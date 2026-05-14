San Francisco sube el salario mínimo a USD 19,61 por hora desde julio: qué cambia para los hispanos

El salario mínimo de San Francisco aumentará a USD 19,61 por hora a partir del 1 de julio de 2026, superando la media nacional y estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, los empleados de San Francisco deberán recibir un salario mínimo de USD 19,61 por hora. Esta cifra, establecida por el Artículo 1.4 del Código Laboral y de Empleo de San Francisco, supera el salario mínimo federal vigente en Estados Unidos y refleja la política local de protección al ingreso de los trabajadores.

El salario mínimo de San Francisco se ajusta anualmente conforme al índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana, mecanismo que busca compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los empleados.

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Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, el monto mínimo fue de USD 18,67 por hora para la mayoría de los trabajadores, mientras que para quienes están subvencionados por fondos públicos la cifra ascendió a USD 16,97 por hora.

El aumento a USD 19,61 regirá a partir de julio de 2026 para el público general, y los trabajadores subvencionados pasarán a percibir al menos USD 17,35 por hora en el mismo periodo, según lo dispuesto por la Oficina de Normas Laborales de San Francisco.

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La normativa se aplica a todos los empleados que trabajen al menos dos horas por semana dentro de los límites de la ciudad, independientemente de su estatus migratorio o del lugar de residencia principal.

Esta disposición abarca tanto a empleados de tiempo completo como parcial, así como a quienes laboran para contratistas y empresas tercerizadas, siempre que sus actividades se realicen en la jurisdicción de San Francisco.

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La normativa exceptúa únicamente a ciertos programas de empleo subvencionado, que cuentan con una escala diferenciada como la señalada anteriormente.

De acuerdo con el Departamento de Supervisión Laboral de la Ciudad y el Condado de San Francisco, los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores sobre el salario mínimo vigente mediante un cartel oficial colocado en un lugar visible del centro de trabajo.

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El aviso debe imprimirse en formato de 8,5 x 14 pulgadas (21,59 x 35,56 cm) y estar disponible en los principales idiomas hablados en la ciudad, garantizando así el acceso a la información para todos los empleados.

El mecanismo de ajuste automático del salario mínimo fue implementado en San Francisco tras la reforma de 2003, cuando la ciudad se convirtió en la primera jurisdicción local de Estados Unidos en establecer un salario mínimo superior al de los niveles federal y estatal.

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La medida fue aprobada por referéndum y sentó un precedente para otras urbes del país. Posteriormente, en 2014, una nueva iniciativa ciudadana estableció un calendario de aumentos graduales hasta alcanzar los USD 15 por hora en 2018, junto con la obligación de revisiones anuales indexadas al IPC. De este modo, la ciudad ha asegurado que el salario mínimo local evolucione en línea con el costo de vida regional.

Las autoridades laborales de San Francisco sostienen que estos incrementos buscan reducir la desigualdad salarial y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en una de las áreas metropolitanas más caras de Estados Unidos.

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Datos oficiales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California indican que el alquiler promedio de un departamento de una habitación en la ciudad supera los USD 3.000 mensuales, lo que justifica la necesidad de un salario mínimo local más elevado que en otras regiones del país.

El cumplimiento de la normativa es supervisado por la Oficina de Normas Laborales de San Francisco, que recibe denuncias y consultas tanto de empleados como de empleadores. Las infracciones pueden acarrear sanciones económicas y la obligación de pagar retroactivamente las diferencias salariales correspondientes.

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Para facilitar el acceso a la información y la protección de los derechos laborales, la ciudad mantiene habilitadas líneas de atención telefónica y un correo electrónico oficial: quienes deseen consultar el historial de salarios mínimos o reportar posibles incumplimientos pueden comunicarse al 415-554-6292 o escribir a mwo@sfgov.org.

