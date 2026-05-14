Copa FIFA Mundial 2026: qué partidos se jugarán en Los Ángeles

El SoFi Stadium en Los Ángeles (denominado “Estadio Los Ángeles” durante el torneo) albergará 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, (REUTERS/Daniel Cole)

Los Ángeles, una de las ciudades centrales para la Copa FIFA Mundial 2026, será protagonista de uno de los momentos clave: la inauguración de la duodécima Copa Mundial de la selección de Estados Unidos.

El SoFi Stadium en Los Ángeles (denominado “Estadio Los Ángeles” durante el torneo) albergará 8 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el debut de Estados Unidos, cinco partidos de fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

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Según detalla la FIFA en su web oficial, el SoFi Stadium, inaugurado en 2020, tiene una capacidad para 70.000 espectadores y será el recinto en el que Estados Unidos hará su debut en el Grupo D ante Paraguay. Además, el estadio albergará otros siete encuentros del Mundial 2026, incluidos partidos de las fases eliminatorias.

El SoFi Stadium, inaugurado en 2020, tiene una capacidad para 70.000 espectadores y será el recinto en el que Estados Unidos hará su debut en el Grupo D ante Paraguay. REUTERS/Caroline Brehman

Qué partidos se jugarán en el estadio SoFi Stadium en Los ángeles

De acuerdo con el sitio oficial de la FIFA, máximo organismo rector del fútbol mundial, estos son los partidos programados en Los Ángeles:

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Viernes, 12 de junio 2026

Partido 4 – Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Estadio SoFi Stadium, Los Ángeles

Lunes, 15 de junio 2026

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Partido 15 – RI de Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - SoFi Stadium, Los Ángeles

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 26 – Suiza vs Bosnia – Grupo B - SoFi Stadium, Los Ángeles

Domingo, 21 de junio de 2026

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Partido 39 – Bélgica vs Irán – Grupo G - SoFi Stadium, Los Ángeles

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 59 – Turquía vs Estados Unidos – Grupo D - SoFi Stadium Los Ángeles

Dieciseisavos de final

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Domingo, 28 de junio de 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - SoFi Stadium, Los Ángeles.

Jueves, 2 de julio de 2026

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Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - SoFi Stadium, Los Ángeles

Cuartos de final

Viernes, 10 de julio de 2026

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Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 - SoFi Stadium, Los Ángeles.

El estadio albergará otros siete encuentros del Mundial 2026, incluidos partidos de las fases eliminatorias. May 12, 2026 General view of the Trionda inside SoFi Stadium 30 days before the start of the World Cup. REUTERS/Daniel Cole

Cómo llegar al estadio al Sofi Stadium

Existen distintas formas de llegar al SoFi Stadium:

En auto

Se pueden usar las autopistas 405 (San Diego Freeway) o 105 (Century Freeway).

Desde la 405, tomar las salidas a Manchester o Century Boulevard y sigue hacia el este.

Desde la 105, sal por Prairie o Crenshaw y sigue hacia el norte.

En transporte público (Metro)

Tomar la Metro C Line o K Line hasta la estación LAX/Metro Transit Center.

Desde ahí, usar el shuttle gratuito de SoFi Stadium (en Bus Bay 8) disponible durante partidos de NFL y algunos eventos especiales.

Las líneas de bus 115, 117 y 212 también te dejan cerca del estadio (paradas en Manchester/Kareem, Prairie/Century o Prairie/Kelso).

El shuttle funciona cada 3-5 minutos desde 3 horas antes del evento y hasta 90 minutos después.

A drone view shows SoFi Stadium as Los Angeles prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Inglewood, California, U.S., May 11, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la edición de mayor magnitud en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre Canadá, México y Estados Unidos.

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El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, a lo largo de 39 días; es decir, diez días adicionales de fútbol en comparación con los veintinueve que tuvo Qatar y los treinta y dos de las ediciones de 2014 y 2018.

La inauguración, el jueves 11 de junio, será en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, con el encuentro México vs. Sudáfrica. En total, serán setenta y dos partidos de la fase de grupos durante diecisiete días, desde el estreno hasta el sábado 27 de junio.