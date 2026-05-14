Protección natural, clima estable y ausencia de multitudes: así es Gili Trawangan, la playa ideal para los nadadores

Gili Trawangan, en Indonesia, encabeza la lista como el mejor lugar global para disfrutar de baños en el mar todo el año (Grosby)

Un ranking internacional ha determinado cuáles son los destinos costeros más favorables del mundo para nadar en el mar durante todo el año, según Travel + Leisure. El análisis se basó en criterios científicos como la temperatura del agua, velocidad del viento, nubosidad y niveles de rayos UV para definir dónde es posible disfrutar de un baño confortable en cualquier estación.

El mejor lugar del mundo para nadar en el mar durante todo el año es Gili Trawangan, Indonesia, seleccionado por su entorno tropical, la pureza de sus aguas y temperaturas estables. La isla encabeza la lista tras un estudio internacional que analizó más de 100 playas y la evaluó con la puntuación más alta, gracias a que combina condiciones ideales de clima, protección natural y escasa variabilidad estacional.

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Cómo se elabora el ranking mundial de playas para nadar

El estudio, realizado por la agencia británica CV Villas y citado por Travel + Leisure, examinó más de 100 playas de todo el mundo. Para definir las mejores condiciones para nadar, el informe empleó el rango de temperatura recomendado por la Organización Mundial de la Salud, fijado entre 26°C y 30°C.

El análisis combinó la temperatura anual del agua, la velocidad del viento, la nubosidad y los niveles de rayos UV. Estos factores conformaron el “Índice de Mar Aptos para Nadar”, que otorga hasta 100 puntos a cada destino según su idoneidad para bañarse en cualquier época.

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La valoración integral del estudio combina variables climáticas para definir las playas con mar perfecto para el turismo acuático internacional (Grosby)

La evaluación muestra una inclinación clara hacia regiones de Asia y África oriental, donde tanto el mar como el clima presentan características estables y cálidas. Estos elementos permiten identificar dónde el baño resulta agradable durante todo el año.

Gili Trawangan y los destinos más destacados para nadar todo el año

Entre todos los lugares evaluados, Gili Trawangan, en Indonesia, obtuvo la mejor puntuación: 78,6 sobre 100, destacando por la pureza y protección de sus aguas. Esta isla, ubicada junto a Lombok y sin automóviles, resalta por sus paisajes tropicales y la transparencia del mar, lo que, según Travel + Leisure, permite disfrutar de la natación todo el año.

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El segundo y tercer puesto correspondieron a Sharm El Sheikh y Hurghada, ambos en Egipto, que destacan por la calidez constante del mar Rojo y escasa variación a lo largo de las estaciones. Travel + Leisure indica que son favoritos habituales entre los viajeros precisamente por estas condiciones.

Sharm El Sheikh obtiene el segundo lugar por su temperatura privilegiada del mar Rojo durante todo el año

El estudio también señala que las islas predominan entre las primeras 15 posiciones, superando la mitad de los puestos destacados. Esta tendencia refleja que los archipiélagos tienen ventajas naturales para sostener condiciones ideales de natación todo el año.

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Por qué algunos destinos famosos no figuran entre los mejores para nadar

Un dato esencial del ranking es la ausencia de playas en Estados Unidos, lo que evidencia que las variaciones estacionales y el clima inestable dificultan el baño durante todo el año en ese país. Incluso en zonas muy asociadas al turismo de mar, como el Caribe, solo fueron seleccionadas Negril en Jamaica y Cockburn Town en Turcas y Caicos.

Travel + Leisure subraya que factores como el viento, la nubosidad y los cambios estacionales afectan negativamente la experiencia en estos lugares, realizando una clara distinción con los destinos asiáticos y africanos mejor evaluados. Igualmente, varias playas del Mediterráneo —especialmente en Turquía y Chipre— recibieron menciones por alcanzar, en ciertos casos, condiciones cálidas y estables para nadar.

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El ranking evidencia que ni la fama ni el volumen turístico aseguran entornos propicios para nadar todo el año. La constancia de las temperaturas y la protección natural de las costas son elementos determinantes para lograrlo.

Hurghada se posiciona en el tercer puesto entre los destinos favoritos de los viajeros por la calidez de sus aguas

El secreto detrás de las aguas cálidas y tranquilas

Las playas mejor valoradas comparten un entorno natural con costas protegidas, arrecifes y lagunas. De acuerdo con Travel + Leisure, este tipo de características permite que el mar conserve temperaturas más constantes y condiciones apacibles incluso si el clima general es variable.

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Los archipiélagos y las zonas protegidas, por tanto, brindan una experiencia de baño sostenida sin importar la época, consolidándose como destinos referentes dentro del turismo de mar y deportes acuáticos. Así, la geografía y los sistemas naturales de resguardo marcan la diferencia decisiva para quienes buscan nadar durante todo el año.