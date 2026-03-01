Así fue “Furia Épica”: el detalle de la operación de Estados Unidos contra el régimen iraní en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) inició la Operación “Furia Épica” el 28 de febrero, por orden del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Las fuerzas estadounidenses e israelíes comenzaron a atacar objetivos a la 6:15 a.m. (GMT), con el objetivo de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y priorizar los lugares que representaban una amenaza inminente.

Los blancos incluyeron instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, capacidades de defensa aérea iraníes, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, señaló: “El Presidente ordenó una acción audaz, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes y guardacostas están respondiendo al llamado”.

Tras la primera oleada de ataques estadounidenses y de su principal aliado regional, las fuerzas del CENTCOM lograron defenderse exitosamente de cientos de ataques con misiles y drones iraníes.

No se reportaron bajas estadounidenses ni heridos en combate hasta el momento. Los daños a las instalaciones estadounidenses, según el comando unificado de seguridad, fueron mínimos y no afectaron las operaciones.

En las primeras horas de la operación se lanzaron municiones de precisión desde aire, tierra y mar. La Fuerza de Tarea Scorpion Strike del CENTCOM empleó por primera vez en combate drones de ataque unidireccionales de bajo costo.

La Operación “Furia Épica” representó la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación. La madrugada del sábado marcó el inicio de la misión bautizada por el Pentágono.

Trump prometió “aniquilar” la Armada y las defensas de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica en su video publicado tras los bombardeos en Teherán y otras ciudades iraníes. Además, instó al pueblo oprimido por el régimen a tomar el poder y afirmó que había llegado su “hora de la libertad”.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su Armada”, afirmó. El mandatario envió un mensaje directo a la población iraní: “La hora de su libertad está cerca”. Añadió: “Permanezcan resguardados. No salgan de sus hogares. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todos lados. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes”.

El republicano exigió a las fuerzas iraníes que se rindan y advirtió que los agentes de seguridad de la República Islámica debían deponer las armas con garantía de inmunidad completa o, en caso contrario, enfrentarían la muerte segura.

Donald Trump sobre el ataque de EEUU a Irán

En cuanto a la operación, Trump no dejó pasar su locución para reconocer que era posible que se pierdan las vidas de “valientes héroes” estadounidenses.

Según el corresponsal de Infobae en Estados Unidos Román Lejtman, Donald Trump tomó la decisión de atacar Irán antes de partir hacia Texas, con destino final en Palm Beach. En el pueblo de Corpus Christi tenía previsto ofrecer un discurso sobre energía y luego grabar en su mansión Mar-a-Lago una declaración oficial en la que anunciaría su decisión de terminar con el régimen islámico de Alí Khamenei.

El objetivo de Trump no se limitaba a atacar las plantas nucleares o destruir los centros de ensamblaje de misiles balísticos, sino que buscaba anular al líder Khamenei e iniciar una nueva etapa en Irán.

La orden presidencial se concretó con el lanzamiento de la operación militar Furia Épica en la madrugada desde Mar-a-Lago. Trump grabó su discurso antes de la medianoche y, después de las 2 am. (hora del este), comenzó una guerra sin precedentes en Medio Oriente. Las Fuerzas de Defensa de Israel se sumaron a la ofensiva y se reforzó la seguridad interna israelí para prevenir posibles ataques de Hezbollah.