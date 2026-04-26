El auge del pickleball incrementa los casos de traumatismos oculares

Investigación revela que el auge del pickleball eleva la incidencia de lesiones oculares en adultos estadounidenses, especialmente mayores de 58 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de lesiones oculares asociadas al pickleball en adultos estadounidenses ha surgido como un nuevo desafío de salud pública, según una investigación nacional del Houston Methodist Research Institute publicada en la revista médica Eye, que advierte sobre el aumento de traumatismos, especialmente en personas con una edad promedio de 58 años, como consecuencia del auge de este deporte recreativo y la falta de medidas preventivas adecuadas.

Diferencias etarias y contextos de riesgo

El informe nacional indica que, entre 2014 y 2023, se registraron 7.974 casos de traumatismos oculares relacionados tanto con el pickleball como con otras disciplinas como el dodgeball y el kickball, aunque estas últimas afectan principalmente a adolescentes.

El análisis resalta que el pickleball está asociado a 2.573 casos, una cifra considerable si se compara con los 3.874 episodios de dodgeball y los 1.527 de kickball. Los datos, recabados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, permiten dimensionar la magnitud del fenómeno.

El estudio dirigido por el equipo del Houston Methodist Research Institute pone de manifiesto que las lesiones por dodgeball y kickball se concentran en personas jóvenes, con una media de edad de entre 13 y 15 años. En contraste, el pickleball afecta mayoritariamente a adultos y personas mayores, quienes representan el grupo más vulnerable por su menor capacidad de reacción ante golpes o caídas.

La mayoría de los incidentes vinculados al pickleball tiene lugar en centros recreativos comunitarios, a diferencia de los deportes escolares, donde se concentran las lesiones de dodgeball y kickball. Esta diferencia de contexto exige la implementación de estrategias preventivas específicas, considerando el perfil demográfico y las circunstancias de juego de cada disciplina.

El deporte recreativo pickleball registró 2.573 traumatismos oculares en una década, según datos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del pickleball, considerado uno de los deportes recreativos de mayor crecimiento en Estados Unidos, plantea un reto adicional para los sistemas de salud y las organizaciones deportivas. El Dr. Andrew Lee, responsable del estudio, señaló: “Estamos viendo lesiones que la gente no espera, especialmente en adultos mayores”.

La sorpresa ante la aparición de traumatismos en este sector etario pone en evidencia la necesidad de programas de concienciación y protección adaptados.

Principales causas de los traumatismos oculares

El análisis de los datos revela que los traumatismos oculares en el pickleball se deben principalmente a impactos de bola directos sobre el rostro y, en menor medida, a caídas durante el juego. Esta dinámica difiere de otros deportes, donde la velocidad y la fuerza de los participantes jóvenes suelen estar detrás de los incidentes.

Los traumatismos oculares en el pickleball suelen producirse por impactos de bola en el rostro y caídas, siendo más frecuentes en centros recreativos comunitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también señala que, a diferencia de las lesiones en ámbitos escolares, los incidentes en el pickleball suelen producirse en ambientes comunitarios y recreativos, lo que implica que los afectados son personas que, en muchos casos, han retomado la actividad física después de años de inactividad. Esta circunstancia incrementa el riesgo de lesiones graves y subraya la necesidad de protocolos de prevención enfocados en adultos.

La investigación publicada en Eye es la primera de alcance nacional que compara este tipo de traumatismos a lo largo de una década, lo que ha permitido identificar con precisión los grupos de mayor vulnerabilidad y las situaciones de riesgo más frecuentes dentro del pickleball y otras disciplinas similares.

Medidas de prevención y recomendaciones

Ante el crecimiento sostenido del pickleball y el incremento paralelo de lesiones oculares, el Dr. Andrew Lee recomendó que tanto organizaciones deportivas como jugadores adopten protección ocular adecuada, considerando la edad y las particularidades del deporte.

“Estas lesiones se pueden prevenir. La concienciación y el uso de protección básica pueden marcar una diferencia notable”, afirmó Lee.

Expertos recomiendan campañas educativas y el uso de gafas protectoras personalizadas en instalaciones comunitarias para reducir la incidencia de enfermedades oculares

Entre las medidas sugeridas por el equipo investigador figuran campañas educativas dirigidas a adultos, refuerzo en los sistemas de vigilancia de lesiones y la promoción del uso de gafas protectoras personalizadas en centros recreativos.

Además, se destaca la importancia de adaptar las estrategias de prevención al contexto específico de cada grupo etario, con especial énfasis en quienes retoman la actividad física en la madurez.

El refuerzo de la información sobre los riesgos asociados al pickleball en instalaciones comunitarias y la adopción de normas de seguridad constituyen pasos clave para reducir la incidencia de traumatismos oculares.

Los especialistas subrayan que la acción preventiva, aplicada de manera sostenida, puede contribuir a disminuir de forma sustancial la aparición de estas lesiones.

El desafío de un deporte en expansión

El crecimiento del pickleball como fenómeno social y deportivo en Estados Unidos ha generado nuevos escenarios de riesgo que requieren respuestas ágiles y basadas en la evidencia.

La aparición de traumatismos oculares en adultos plantea desafíos inéditos para los sistemas de prevención y atención sanitaria, que deberán adaptarse a las características de una población en proceso de envejecimiento activo.

El crecimiento sostenido del pickleball desafía a los sistemas de salud pública y obliga a actualizar estrategias de prevención y atención sanitaria para adultos mayores (Mandatory Credit: Jim Rassol-USA TODAY Sports)

La experiencia recogida durante la última década, según el Houston Methodist Research Institute, demuestra que la prevención efectiva depende tanto de la educación como de la disponibilidad de recursos de protección.

La actualización permanente de protocolos y campañas de sensibilización se perfila como el camino más eficaz para hacer frente a una realidad que, por su magnitud y complejidad, ya forma parte de la agenda de salud pública en Estados Unidos.