Hialeah: suspenden la venta de alimentos frescos en Nattal por graves incumplimientos sanitarios

La inspección estatal en Nattal Hialeah detectó una grave infestación de cucarachas y múltiples infracciones sanitarias, según el informe oficial (Captura Google Maps)

La inspección estatal realizada este lunes en Nattal, cafetería y mercado de Hialeah, concluyó con una medida que obligó a desechar gran parte de los alimentos almacenados y a suspender el procesamiento habitual de productos frescos.

La decisión se adoptó tras detectarse una grave infestación de cucarachas en diversas áreas del establecimiento y constatarse múltiples infracciones sanitarias, según el informe oficial del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

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Las autoridades estatales emitieron órdenes de “cese de uso” y “cese de venta”, que afectan el área de preparación de alimentos, los equipos y vitrinas de exhibición.

El reporte de la inspectora Caridad Delgado indica que las prohibiciones solo podrán levantarse cuando se erradique completamente la plaga y se verifique la limpieza y desinfección total de utensilios y superficies.

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Mientras tanto, la comercialización de alimentos frescos y preparados permanece paralizada.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida ordenó suspender la venta y procesamiento de alimentos frescos en Nattal tras hallar plagas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio impactó de manera directa en la oferta de Nattal, ubicada en el 875 E. 49 Street, junto a la gasolinera Westar.

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Aunque el local mantiene un menú disponible durante todo el día, la inspección bajo la categoría de tienda de conveniencia impide el cierre total —a diferencia de lo que ocurriría bajo la fiscalización de restaurante—.

Sin embargo, la suspensión del procesamiento y la obligatoriedad de eliminar los productos contaminados provocaron el cese completo de ventas de alimentos frescos.

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Medidas impuestas tras la detección de la plaga

El informe advierte que, si en la próxima inspección se detecta cualquier rastro de plagas, se prohibirá la recepción de nuevos productos alimenticios y se mantendrán las restricciones para la venta y uso de equipos hasta confirmar la erradicación total de la infestación.

La inspectora Delgado señaló la presencia de “numerosas cucarachas vivas bajo el fregadero de tres compartimentos, la freidora, la estufa, la mesa de preparación y dentro de las paredes”.

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Las autoridades exigieron eliminar productos alimenticios almacenados y preparados en Nattal debido a la presencia de cucarachas en áreas clave del local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos descartados figuraron productos expuestos en vitrinas calientes, como sándwiches, pastelitos de diferentes sabores, panceta y pan de bono, empanadas de carne, pollo, jamón y queso, croquetas y papas rellenas.

También se eliminaron preparaciones almacenadas en vitrinas de vapor: sopa de carne, frijoles negros, bistec, tiras y alitas de pollo, chicharrón, papas y plátanos fritos, huevos cocidos, arroz y salchichas.

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La inspección suspendió la venta de carnes frías y quesos por la presencia de cucarachas y la ausencia de información sobre la fecha de apertura de los productos, lo que constituyó una doble infracción que afectó especialmente al jamón y el salami.

Además, se encontraron productos almacenados en condiciones inadecuadas: paquetes de jamón, queso y empanadas retirados de sus envases originales y en contacto directo con bolsas de supermercado dentro del congelador, en infracción de las normas de seguridad alimentaria.

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El estado general de limpieza del área de procesamiento fue considerado insatisfactorio. El reporte documenta acumulación de restos de alimentos en los pisos, grasa bajo hornos y freidoras, y equipos como la rebanadora de carnes en condiciones deficientes de higiene. Un recipiente de azúcar estaba destapado en medio del área de trabajo, violando las normas de inocuidad.

Deficiencias sanitarias y riesgos detectados

Las deficiencias encontradas no solo incluyeron presencia de plagas o suciedad visible. El informe del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida describe que un empleado manipuló alimentos sin lavarse las manos ni cambiarse los guantes después de ingresar al área de trabajo.

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Además, el lavamanos carecía de jabón y toallas de papel, y otro lavamanos no tenía un protector contra salpicaduras, lo que generó riesgos de contaminación cruzada sobre utensilios y alimentos listos para el consumo.

El reporte estatal precisó que la reanudación de operaciones en Nattal solo será posible tras la erradicación total de la plaga y limpieza profunda del local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades ordenaron dejar de usar una tabla de cortar con cortes profundos y prohibieron el empleo de paños húmedos que no estaban sumergidos en solución desinfectante entre cada uso.

El informe oficial justifica la decisión de suspender las operaciones y eliminar los productos por la detección de cucarachas vivas en múltiples puntos críticos y por la falta de higiene en equipos, utensilios y superficies.

Solo la erradicación de la plaga y la limpieza total permitirán el restablecimiento de las actividades normales en Nattal.

La situación expone la rigurosidad del control sanitario en establecimientos mixtos de Hialeah, donde la clasificación como tienda de conveniencia implica una regulación diferente respecto a la clausura total, pero no exime del cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria.

La próxima inspección determinará si el local puede reanudar su actividad habitual o si enfrentará restricciones más severas.