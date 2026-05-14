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El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi

Una mayoría de legisladores aprobó los programas del ejecutivo y 14 ministros propuestos, mientras que varios cargos quedaron pendientes por desacuerdos y personas sin experiencia ocupan la mayoría de los ministerios confirmados

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Iraqi Prime Minister-designate Ali al-Zaidi speaks during a parliamentary session to vote in a new government headed by Ali al-Zaidi as prime minister, at the parliament headquarters in Baghdad, Iraq, May 14, 2026. REUTERS/Ahmed Saad
Iraqi Prime Minister-designate Ali al-Zaidi speaks during a parliamentary session to vote in a new government headed by Ali al-Zaidi as prime minister, at the parliament headquarters in Baghdad, Iraq, May 14, 2026. REUTERS/Ahmed Saad

El parlamento iraquí aprobó este jueves el programa de gobierno y parte del gabinete del primer ministro designado Ali al-Zaidi, aunque la sesión quedó trabada por desacuerdos en varios nombramientos ministeriales. De los 270 legisladores presentes, 14 de los 23 ministros propuestos recibieron confirmación, en su mayoría funcionarios sin experiencia previa en el gobierno.

El canciller Fuad Hussein fue el único titular que conservó su cargo en la nueva administración. Los candidatos a los ministerios del Interior, Educación Superior y Planificación no lograron la aprobación parlamentaria, mientras que la votación sobre Defensa, Trabajo, Vivienda y Reconstrucción y Educación quedó aplazada sin fecha definida.

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El gabinete se estructura bajo un acuerdo de distribución de cuotas entre los bloques políticos del país. La Coordinación Marco —coalición de partidos chiítas aliados con Irán y bloque dominante en el parlamento— designa 12 ministros; los partidos suníes eligen seis; las formaciones kurdas, cuatro; y las minorías religiosas, uno.

Al-Zaidi, empresario sin trayectoria política, emergió como candidato de consenso tras semanas de negociaciones internas dentro de la Coordinación Marco. Su designación contó con el respaldo tanto de Washington como de Teherán, los dos rivales entre los que Irak ha mantenido históricamente un equilibrio diplomático.

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Dos funcionarios de la Coordinación Marco, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones públicas, revelaron que el comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Esmail Qaani, instruyó a varios líderes de facciones políticas y armadas chiítas para que no avancen en ningún paso relacionado con el desarme hasta que se aclare la trayectoria de las negociaciones entre Washington y Teherán.

El parlamento iraquí aprobó el programa de gobierno de Ali al-Zaidi pese a desacuerdos sobre ministerios clave. (REUTERS/Ahmed Saad)
El parlamento iraquí aprobó el programa de gobierno de Ali al-Zaidi pese a desacuerdos sobre ministerios clave. (REUTERS/Ahmed Saad)

Según las mismas fuentes, Qaani también ordenó posponer la votación sobre los ministerios vinculados a grupos políticos con facciones armadas afiliadas. El programa de gobierno aprobado incluye una disposición sobre la restricción del uso de armas al Estado, cuya aplicación práctica enfrenta serios obstáculos dado que múltiples milicias respaldadas por Irán operan en territorio iraquí.

Durante la reciente guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, esas milicias lanzaron ataques frecuentes contra bases y misiones diplomáticas estadounidenses en el país. Washington ha presionado a Bagdad para que controle a esos grupos armados, aunque Teherán previsiblemente resistirá cualquier proceso de desarme.

El enviado especial de Estados Unidos en Irak, Tom Barrack, felicitó a al-Zaidi mediante una publicación en X: “Nos alienta su liderazgo renovador y esperamos colaborar en una agenda audaz alineada con nuestros intereses compartidos”.

El canciller iraní Abbas Araghchi también expresó sus congratulaciones al nuevo primer ministro y al canciller Hussein por su reelección en el cargo. “Ampliar las relaciones amistosas y fraternas entre Teherán y Bagdad sigue siendo, en todo momento, una prioridad de nuestra política exterior”, escribió Araghchi.

El programa aprobado por los legisladores establece como prioridades la mejora de los servicios públicos, la atención a la crisis eléctrica, el apoyo a la estabilidad económica, la lucha contra la corrupción, la reforma de la administración pública y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El nuevo gobierno deberá gestionar además las consecuencias políticas y económicas del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, que se extendió al territorio iraquí. El cierre del estrecho de Ormuz durante ese enfrentamiento interrumpió las exportaciones petroleras, fuente central de los ingresos del Estado iraquí.

(Con información de AP)

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