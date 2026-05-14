El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

El crudo Brent cerró en USD 105,72 y el WTI en USD 101,17 durante una jornada marcada por la cautela del mercado petrolero.

El petróleo cerró prácticamente estable este jueves, con el crudo Brent en USD 105,72 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) en USD 101,17, mientras los mercados procesaban con cautela las primeras señales de reapertura parcial del estrecho de Ormuz y seguían de cerca la visita oficial del presidente estadounidense Donald Trump a Beijing.

Medios estatales iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria de Irán permitió el tránsito de unas 30 embarcaciones por el estrecho desde la noche del miércoles, entre ellas varios buques chinos. La cifra se mantiene muy por debajo de las 140 naves que cruzaban el paso diariamente antes del inicio del conflicto, según los mismos reportes.

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El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Por ese corredor transita el 20% del petróleo global, con destino principalmente a países asiáticos. La Organización Marítima Internacional (OMI) confirmó que cerca de 20.000 marineros permanecen atrapados en la zona.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtieron esta semana sobre una escasez de suministro mientras el bloqueo se mantenga, según señaló John Evans, analista de PVM.

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Los futuros del Brent llegaron a tocar un máximo intradiario de USD 107,13, pero cotizaron en terreno negativo durante gran parte de la jornada. El miércoles, el contrato de referencia europeo había perdido más de USD 2 por barril y el WTI más de USD 1, ante la preocupación por posibles alzas de tasas de interés en Estados Unidos para combatir la inflación.

Trump y el presidente chino Xi Jinping coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para el libre flujo de energía, según informó la Casa Blanca. Trump afirmó que Xi le ofreció “ayuda” con la guerra en Irán y con la apertura del estrecho, y le aseguró que Beijing no enviaría equipamiento militar a Irán.

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La reapertura parcial del estrecho de Ormuz permitió el tránsito de solo 30 embarcaciones, lejos de las 140 diarias previas al conflicto. (REUTERS/Amr Alfiky)

La Casa Blanca indicó además que Xi expresó interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia china del paso de Ormuz. China no ha importado crudo de Estados Unidos desde mayo de 2025, cuando entró en vigor un arancel de importación del 20% durante la guerra comercial.

Según el gobierno estadounidense, Trump busca presionar a Beijing —principal comprador del petróleo iraní y socio estratégico de Teherán— para que use su influencia en la búsqueda de una salida a la crisis del Golfo. Tres personas familiarizadas con las conversaciones internas, citadas por Reuters, señalaron que funcionarios de la Casa Blanca trabajan para contener las repercusiones económicas y políticas del conflicto.

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Los operadores adoptaron “una actitud de cautela”, declaró John Kilduff, de Again Capital, a la agencia AFP. Analistas de ING advirtieron que el mercado podría estar depositando demasiadas esperanzas en los resultados de las conversaciones entre Washington y Beijing, lo que explicaría tanto la caída del miércoles como la limitada recuperación del jueves.

“Podríamos experimentar una volatilidad extrema porque las noticias cambian constantemente”, alertó Phil Flynn, de The Price Futures Group. Los ataques a un buque y la incautación de otra embarcación durante la jornada mantuvieron vivas las preocupaciones sobre la seguridad del suministro energético.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)