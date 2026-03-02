El Vessel at Hudson Yards reabrirá sus puertas el 9 de marzo

El Vessel, la impresionante estructura interconectada de escaleras y plataformas, se alza majestuosamente en Hudson Yards, Nueva York, rodeado de visitantes explorando su diseño único al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vessel at Hudson Yards, uno de los edificios más importantes de Nueva York, reabrirá sus puertas el 9 de marzo, luego de tres años. El monumento de 45 metros de altura volverá a recibir turistas, quienes podrán disfrutar de panorámicas del río Hudson, el horizonte del West Side y el campus en constante expansión de Hudson Yards.

Diseñada por el arquitecto británico Thomas Heatherwick, la edificación exhibe tonos bronce y una red de escaleras interconectadas con 154 tramos, 2.500 escalones y 80 rellanos. Fue construida con el objetivo de ofrecer a sus visitantes vistas de la ciudad desde ángulos constantemente cambiantes.

Origen y características del Vessel

La estructura escalonada de The Vessel en Manhattan ha transformado el concepto de hito público en Nueva York, consolidándose como una atracción gratuita que asciende a través de 2.500 escalones distribuidos en 154 tiros y 80 rellanos.

El edificio, emplazado en los Hudson Yards y terminado recientemente, permite a los visitantes recorrer hasta 16 niveles y contemplar nuevas perspectivas del río Hudson y del perfil urbano. Su diseño arquitectónico propicia que los ciudadanos interactúen con el espacio de manera diferente, según la información publicada por Arquitectura Viva.

La distintiva estructura del Vessel en Hudson Yards se realza con los vibrantes rayos del sol poniente, que se cuelan entre sus intrincadas escaleras y los modernos rascacielos de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Vessel se ubica en el corazón de los Hudson Yards, el desarrollo inmobiliario de 11 hectáreas construido en el sitio de una antigua playa ferroviaria al oeste de Manhattan. Concebido como un espacio para el uso social, el edificio funciona como eje central de la nueva plaza pública, promoviendo desplazamientos y encuentros. El estudio de Heatherwick destacó su aspiración de “crear un efecto memorable”.

La contribución de Heatherwick Studio integró un equipo multidisciplinario formado por colaboradores internacionales en áreas como ingeniería estructural, iluminación y paisajismo. Entre las empresas participantes se encuentran KPF Associates para la adaptación local, AKTII en la ingeniería, Thornton Tomasetti en la estructura y Nelson Byrd Woltz en el diseño paisajístico. La fachada fue obra de Permasteelia, el sistema de ascensores de Cimolai Technologies y la iluminación estuvo a cargo de L’Observateur.

La icónica estructura de The Vessel en Hudson Yards, Nueva York, se ilumina con los cálidos tonos del atardecer, invitando a los visitantes a explorar su singular diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su inauguración, The Vessel se ha convertido en un punto clave para la interacción ciudadana y el turismo en Nueva York. Su acceso abierto y gratuito representa un “legado público extraordinario”, al aportar al tejido social y cultural de la ciudad. La combinación de ingeniería avanzada y referencia a modelos históricos ha producido una obra que, además de integrarse al entorno contemporáneo, establece un vínculo con la memoria arquitectónica mundial.

Cómo conseguir entradas para el Vessel at Hudson Yards

Los neoyorquinos interesados en visitar el Vessel at Hudson Yards pueden adquirir las entradas en el sitio oficial: https://www.vesselnyc.com/#