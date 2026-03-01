Mundo

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei

Los Guardianes de la Revolución anunciaron nuevas ofensivas a gran escala un día después de que el líder supremo muriera en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, que prometieron continuar la operación “el tiempo que sea necesario”

Explosión tras el impacto de un proyectil iraní en Tel Aviv. Una mujer murió y al menos 21 personas resultaron heridas en el área de la ciudad durante los ataques. (Reuters/Gideon Markowicz)

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el domingo el lanzamiento de una séptima y octava oleada de ataques contra el “enemigo” en el marco de la llamada Operación Promesa Honesta 4, un día después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

“Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleadas de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo”, indicó el cuerpo de élite iraní en un comunicado difundido por medios locales, sin especificar los objetivos alcanzados.

Niñas observan los restos de un misil iraní caído en un kibbutz del norte de Israel. Los Guardianes de la Revolución lanzaron hasta ocho oleadas de ataques en el marco de la Operación Promesa Honesta 4. (Reuters/Gil Eliyahu)

La ofensiva se produce en un clima de escalada acelerada. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que vengar la muerte de Khamenei es un “deber y derecho legítimo” de la república islámica, mientras que Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, prometió en redes sociales —en mayúsculas, emulando el estilo del presidente estadounidense Donald Trump— una respuesta de una magnitud “jamás conocida” por Washington y Tel Aviv.

Trump, por su parte, advirtió que atacará a Irán con una “fuerza nunca antes vista” si las represalias continúan, y volvió a llamar al pueblo iraní a sublevarse y tomar el poder. Tanto el mandatario estadounidense como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraron que la operación durará “el tiempo que sea necesario”.

Decenas de altos mandos muertos

Humo se eleva tras un ataque israelí contra la sede de las fuerzas Basij en Teherán. El ejército israelí afirmó haber abatido a 40 altos mandos iraníes en los bombardeos. (Ejército israelí/Reuters)

El ejército israelí declaró haber abatido a 40 altos mandos iraníes en los ataques del sábado. La prensa estatal iraní confirmó entre las víctimas al jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour; al jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y a Ali Shamkhani, asesor cercano de Khamenei y jefe del Consejo Nacional de Defensa. Medios iraníes también informaron que la hija, el yerno y la nieta del propio Khamenei fallecieron en el ataque. Las autoridades decretaron 40 días de luto nacional.

La Media Luna Roja iraní reportó 201 muertos y cientos de heridos en el país. El poder judicial iraní afirmó que un ataque contra una escuela de niñas en el sur del país causó la muerte de 108 personas el sábado, cifra que la AFP no pudo verificar de manera independiente. El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que su ejército “no está al tanto” de ese incidente y subrayó que las fuerzas israelíes “operan de manera extremadamente precisa”.

Un triunvirato conduce la transición

Con la muerte de Khamenei, Irán quedó bajo el mando de un triunvirato de transición integrado por el presidente Pezeshkian, el jefe del poder judicial Gholamhosein Mohseni Ejeï, y el dignatario religioso Alireza Arafi, miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución. El consejo tiene la misión de gobernar el país hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo permanente.

Muchos analistas estiman que la muerte de Khamenei reforzará la influencia de los Guardianes de la Revolución, profundamente arraigados en la economía iraní. Reza Pahlavi, hijo del difunto sha derrocado en 1979 y figura de la oposición en el exilio, afirmó que cualquier sucesor surgido del sistema actual es ilegítimo y sostuvo que “la república islámica ha llegado efectivamente a su fin”.

El conflicto se extiende por la región

Edificio dañado por un ataque iraní con drones en Juffair, Manama. Bahréin declaró haber evacuado un barrio de su capital que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense. (Reuters/Hamad I Mohammed)

El ejército iraní anunció ataques contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y en el Kurdistán iraquí, en continuidad con la ofensiva del sábado que alcanzó Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, dejando al menos dos muertos en Abu Dabi y una víctima en Tel Aviv. El domingo, sirenas de alerta aérea y explosiones se escucharon nuevamente en Tel Aviv y en el norte de Teherán.

Omán, que había permanecido fuera de los ataques en su rol de mediador, también fue alcanzado el domingo: dos drones impactaron el puerto de Duqm y un petrolero fue atacado frente a su costa.

La indignación se extendió a Irak y Pakistán, donde multitudes intentaron asaltar misiones diplomáticas estadounidenses. En Karachi, al menos ocho personas murieron durante las protestas, la mayoría con heridas de bala, según el servicio de rescate local.

Los ataques provocaron además la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de COVID-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados, tras el cierre del espacio aéreo de Irán, Irak, Kuwait, Siria, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