Cómo se determina el salario mínimo en San Francisco

El ajuste anual del salario mínimo en San Francisco se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor, buscando preservar el poder adquisitivo de los trabajadores locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo en San Francisco se revisa cada año con base en el incremento del índice de Precios al Consumidor para el área metropolitana de San Francisco-Oakland-San José, según lo establecido en la legislación local.

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Este procedimiento automático garantiza que los aumentos respondan a la evolución real del costo de vida en la región, como reconocen informes del National Employment Law Project (organización nacional de análisis laboral) y de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos.

El ajuste anual se anuncia cada primavera y entra en vigor el 1 de julio. Las empresas deben actualizar los salarios de todos sus empleados afectados y notificarles el nuevo monto, bajo supervisión directa de la autoridad laboral municipal.

El sistema de actualización periódica ha sido citado por la Universidad de California en Berkeley, a través de su Labor Center, como un modelo para otras ciudades que buscan proteger el poder adquisitivo de su fuerza laboral.

Impacto del aumento salarial en la comunidad hispana

Los estudios de la Universidad de California en Berkeley y del Economic Policy Institute confirman el impacto positivo de los incrementos salariales en la calidad de vida de los latinos en San Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad hispana representa uno de los mayores grupos demográficos en el mercado laboral de San Francisco y se concentra en sectores como la gastronomía, el comercio minorista, la limpieza y la construcción, donde el salario mínimo es un piso clave de ingreso.

Según datos actualizados del Labor Center de la Universidad de California en Berkeley y el Bureau of Labor Statistics (oficina estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos), los trabajadores de origen latino constituyen entre el 14% y 20% de la fuerza laboral en la ciudad, con alta presencia en empleos de baja remuneración.

Estudios recientes del Labor Center de la Universidad de California en Berkeley y del Economic Policy Institute (think tank de políticas económicas) demuestran que los aumentos sucesivos del salario mínimo han beneficiado directamente a miles de trabajadores hispanos y sus familias, reduciendo brechas salariales y mejorando las condiciones de vida en comunidades tradicionalmente vulnerables frente al alto costo de la vivienda y servicios básicos en la región.

El impacto es especialmente relevante para hogares donde el ingreso principal proviene de actividades con remuneración mínima.

Impacto y antecedentes de la política salarial local

La política de salario mínimo en San Francisco ha tenido un impacto medible en la reducción de la pobreza laboral y en la mejora de los ingresos familiares, según estudios del Centro de Políticas Laborales de la Universidad de California en Berkeley.

Desde la introducción del primer salario mínimo local en 2003, el ingreso horario de los trabajadores menos remunerados ha crecido más rápidamente que en otras ciudades del estado, sin que se haya producido una disminución significativa en el empleo total, según análisis publicados en la revista académica Industrial Relations.

El aumento sostenido del salario mínimo ha sido respaldado por organizaciones como el Economic Policy Institute, que sostienen que el salario mínimo local es una herramienta eficaz para combatir la desigualdad salarial, especialmente en áreas urbanas con altos costos de vida.

La experiencia de San Francisco motivó reformas similares en otras ciudades de California, como Los ángeles y Oakland, donde el salario mínimo también supera el promedio nacional.

Dónde obtener información y cómo denunciar infracciones

La Oficina de Normas Laborales de San Francisco mantiene actualizado el historial de salarios mínimos y provee asesoría gratuita a empleados y empleadores.

La información oficial puede consultarse en el sitio web de la ciudad o mediante contacto directo. Para reportar violaciones a la normativa, se puede llamar al 415-554-6292 o enviar un correo a mwo@sfgov.org.

Las denuncias pueden presentarse de forma anónima y la autoridad garantiza la confidencialidad de quienes reportan posibles incumplimientos.

Las fuentes principales sobre el salario mínimo local incluyen el Código Laboral y de Empleo de San Francisco, los boletines oficiales de la Oficina de Normas Laborales, comunicados del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California y análisis de la Universidad de California en Berkeley.

Estos organismos y centros académicos publican regularmente información actualizada sobre la evolución de los salarios y el impacto de la política pública en el área metropolitana.