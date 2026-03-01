Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

Es la primera vez que Teherán apunta directamente a uno de los buques insignia de la Armada norteamericana desde el inicio del conflicto. El impacto del ataque no fue confirmado de manera inmediata por Washington

El portaaviones USS Abraham Lincoln
El portaaviones USS Abraham Lincoln navega junto al destructor USS Frank E. Petersen Jr. en el Mar Arábigo. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado cuatro misiles contra el buque esta jornada. (Marina de EEUU/Reuters)

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo haber lanzado cuatro misiles contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, en una escalada significativa del conflicto que estalló el sábado con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. “El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, indicaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, advirtiendo además que “la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas”.

El anuncio marca la primera vez que Irán afirma atacar directamente a uno de los buques insignia de la armada estadounidense desde el inicio de la operación.

El ataque no pudo ser verificado de manera independiente y Washington no confirmó de inmediato el incidente. No estaba claro si el lanzamiento realmente ocurrió o si el anuncio forma parte de una campaña propagandística destinada a proyectar fortaleza ante los partidarios del régimen en un momento de extrema vulnerabilidad, tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de decenas de altos mandos militares en los bombardeos del sábado. Hasta ahora, el ejército estadounidense había reportado daños mínimos y ninguna baja pese a “cientos de ataques con misiles y drones iraníes” desde el inicio del conflicto.

El Abraham Lincoln llegó a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. El portaaviones forma parte de un despliegue masivo que suma más de 10.000 soldados adicionales en la zona y que incluye también al USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones del mundo—, actualmente en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

El anuncio se produce en el marco de la llamada Operación Promesa Honesta 4, en la que los Guardianes de la Revolución ya llevan lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó la venganza por la muerte de Khamenei de “deber y derecho legítimo”, mientras que el jefe de seguridad Ali Larijani prometió golpear a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que jamás han conocido”.

Trump respondió advirtiendo que atacará a Irán con una “fuerza nunca antes vista” si las represalias continúan, y tanto el mandatario estadounidense como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguraron que la operación durará “el tiempo que sea necesario”. El presidente estadounidense también instó al pueblo iraní a aprovechar el momento y “tomar el control” de su gobierno.

Los ataques del sábado eliminaron a buena parte del alto mando militar iraní, incluyendo al jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour; al jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y al asesor de seguridad Ali Shamkhani. La Media Luna Roja iraní reportó 201 muertos y cientos de heridos en el país. Irán decretó 40 días de luto nacional y conformó un triunvirato de transición para gobernar hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo.

