Estados Unidos

No está en Nueva York: esta es la línea de metro más cómoda para viajar en Estados Unidos

El reciente análisis internacional pone el foco en la limpieza, conectividad y servicios que distinguen los trayectos más valorados para quienes buscan descanso y bienestar durante el transporte diario

El metro operado por la
El metro operado por la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) figura en el cuarto puesto a nivel mundial. Sitio oficial SEPTA

Existen distintas líneas de metro en los Estados Unidos para que los usuarios se trasladen durante el día. Algunas pueden resultar más placenteras que otras, según un nuevo estudio publicado por The CPAP Team.

El informe de The CPAP Team señala que la red mejor posicionada del país no se encuentra en Nueva York, sino en Filadelfia. El metro operado por la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) aparece en el cuarto puesto a nivel mundial.

El sistema de SEPTA dispone de 286 estaciones y transporta 17,9 millones de pasajeros cada año. Destaca por su puntualidad, con una tasa del 81,25%. The CPAP Team afirma que este dato contribuye a “reducir el estrés” de los viajeros diarios.

Aunque las valoraciones de limpieza y satisfacción entre usuarios son bajas comparadas con los sistemas mejor clasificados—59,8% y 64%, respectivamente—SEPTA ofrece comodidades como aire acondicionado, baños y Wifi.

Diversos pasajeros utilizan sus teléfonos
Diversos pasajeros utilizan sus teléfonos móviles o leen mientras viajan en un vagón del metro de Filadelfia, mostrando la rutina del transporte público en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos por los que SEPTA se posiciona en el ranking

Dentro de Estados Unidos, el sistema SEPTA de Filadelfia resalta por características particulares. A pesar de que el metro de Nueva York tiene una red de mayor extensión, presenta más problemas referidos a mantenimiento, limpieza y puntualidad.

Aunque el sistema de metro de Nueva York figura entre los más grandes del mundo, ocupó el puesto 14° sobre 65 redes evaluadas en el estudio. Su volumen anual supera los 1.150 millones de pasajeros.

Opera de forma continua a través de 472 estaciones, con baños y ascensores, pero sin aire acondicionado. Los vagones permiten 60 pasajeros sentados y cuentan con conexión Wifi. Las valoraciones de limpieza alcanzan el 50% y la satisfacción de los usuarios llega al 47%.

Un tren SEPTA del metro
Un tren SEPTA del metro de Filadelfia avanza rápidamente a través de un túnel oscuro y curvo, iluminado por luces fluorescentes y con paredes cubiertas de grafiti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifas en bus, metro y Regional Rail: diferencias según modalidad y zona

El costo estándar para un viaje individual en bus o metro asciende a USD 2,90. Las tarifas para viajes en Regional Rail varían según la distancia, la zona de origen y destino, el día de la semana y la forma de pago elegida.

Por ejemplo, los viajes en Regional Rail dentro de la ciudad empleando SEPTA Key o tarjeta contactless tienen un costo de USD 5,00 por trayecto, mientras que el mismo viaje utilizando Quick Trip también demanda USD 5,00, pero si se paga a bordo el valor sube a USD 7,00.

Los viajes extendidos que cruzan las zonas centrales de Filadelfia pueden alcanzar los USD 8,75 usando la SEPTA Key o pago contactless, aunque si se viaja hacia Nueva Jersey el precio es de USD 11,00. El pago a bordo en estas rutas puede llegar a USD 13,00.

La mejor línea de metro de Nueva York para el descanso

En el ranking internacional que examina la comodidad para el descanso en el metro de Nueva York, la línea Q se consolidó como la mejor del sistema, según el análisis del equipo de especialistas de cpap.com en sueño y salud. El estudio evaluó factores que favorecen la relajación y el confort de los pasajeros durante sus viajes cotidianos.

De acuerdo con cpap.com, la línea Q, conocida como 2nd Avenue/Broadway Express, tiene una tasa de puntualidad del 96,1%. Opera en 29 estaciones y transporta al año 195,8 millones de pasajeros, situándola en primer lugar entre las 23 líneas locales analizadas.

Los servicios Shuttle (línea S) lograron el segundo puesto, con 11 estaciones, 92,3 millones de pasajeros al año y una puntualidad del 92,6%. En tercer lugar, el tren 1 (Broadway-7 Avenue local) conecta 38 estaciones, registra 112,2 millones de pasajeros y mantiene una puntualidad del 95,8%.

El informe de cpap.com destaca la importancia de contar con aire acondicionado, baños disponibles, Wifi y limpieza en estaciones y vagones, condiciones que mejoran el grado de satisfacción de los usuarios. Estos servicios contribuyen a generar ambientes adecuados para el descanso y la comodidad durante los desplazamientos diarios.

La Casa Blanca confirmó la

Tres jóvenes acusados por homicidio

El mercado hipotecario de Estados

La policía de Miami-Dade desmantela

La bandera de Estados Unidos:

Cada vez más argentinos confían

Pokémon cumple 30 años: el

El Ejército israelí atacó ocho

