. La galería tiene acceso público y no requiere reserva ni pago.

Temas Relacionados

Grand Central TerminalNueva YorkRafael GuastavinoJohn W. CampbellAcústica ArquitectónicaTurismo Cultural

Últimas Noticias

El departamento de policía de Florida investiga a un oficial por presunto fraude en solicitudes de horas extras

En medio de la investigación se analizaron los sistemas de control interno y la respuesta institucional frente a vínculos personales en los cuerpos de seguridad

El departamento de policía de

El Vessel at Hudson Yards reabrirá sus puertas el 9 de marzo

Las instalaciones del emblemático monumento en Manhattan permitirán nuevamente el acceso a turistas y residentes, quienes podrán explorar su estructura y disfrutar de nuevas vistas del entorno urbano tras tres años de cierre

El Vessel at Hudson Yards

El reencuentro entre Punch y su madre, cada vez más lejano según expertos

El caso del joven macaco japonés cuya historia se viralizó en redes pone en evidencia los límites de la reintegración familiar tras una separación temprana en zoológicos

El reencuentro entre Punch y

La ciudad de esquí “más lujosa” de Estados Unidos se estanca entre tensiones empresariales y políticas

Autoridades locales y la empresa propietaria del resort de Telluride atraviesan un enfrentamiento que repercutió con la salida de funcionarios, huelgas laborales y una marcada disminución en la actividad comercial de la región

La ciudad de esquí “más

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”

El mandatario reveló que la decisión de lanzar la ofensiva se tomó tras hallar una planta atómica desconocida hasta ahora y aseguró que la campaña militar progresa “mucho más rápido de lo previsto”. Sin embargo, no descartó el envío de tropas terrestres

Donald Trump dijo que Irán

TECNO

Crea stickers con Google Fotos

Crea stickers con Google Fotos gracias a esta nueva función que lo hace en segundos

Cómo cambiar el volumen de cada aplicación por separado en Android: paso a paso

Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

Cómo recuperar el historial de chats en WhatsApp paso a paso

Así queda el calendario de estrenos de Xbox en marzo: RPGs, shooters y clásicos renovados

ENTRETENIMIENTO

Cillian Murphy responde con humor

Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

Cillian Murphy pone fin a los rumores sobre convertirse en Voldemort: “Mi enfoque actual está en otros proyectos”

El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

‘Scary Movie 6′ reveló su tráiler oficial y promete romper todos los límites del humor en el cine

MUNDO

El analista internacional Fabián Calle,

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”

Estados Unidos no descartó enviar tropas de tierra a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos ir”