Estados Unidos

Wall Street cerró en nuevos máximos históricos impulsado por las tecnológicas

Las ganancias en bolsas estadounidenses se consolidaron gracias al empuje de títulos vinculados a la inteligencia artificial y al optimismo por la reunión entre Trump y Xi en Beijing, en medio del contexto geopolítico global

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Los mercados bursátiles estadounidenses registran máximos históricos por segundo día seguido, impulsados por sólidos resultados corporativos en tecnología y expectativas sobre la cumbre Trump-Xi. (EFE/Sarah Yenesel)
Los mercados bursátiles estadounidenses registran máximos históricos por segundo día seguido, impulsados por sólidos resultados corporativos en tecnología y expectativas sobre la cumbre Trump-Xi. (EFE/Sarah Yenesel)

Los mercados bursátiles estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos el jueves por segundo día consecutivo, impulsados por sólidos resultados corporativos en el sector tecnológico y la expectativa generada por la cumbre entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en Pekín.

El S&P 500 subió 57,39 puntos —un 0,77%— hasta las 7.501,64 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 232,88 puntos, un 0,88%, para cerrar en 26.635,83 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 374,79 puntos, un 0,75%, y cerró por encima de los 50.000 puntos por primera vez desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Cisco Systems lideró las ganancias del día tras publicar beneficios e ingresos trimestrales superiores a las previsiones de los analistas. Sus acciones se dispararon un 13,4%, su mejor jornada en casi 15 años, y alcanzaron un máximo histórico. El consejero delegado Chuck Robbins atribuyó el desempeño a “una demanda muy sólida y amplia de nuestros productos”.

La empresa también anunció el despido de casi 4.000 empleados como parte de un plan de reestructuración y elevó su previsión de ingresos anuales, lo que reforzó la confianza de los inversores en su capacidad de crecimiento. La inteligencia artificial siguió siendo el motor de fondo del mercado: Cerebras Systems, fabricante de procesadores para IA, recaudó USD 5.550 millones en su salida a bolsa y sus acciones se dispararon un 68,1% en su debut en el Nasdaq.

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Gargi Pal Chaudhuri, estratega jefe de inversiones y carteras en BlackRock, señaló que los resultados corporativos de la temporada “han reafirmado que este sigue siendo un mercado liderado por la IA, pero en el que el impacto se está extendiendo con rapidez”. “Lo que comenzó con un puñado de empresas ahora impulsa el crecimiento de los beneficios en semiconductores, infraestructura e incluso partes de la economía industrial”, agregó.

Nvidia CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook and Citi CEO Jane Fraser arrive for the meeting between Chinese Premier Li Qiang and U.S. business representatives, at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Nvidia CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook and Citi CEO Jane Fraser arrive for the meeting between Chinese Premier Li Qiang and U.S. business representatives, at the Great Hall of the People in Beijing, China May 14, 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Las acciones de Nvidia cerraron con fuertes ganancias después de que el gobierno de Estados Unidos autorizara la venta de sus chips H200 a empresas chinas. Trump asistió a la cumbre en Pekín acompañado de una comitiva que incluía a Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, y a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia. La reunión tiene como objetivo abordar el comercio bilateral, la venta de armas estadounidenses a Taiwán y la reapertura del estrecho de Ormuz, vía marítima por la que Asia recibe gran parte de su crudo y que permanece prácticamente cerrada desde el inicio del conflicto.

Algunos inversores confían en que Trump pueda persuadir a Xi de utilizar los vínculos económicos de China con Irán para presionar por la reapertura del estrecho. El barril de petróleo Brent, referencia internacional, subió un 0,1% hasta los USD 105,72, muy por encima de los aproximadamente USD 70 que cotizaba antes de la guerra.

En el plano macroeconómico, las ventas minoristas de abril quedaron por debajo de lo que los economistas esperaban, aunque la desaceleración del gasto —una vez excluidos los sectores de gasolina y automóviles— resultó menos pronunciada de lo previsto. La gasolina fue el principal factor detrás del mayor incremento en los precios de importación desde octubre de 2022, como consecuencia del encarecimiento del crudo derivado del conflicto con Irán.

El presidente Xi Jinping estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. La escena muestra al presidente estadounidense Donald Trump participando en eventos en el Gran Salón del Pueblo y saludando al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el 14 de mayo de 2026, en Pekín, China, durante un viaje centrado en el comercio, la seguridad regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las dos mayores economías del mundo. Kenny Holston/Pool vía REUTERS
El presidente Xi Jinping estrecha la mano del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. La escena muestra al presidente estadounidense Donald Trump participando en eventos en el Gran Salón del Pueblo y saludando al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el 14 de mayo de 2026, en Pekín, China, durante un viaje centrado en el comercio, la seguridad regional y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre las dos mayores economías del mundo. Kenny Holston/Pool vía REUTERS

Una serie de informes de inflación publicados durante la semana evidenció el riesgo de que el alza en los precios de la energía se traslade a otros bienes y servicios, alejando la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Un informe adicional reveló que más trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, aunque el número se mantiene bajo en términos históricos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en un 4,47%, frente al 4,46% del miércoles.

Fuera del ámbito tecnológico, otras empresas también registraron subidas tras superar las expectativas de beneficios: StubHub Holdings avanzó un 13,7%; Viking Holdings, un 5,5%; y Yeti Holdings, un 6,2%. Las tres compañías comercializan productos no esenciales —entradas para espectáculos, cruceros fluviales y termos isotérmicos, respectivamente—, por lo que sus buenos resultados apuntan a que los consumidores estadounidenses mantienen su capacidad de gasto pese al deterioro del sentimiento económico registrado en las encuestas.

Robert Pavlik, gestor senior de cartera en Dakota Wealth, con sede en Fairfield, Connecticut, resumió el dilema que enfrentan los inversores: “Hay que participar para ganar, no quedarse al margen viendo cómo el mercado alcanza máximos históricos”, aunque advirtió que la inquietud sobre la duración del repunte persiste entre quienes operan en el mercado.

En los mercados internacionales, los índices europeos cerraron al alza. En Asia, el Nikkei 225 japonés retrocedió un 1%, mientras que el Kospi surcoreano avanzó un 1,8% hasta un nuevo récord, apoyado en las ganancias de los valores vinculados a la inteligencia artificial. Las bolsas de Hong Kong terminaron prácticamente planas y Shanghái cedió un 1,5%.

(Con información de AP y Reuters)

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