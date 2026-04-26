Michael Jackson y la vez que Oprah le preguntó si era virgen: “Soy un caballero”

El cantante respondió que era "un caballero" y que el tema era privado durante la famosa entrevista de 1993 con la presentadora (Archivo de video)

Era 1993 cuando Oprah Winfrey le preguntó a Michael Jackson en televisión abierta si era virgen, durante una entrevista que décadas después sería confirmada por quienes lo conocieron de cerca.

La histórica entrevista, emitida en febrero de 1993 y vista por millones de personas en todo el mundo, incluyó uno de los momentos más recordados de la carrera televisiva Oprah: la pregunta directa sobre la vida sexual del Rey del pop.

“¿Eres virgen?”, le preguntó Winfrey sin rodeos. La reacción de Jackson fue inmediata. “¿Cómo puedes hacerme esa pregunta?”, respondió entre risas.

Ante la insistencia de la conductora, el artista se limitó a repetir: “Soy un caballero”.

Cuando Winfrey presionó nuevamente, Jackson añadió: “Es algo privado. No debería hablarse abiertamente. Puedes llamarme anticuado si quieres, pero para mí eso es muy personal”.

La entrevista de Oprah Winfrey a Michael Jackson en 1993 logró una audiencia de millones con su pregunta sobre la virginidad del cantante (Archivo de video)

La conductora volvió a insistir: “¿Entonces no vas a responder?”, a lo que el cantante solo atinó a decir: “Estoy avergonzado”.

En ese mismo intercambio, Winfrey le preguntó con quién salía en ese momento. “Con Brooke Shields”, respondió Jackson, quien explicó que preferían mantener la relación en privado.

“Ella viene a mi casa, yo voy a la de ella, porque no me gusta salir en público”, señaló.

Al ser consultado si alguna vez había estado enamorado, el artista respondió afirmativamente e indicó que tanto Shields como “otra chica” habían sido sus amores.

Sin embargo, la propia actriz negó años después que entre ellos hubiera existido una relación romántica.

La presentadora cuestionó repetidas veces al Rey del Pop sobre su relación sentimental con Brooke Shields en la histórica transmisión de 1993 (Grosby Group)

En una entrevista con The Sunday Times, previa al estreno de su documental Pretty Baby: Brooke Shields en 2023, recordó que Michael Jackson la mencionó como su novia en vivo ante Oprah sin haberlo consultado con ella.

“Le llamé y creo que le dije: ‘Es un poco patético que tengas que hacer esto. Estoy teniendo una oportunidad de vivir una vida normal, no puedes arrastrarme a la locura’”, relató Shields al periódico.

Según la actriz, Jackson se rió ante su reacción. Shields también desmintió al dominical que hubiera habido contacto físico entre ellos.

“¡No! Hubo un momento en que estábamos en el auto y las cámaras estaban allí y él me agarró para besarme, y dije: ‘¡No! ¡Detente! Solo somos amigos y me necesitas como amiga’”, afirmó.

La estrella de cine y modelo explicó que ambos se habían conocido en 1981, cuando ella tenía 13 años y él 20, y que con frecuencia asistían juntos a entregas de premios.

La actriz desmintió en 2023 que existiera una relación romántica o física con Jackson, pese a las declaraciones del cantante en su momento (REUTERS/Caitlin Ochs)

Michael Jackson fue virgen hasta los 35 años

La versión de Michael Jackson sobre su vida íntima fue confirmada de manera póstuma por Lisa Marie Presley en sus memorias From Here to the Great Unknown, publicadas después de su muerte en 2023 y completadas por su hija Riley Keough.

Según el libro, cuando Presley comenzó a salir con Jackson, él le confesó que aún era virgen a los 35 años.

“Me dijo que todavía era virgen. Creo que había besado a Tatum O’Neal y había tenido algo con Brooke Shields, que no había sido físico salvo un beso. También dijo que Madonna había intentado acostarse con él una vez, pero que no había pasado nada”, escribió Presley en el libro.

Las memorias también describen cómo evolucionó la relación entre ambos. Según el relato de Presley, fue Jackson quien tomó la iniciativa física.

“Cuando decidió besarme por primera vez, simplemente lo hizo. Él estaba instigando todo. Empezaron a pasar cosas físicas, lo cual me sorprendió. Había pensado que quizás no haríamos nada hasta que nos casáramos, pero él dijo: ‘¡No voy a esperar!’”, escribió.

Lisa Marie Presley confirmó en sus memorias que Michael Jackson era virgen hasta los 35 años, según le confesó el propio artista (REUTERS/Stringer)

Lisa Marie Presley y Michael Jackson se casaron en 1994 y se divorciaron en 1996, alegando diferencias irreconciliables.

El famoso cantante murió en 2009 a los 50 años. Durante su vida enfrentó múltiples acusaciones de abuso sexual infantil, por las que fue llevado a juicio en 2005. Fue absuelto de los 14 cargos que se le imputaban.