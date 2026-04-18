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León XIV continúa su gira por África: llegará a Angola con una agenda colmada de actividades religiosas

La capital Luanda ya se encuentra preparada para recibir al papa estadounidense, en la cual sostendrá reuniones oficiales con representantes del gobierno angoleño. El sumo pontífice se convertirá en el tercer pontífice en visitar el país

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El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún
El papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil a su llegada para oficiar la Santa Misa en la zona frente al estadio Japoma en Douala, en el quinto día de su viaje apostólico de 11 días a África, el 17 de abril de 2026 (Patrick MEINHARDT/AFP)

El papa León XIV llega este sábado a Angola, en lo que representa la tercera etapa de una gira africana marcada por un cruce de declaraciones con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el conflicto en Medio Oriente y llamamientos a la paz mundial.

El soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano se convertirá en el tercer pontífice en visitar este país, donde cerca del 44% de la población profesa la fe católica, tras las visitas de Juan Pablo II en 1992 y Benedicto XVI en 2009.

Está previsto que el papa arribe a Luanda, la capital angoleña, a las 14:00 (GMT), donde la ciudad ya muestra vallas publicitarias con su imagen en señal de bienvenida. Antes, concluirá su visita de tres días a Camerún con una misa al aire libre en el aeropuerto de Yaundé.

León XIV tiene programado un encuentro con el presidente angoleño João Lourenço y pronunciará un discurso. Se espera que decenas de miles de fieles acudan a ver al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo antes de su partida prevista para el martes por la mañana.

Es como si Dios estuviera muy cerca de nosotros”, afirmó Helena Maria Miguel, gerente de recursos humanos de 40 años, sobre la llegada del pontífice en diálogo con AFP.

El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Los llamados de León XIV a favor de la paz mundial probablemente resonarán en Angola, país que salió en 2002 de una guerra civil de 27 años iniciada tras la independencia de Portugal en 1975.

Durante su recorrido de 11 días por cuatro países africanos, el papa también emitió mensajes firmes contra la corrupción, el saqueo de los recursos del continente y los riesgos de la inteligencia artificial. En los últimos días, León XIV ha adoptado un tono más enérgico, dejando de lado la moderación que caracterizó sus intervenciones anteriores.

El domingo, el papa celebrará una multitudinaria misa al aire libre en Kilamba, en las afueras de Luanda, donde se han levantado instalaciones y una amplia zona de restauración para recibir a decenas de miles de fieles.

Por la tarde, el pontífice viajará en helicóptero al pueblo de Muxima, ubicado a unos 130 kilómetros al sureste de la capital, donde se encuentra una iglesia del siglo XVI con vistas al río Kwanza, considerada uno de los principales destinos de peregrinación del sur de África. En este lugar, donde en el pasado eran bautizados los esclavos antes de ser enviados fuera del continente, avanza la construcción de una basílica como parte de un proyecto gubernamental destinado a consolidar a Muxima como punto clave del turismo religioso.

El papa León XIV llega para celebrar una misa por la paz y la justicia en el aeropuerto de Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El papa León XIV llega para celebrar una misa por la paz y la justicia en el aeropuerto de Bamenda, Camerún, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Es un momento histórico de gracia, un momento de profunda emoción, con lágrimas en los ojos y gratitud en nuestros corazones”, expresó el rector del santuario, padre Mpindi Lubanzadio Alberto, al medio católico ACI Africa.

El lunes 20 de abril, Robert Francis Prevost tiene previsto desplazarse más de 800 kilómetros desde Luanda para visitar una residencia de ancianos en Saurimo y celebrar allí otra misa, antes de partir a la mañana siguiente. Posteriormente, el papa se dirigirá a Guinea Ecuatorial, última escala de una gira de 18.000 kilómetros que comenzó en Argelia.

En medio de su gira, León XIV criticó duramente a los líderes que gastan miles de millones en guerras en unas declaraciones inusualmente contundentes en Camerún el jueves, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lo atacara de nuevo en las redes sociales.

El Papa León XIII, en Camerún, denuncia un mundo "asolado por tiranos"

León XIV, el primer papa estadounidense, también criticó a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar las guerras en una reunión celebrada en la ciudad más grande de las regiones anglófonas de Camerún, donde un conflicto latente que se remonta a casi una década ha dejado miles de muertos.

(Con información de AFP)

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