Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos acuerda protección para 11 especies en Florida

El futuro de la biodiversidad atraviesa un punto de inflexión tras resoluciones legales recientes que impactan la gestión de hábitats críticos y la aplicación de normativas ambientales

Guardar
El lagarto Florida Keys mole
El lagarto Florida Keys mole skink, las serpientes Rim Rock crowned snake y Key ring-necked snake, junto a las plantas Big Pine partridge pea y Everglades bully, integran el grupo de especies que recibirán protección federal tras el reciente acuerdo (Imagen Ilustrativa Infobae/Wild South Florida/FWC/FWS)

La administración de Donald Trump acordó ultimar las protecciones bajo la Endangered Species Act para 11 especies de plantas y animales del sur de Florida, luego de un litigio federal que advirtió sobre su posible desaparición y en un contexto de reversión de normativas ambientales que, según organizaciones expertas, plantea riesgos adicionales para los ecosistemas de la región.

Según informó la emisora pública WLRN, el convenio judicial establece fechas precisas para la protección de diversas especies amenazadas. Al mismo tiempo, la reciente expansión del rango del cigüeñón americano motivó su exclusión de la lista de especies protegidas.

A partir del acuerdo, la agencia federal U.S. Fish and Wildlife Service debe definir antes del 16 de julio la protección para el lagarto Florida Keys mole skink, la serpiente Rim Rock crowned snake y la Key ring-necked snake, todas restringidas a hábitats de los Cayos de Florida y zonas próximas.

Además, ocho plantas raras, incluidas la Big Pine partridge pea y la Everglades bully, recibirán protección a más tardar el 20 de enero de 2027. En 2022, la agencia había propuesto medidas específicas para preservar miles de hectáreas en los condados de Collier, Miami-Dade y Monroe, una decisión que ahora deberá concretarse según los plazos legales.

Las medidas ambientales impulsadas durante
Las medidas ambientales impulsadas durante el mandato de Donald Trump suscitaron debates sobre el alcance y la eficacia de la protección a especies vulnerables (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El litigio fue presentado por la organización ambiental Center for Biological Diversity, representada por la Jacobs Public Interest Law Clinic for Democracy and the Environment de la Stetson University College of Law.

Según la organización, la U.S. Fish and Wildlife Service incumplió los plazos obligatorios de la Endangered Species Act para finalizar las protecciones, mientras las especies enfrentan “amenazas de nivel de extinción” por el desarrollo urbano y el aumento del nivel del mar.

Entre las plantas contempladas en el acuerdo, tres están afectadas por la presencia de la instalación de detención para migrantes “Alligator Alcatraz” en los Everglades.

Un fallo judicial, resultado de
Un fallo judicial, resultado de una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas, obliga a las autoridades a cumplir los plazos legales para salvaguardar flora y fauna en riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusión del cigüeñón refuerza debates sobre recuperación y retrocesos ambientales

En paralelo a la ratificación de nuevas protecciones, la administración de Trump finalizó la exclusión del cigüeñón americano (wood stork) de la lista de especies protegidas bajo la Endangered Species Act, pasando a formar parte de las 36 especies que fueron eliminadas del registro federal durante este mandato.

Listada como en peligro en 1984 debido a la pérdida de hábitat en el sur de Florida, la población reproductora de esta especie cayó más del 75% antes de su inclusión; hoy se estima una cifra de entre 10 000 y 14 000 parejas, más del doble que en los años ochenta, según la U.S. Fish and Wildlife Service.

El director de la agencia, Brian Nesvik, aseguró en un comunicado que “la recuperación del cigüeñón es un verdadero éxito de conservación gracias al arduo trabajo de nuestros aliados”. Explicó que la actual administración busca “retirar protecciones federales de especies que ya no lo requieren” y expresó orgullo por el caso de esta ave.

Por su parte, Elise Bennett, directora de Florida y el Caribe de la organización ambiental, advirtió que, aunque el cigüeñón logró expandir su rango, no alcanzó los objetivos de recuperación en el sur de Florida. Criticó las reducciones recientes de regulaciones ambientales por parte del presidente Trump, incluyendo medidas que, según Bennett, “eliminaron protecciones bajo la ley federal de agua de Estados Unidos (Clean Water Act) para los humedales de los que depende el cigüeñón para alimentarse”.

Además, Bennett sostuvo: “La recuperación y estabilidad general del cigüeñón demuestra que la Endangered Species Act puede combatir exitosamente la extinción y llevar especies hacia la recuperación, pero los retrocesos ambientales de la administración Trump generan importantes inquietudes”.

