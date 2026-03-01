Estados Unidos

La soledad de los adultos mayores en Estados Unidos alcanza niveles críticos

Un estudio advierte que el alejamiento de las redes personales tiene consecuencias físicas y emocionales equiparables a factores de riesgo reconocidos, como el tabaquismo, y señala vínculos con enfermedades graves

La soledad afecta a más de 50 millones de adultos mayores en Estados Unidos y se considera una crisis de salud pública por su magnitud y consecuencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad en adultos mayores afecta a más de 50 millones de personas en Estados Unidos y se convirtió en una crisis de salud pública que sigue profundizándose por la disminución de vínculos sociales, según un informe publicado por USA Today.

La dimensión del problema se refleja en sus consecuencias: diferentes estudios demuestran que la soledad impacta negativamente en la salud, con efectos equivalentes a fumar 15 cigarrillos por día y una asociación concreta con enfermedades cardíacas, diabetes y demencia.

Según una encuesta nacional divulgada por AARP, la mayor organización estadounidense de apoyo a adultos mayores, en diciembre de 2025, el 40% de los adultos mayores de 45 años en Estados Unidos afirma sentirse solo. La proporción representa un incremento respecto a las cifras de 2010 y 2018, cuando el fenómeno alcanzaba al 35% en esa franja etaria.

Además, los datos recogidos por AARP permiten dimensionar la magnitud: en números absolutos, más de 50 millones de adultos estadounidenses mayores de 45 años experimentan un nivel de soledad considerado clínicamente relevante.

El fenómeno no afecta por igual a todos los grupos. El mismo informe de AARP detalla que los hombres, personas con ingresos menores a USD 25.000 anuales, quienes residen en áreas rurales o se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+ presentan índices de soledad superiores a otros subgrupos. Por el contrario, la probabilidad disminuye en personas con estudios superiores, ingresos altos y más de 70 años.

La soledad en la vejez no impacta a todos por igual; ciertos grupos presentan mayor vulnerabilidad debido a factores sociales, económicos y demográficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la soledad y su impacto medible en la salud

En la segunda mitad de la vida, el deterioro de la conexión social adquiere relevancia sanitaria. Las prácticas que servían como soporte social se han reducido en los últimos 15 años.

Según AARP, entre los mayores de 60 años se observa una baja en la participación: la asistencia a servicios religiosos cayó del 50% al 37%, la pertenencia a grupos comunitarios se redujo del 32% al 25%, y las tasas de voluntariado pasaron de 47% a 33%.

Aunque factores como la pandemia de COVID-19 influyeron en estos indicadores, el descenso en la participación social antecede a 2020 y, tras la emergencia sanitaria, estos vínculos no presentan señales de recuperación significativa.

La soledad en adultos mayores se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y demencia, con efectos comparables a fumar más de diez cigarrillos diarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respuesta política y experiencias internacionales

A pesar del panorama descrito, la respuesta política en Estados Unidos fue dispersa y limitada. El ex cirujano general Vivek Murthy declaró una crisis de soledad en 2023, aunque sin avanzar en medidas concretas. A nivel local, Nueva York nombró en 2023 a Ruth Westheimer como primera embajadora contra la soledad, pero tras su fallecimiento en 2024, el cargo permanece vacante.

El informe nacional de salud pública Make America Healthy Again (MAHA) identificó la soledad y la desconexión social como causas relevantes de los problemas de salud en jóvenes estadounidenses. No obstante, solo una de más de 180 recomendaciones está orientada al aislamiento social y concernía principalmente al uso de teléfonos en las escuelas, un ámbito fuera de la competencia federal tradicional.

En contraste, países como el Reino Unido y Japón adoptaron enfoques institucionales, creando ministerios específicos para abordar la soledad en la vejez. Alemania estableció casi 400 oficinas de atención a mayores que facilitan oportunidades de voluntariado y refuerzan la integración social. Japón, a través de los Silver Jinzai Human Resources Centers, conecta a cerca de un millón de mayores (65–100 años) con empleos a tiempo parcial.

La experiencia de los Silver Jinzai Human Resources Centers en Japón muestra cómo programas de empleo para adultos mayores podrían fortalecer la integración social y el bienestar en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción de una infraestructura social para envejecer mejor

Las naciones que mejor gestionan el envejecimiento, según la perspectiva de Ken Stern, autor del libro Healthy to 100: How Strong Social Ties Lead to Long Lives, optaron por definir la soledad como una cuestión de salud pública, con políticas de infraestructura social orientadas a sostener los vínculos interpersonales, el propósito vital y la participación comunitaria en las últimas décadas de vida.

En Estados Unidos, la persistencia del problema se atribuye a múltiples factores: disposiciones de vivienda que fomentan la distancia, entornos laborales donde las personas mayores pierden redes de contacto después de la jubilación y el uso excesivo de tecnología.

Stern sostiene que solo una transformación estructural semejante a la adoptada por los países mencionados podría revertir la tendencia, disminuyendo la incidencia de la soledad y sus efectos sobre la salud de la población mayor.

