La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

El misterio pone en vilo a toda una comunidad, mientras la búsqueda se intensifica y las preguntas crecen (Crédito: CTK/Alamy)

Un desconocido irrumpió en la basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava en la localidad de Jablonne v Podjestedi, a ciento diez kilómetros de Praga (República Checa), y robó el cráneo de Santa Zdislava de Lemberk, figura venerada por los fieles checos desde hace más de siete siglos. Según confirmaron las autoridades policiales, el hecho ocurrió cuando el ladrón rompió la vitrina donde se encontraba la reliquia y escapó rápidamente del lugar con el cráneo en la mano. Las cámaras de seguridad registraron imágenes borrosas del sospechoso vestido de negro y con zapatillas claras mientras corría entre los bancos del templo.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, Dagmar Sochorova, vocera de la policía checa regional, dijo que la reliquia tenía un valor incalculable, no solo por su antigüedad, sino por su valor espiritual para la comunidad. El cráneo, guardado en una caja dorada desde 1908, se exhibía en el altar de la primera capilla lateral de la basílica y era objeto de veneración por parte de peregrinos y fieles de todo el país. La tumba principal de la santa se encuentra en la cripta bajo el altar mayor, mientras que el cráneo se separó siglos atrás para facilitar su culto.

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Es clave remarcar que Santa Zdislava de Lemberk, noble nacida en el siglo XIII, fue canonizada por el papa Juan Pablo II en 1995. Es recordada por su dedicación a los pobres y su labor en hospitales y obras de caridad en la región de Bohemia. A lo largo de los siglos, su figura se consolidó como símbolo de generosidad y fe. Cada año, cientos de personas peregrinan a Jablonné v Podještědí para rendir homenaje a la santa y buscar consuelo espiritual.

Investigación policial y llamado a la ciudadanía

Tras la denuncia recibida, la policía checa local inició un operativo de búsqueda y divulgó las imágenes del sospechoso, solicitando la colaboración de la ciudadanía. Las autoridades pidieron que cualquier persona con información, tanto sobre la identidad del ladrón como sobre el posible paradero del cráneo, se comunique al número nacional de emergencias 158 o acuda a cualquier comisaría. El caso movilizó a los cuerpos de investigación de la región y se sumó el apoyo de la policía nacional para ampliar el radio de búsqueda.

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La imagen de videovigilancia de baja calidad muestra a un individuo con ropa oscura y un objeto blanco, presuntamente cometiendo un delito (Fotografía: Policie ČR / X)

El robo generó una intensa movilización en la región, con la participación de especialistas en delitos contra el patrimonio cultural. Las autoridades explicaron que se está trabajando en la recopilación de pistas, análisis de cámaras de seguridad y coordinación con redes internacionales para evitar la posible exportación ilícita de la reliquia.

Reacción de la Iglesia y de la comunidad

El arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, expresó su dolor y sorpresa ante el suceso, calificándolo como “devastador” y subrayando que el valor de la reliquia trasciende lo material. En declaraciones a medios de comunicación locales, afirmó: “No puedo creer que alguien, prácticamente a plena luz del día, robe de una iglesia una reliquia cuyo valor es sobre todo histórico y también espiritual para los creyentes”. Recordó que el cráneo era objeto de adoración para los peregrinos que viajaban a Jablonné v Podještědí, donde Zdislava vivió y trabajó hace más de setecientos cincuenta años.

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La basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava fue construida en el lugar donde originalmente descansaban los restos de la santa. La tumba fue solemnemente abierta en 1701 y sus restos se trasladaron a un sitio más digno dentro del templo. El cráneo permanecía allí desde entonces, siendo una de las reliquias más importantes de la región y uno de los principales motivos de peregrinación. El robo de reliquias religiosas es poco frecuente en la República Checa, pero en los últimos años se han reportado algunos intentos por el valor histórico y simbólico de estos objetos.

Dificultades para recuperar el patrimonio cultural

El robo sacude a la comunidad local y pone a prueba antiguos lazos espirituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, las autoridades insisten en que el cráneo de Santa Zdislava difícilmente pueda venderse en el mercado negro, debido a su carácter único y reconocible, lo que representa una dificultad para venderse en el mercado negro.

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La policía trabaja con expertos en arte sacro y patrimonio para rastrear posibles intentos de exportación o venta clandestina. Organizaciones culturales y religiosas solicitaron reforzar la seguridad en templos e iglesias con reliquias de alto valor. La pérdida de la reliquia representa no solo un daño para la comunidad religiosa, sino también para el patrimonio cultural checo.

Mientras continúa la búsqueda, la comunidad de Jablonné v Podještědí y toda la región de Bohemia esperan que la reliquia pueda ser recuperada y devuelta a su lugar original. Las autoridades eclesiásticas expresaron su confianza en la colaboración ciudadana y en el trabajo policial. En tanto, la basílica de San Lorenzo y Santa Zdislava permanece abierta, y los fieles siguen acudiendo a orar por la pronta restitución del cráneo de la santa.

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