El crecimiento de la población
El crecimiento de la población del cigüeñón americano llevó a su exclusión de la lista de especies protegidas, aunque persisten dudas sobre la estabilidad de su recuperación (Freepik)

Las especies en peligro dependen de la conservación frente a amenazas crecientes

La Endangered Species Act exige que la protección propuesta para una especie se concrete en el plazo de un año. El Center for Biological Diversity apuntó que la U.S. Fish and Wildlife Service no cumplió este requerimiento tanto para el lagarto Florida Keys mole skink como para las dos serpientes y las plantas incluidas en el acuerdo judicial.

Estas especies, todas endémicas del sur de Florida, WLRN destaca que se encuentran presionadas no solo por el avance del desarrollo inmobiliario, sino también por el impacto del cambio climático, que eleva progresivamente el nivel del mar y afecta la viabilidad de sus hábitats.

El caso del cigüeñón americano funciona como ejemplo de éxito relativo en un panorama general de dificultades: aunque su población aumentó tras la inclusión en la lista federal —y se prevé que la exclusión definitiva de protecciones entre en vigor el 12 de marzo—, los impactos ambientales locales y las lagunas regulatorias derivadas de políticas recientes plantean nuevas interrogantes sobre la efectividad y el futuro de la conservación en la región.

Temas Relacionados

Donald TrumpFloridaRegulaciones AmbientalesEspeciesPeligro De ExtinciónCambio ClimáticoConservaciónMedioambienteBiodiversidadEcosistemasImpacto AmbientalReptilesPlantasAvesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

A un día del ataque, Donald Trump enfrenta tres dilemas clave para terminar con el régimen iraní

El objetivo final de la operación militar ejecutada por EEUU e Israel es eliminar a la teocracia chiíta, pero ese plan geopolítico depende de una sucesión de factores que escapan al control total de la Casa Blanca

A un día del ataque,

Miami-Dade investiga el impacto del tráfico pesado en la calidad de vida de Redlands

Las autoridades han iniciado acciones para verificar si los estacionamientos de camiones cumplen las regulaciones, mientras los residentes exigen medidas urgentes para reducir el ruido y la congestión en la zona

Miami-Dade investiga el impacto del

El aeropuerto de Los Ángeles posterga la apertura del tren interno y supera los USD 880 millones en sobrecostos

Un conflicto contractual entre la entidad gestora y el consorcio constructor mantiene inactivo el Automated People Mover, lo que retrasa la mejora de la movilidad y ocasiona un significativo desvío presupuestario

El aeropuerto de Los Ángeles

Qué es Lululemon, por qué sus calzas costaban USD 100 y cómo pasó de ser la marca más deseada del fitness a estar en crisis

La empresa que redefinió el mercado fitness con prendas técnicas de alto valor y una imagen aspiracional atraviesa una fuerte caída en ventas y enfrenta interrogantes sobre su futuro en la industria deportiva

Qué es Lululemon, por qué

El alquiler temporal de viviendas en el norte de Texas se dispara por la Copa Mundial

La llegada del evento impulsa el interés de propietarios en Dallas-Fort Worth para alquilar sus casas a través de Airbnb, que ofrece incentivos económicos a nuevos anfitriones y prevé ingresos récord en la región

El alquiler temporal de viviendas

TECNO

De Hollywood a tu bolsillo:

De Hollywood a tu bolsillo: HONOR y ARRI se unen para que tu celular grabe como en el cine

Todo lo nuevo de HONOR en el MWC 2026: Robot Phone, robot humanoide y más

WhatsApp dejará de funcionar en varios teléfonos desde el 1 de marzo de 2026: estos modelos quedarán sin acceso

Pantallas que imitan al papel ya están en celulares: tus ojos agradecerán esta tecnología

Alerta en empresas, el 52% de los latinoamericanos guarda datos del trabajo en la nube personal, pero pocos los protegen

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams pide disculpas públicas

Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

MUNDO

Irán designó al frente de

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

Tensión en Pakistán: manifestantes pro iraníes intentaron asaltar el consulado de EEUU en Karachi

El número de puntos de recarga pública para autos eléctricos supera al de surtidores de combustible en Reino Unido

El papa León XIV pidió frenar la escalada de violencia en Medio Oriente “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”

Alerta en varios países del Golfo por ataques iraníes: el régimen volvió a lanzar misiles y drones