La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

La Casa Real británica confirmó que la visita del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington (REUTERS/Phil Noble)

El rey Carlos III y la reina Camila aterrizarán el lunes en Estados Unidos para una visita oficial de cuatro días, luego de que la Casa Real británica confirmara que el itinerario no sufrirá cambios pese al tiroteo registrado cerca de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump. La decisión se tomó tras varias consultas entre las autoridades británicas y estadounidenses, quienes ratificaron la seguridad de la visita.

El incidente, ocurrido el sábado en las inmediaciones del evento en Washington, llevó al Servicio Secreto a evacuar al presidente y a reforzar los protocolos de seguridad en torno a la capital estadounidense.

Según el fiscal general interino, Todd Blanche, las investigaciones apuntan a que el ataque tenía como objetivo al mandatario y a altos funcionarios de su administración. A pesar del clima de tensión, Blanche aseguró que “es seguro” para Carlos III y Camila cumplir con la agenda programada.

El presidente estadounidense Donald Trump con el rey Carlos III de Inglaterra en el Castillo de Windsor (AP foto/Evan Vucci/Archivo)

La visita de Estado, la primera de Carlos III como monarca al país norteamericano, incluirá una audiencia privada con el presidente Trump y un discurso ante el Congreso de Estados Unidos con motivo de los 250 años de la independencia estadounidense.

El evento busca fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos países, que en los últimos meses han enfrentado diferencias en torno a la guerra en Irán y otros temas globales.

Un portavoz del Palacio de Buckingham anunció este domingo que, tras una jornada de consultas y revisiones de seguridad, el cronograma se mantiene.

“Tras conversaciones a ambos lados del Atlántico y en base al asesoramiento de los gobiernos, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades sigue adelante como estaba previsto”, declaró el vocero. “El rey y la reina agradecen a quienes han trabajado con rapidez para garantizarlo y esperan con ilusión el inicio del viaje”.

La agenda contempla encuentros de alto nivel y un mensaje ante el Capitolio en medio de un fuerte despliegue de seguridad (Adrian Wyld/AP/Archivo)

Fuentes de la Casa Real no descartaron “ajustes menores” en algunos compromisos, aunque remarcaron que Carlos III ha estado informado de todos los acontecimientos y expresó alivio al saber que Trump, la primera dama y los asistentes al evento resultaron ilesos. Además, trascendió que el soberano británico y la reina Camila enviaron mensajes privados de apoyo al presidente estadounidense y a su esposa Melania, manifestando su solidaridad tras el incidente.

El gobierno británico, a través del ministro senior Darren Jones, subrayó que la coordinación entre los servicios de seguridad del Reino Unido y de Estados Unidos se ha intensificado en los días previos a la llegada de la delegación real. “La cooperación entre los servicios de seguridad es estrecha y continuará reforzándose en los próximos días”, aseguró Jones en declaraciones televisivas.

La gira de cuatro días contempla varios actos oficiales y reuniones de alto nivel, en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán y el esfuerzo bilateral por preservar la alianza histórica entre Londres y Washington.

El discurso de Carlos III ante el Congreso será una de las piezas centrales de la visita y pretende resaltar el compromiso compartido con los valores democráticos y la estabilidad global.

El operativo de seguridad en torno a la visita ha sido reforzado, con cierres de calles y mayores controles en los puntos clave de la capital estadounidense. Las autoridades locales y federales insisten en que se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la protección de la delegación británica y el normal desarrollo de la agenda real.

(Con información de EFE y Reuters)