Estados Unidos

Cómo pedir turno para solicitar la visa turista B1/B2 para la Copa Mundial FIFA 2026

Los latinos que viajen al Mundial deben contemplar una serie de trámites y documentos en regla si buscan evitar contratiempos migratorios

Guardar
La Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos exige a miles de viajeros tramitar la visa de turista B1/B2 según su nacionalidad. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
La Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos exige a miles de viajeros tramitar la visa de turista B1/B2 según su nacionalidad. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Con el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, miles de aficionados planean viajar a Estados Unidos, el país anfitrión, para presenciar uno de los torneos más destacados del fútbol internacional. Para quienes residen en países que requieren autorización para ingresar al país norteamericano, la visa de turista B1/B2 se convierte en un requisito necesario.

El proceso para solicitar la visa B1/B2 incluye la presentación de documentación específica, el pago de tasas consulares (USD), y la realización de una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

Primer plano de dos manos sosteniendo un formulario de solicitud de visado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un aeropuerto.
Para quienes residen en países que requieren autorización para ingresar al país norteamericano, la visa de turista B1/B2 se convierte en un requisito necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos documentales para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial FIFA 2026

Los viajeros extranjeros que planeen visitar Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deben asegurarse de contar con la documentación adecuada:

Todos los visitantes que viajen a Estados Unidos deben poseer pasaportes con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha prevista de su estancia, a exepción que sean ciudadanos de un país exento. Para más información, tendrán que consultar el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, agencia federal de control migratorio.

Cómo solicitar la visa de turista B1/B2 para la Copa Mundial FIFA 2026

Para quienes no sean ciudadanos de países exentos y buscan asistir al torneo en Estados Unidos, es necesario contar con una visa de turista B1/B2. Por ejemplo, la embajada de Argentina, el procedimiento general es el siguiente:

  • Completar el formulario de solicitud de visa DS-160.
  • Abonar la tasa de solicitud (USD).
  • Programar una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.
  • Asistir a la entrevista.
  • Recibir la visa en el pasaporte. Se otorga en el documento original, por lo que la embajada o consulado estadounidense retendrá el pasaporte durante un breve período después de la entrevista. Si se requirieran trámites adicionales tras concluir el proceso y siempre que cumplas los requisitos para obtener una visa, deberás devolver el pasaporte a la embajada o consulado.

Una solicitud de visado para la Copa Mundial FIFA 2026 con un campo rellenado, una pluma negra, un pasaporte abierto y un balón de fútbol al fondo sobre una mesa de madera.
Una solicitud de visado abierta muestra la mención 'FIFA World Cup 2026', junto a un pasaporte, una pluma y un balón de fútbol en segundo plano, ilustrando los preparativos para el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la renovación de Visa de Estados Unidos

La renovación de la visa de turista o visitante debe realizarse en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero. Solamente los titulares de visas diplomáticas y sus dependientes pueden renovar sus visas dentro del país.

Qué preguntas suelen hacer en las entrevistas en la embajada de Estados Unidos

De acuerdo al sitio oficial de la embajada de México, las preguntas que suelen hacer los solicitantes son las siguientes:

Al solicitante se le preguntará acerca de su relación con el peticionario, su historial legal, su presencia previa en los Estados Unidos, y otras preguntas para determinar si cumple con los requisitos para recibir una visa de residencia.

Al concluir todas las entrevistas, al solicitante se le informa si la visa ha sido aprobada o rehusada.

Temas Relacionados

Copa Mundial FIFA 2026Visa de TuristaRequisitos MigratoriosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El sospechoso de asesinar a Trump dejó un manifiesto contra el presidente : qué dice el texto que envió a su familia antes de viajar a Washington

El Servicio Secreto y el FBI obtuvieron una copia de los argumentos que compartió Cole Tomas Allen antes hospedarse en el hotel Hilton para tratar de ejecutar al presidente de los Estados Unidos

El sospechoso de asesinar a Trump dejó un manifiesto contra el presidente : qué dice el texto que envió a su familia antes de viajar a Washington

Corte Suprema de EE. UU. definirá esta semana futuro del TPS para más de 55 mil hondureños

Este fallo que podría afectar directamente a más de 55 mil hondureños y sentar un precedente en materia migratoria

Corte Suprema de EE. UU. definirá esta semana futuro del TPS para más de 55 mil hondureños

La inflación obliga a familias hispanas en Estados Unidos a elegir entre enviar remesas o pagar la renta

El ajuste forzado en los gastos modifica rutinas diarias y compromete la estabilidad económica de numerosos hogares en el país

La inflación obliga a familias hispanas en Estados Unidos a elegir entre enviar remesas o pagar la renta

Cámara de Comercio apela a la disciplina para pasar del diálogo a la acción en posible integración de Panamá a la OCDE

Es indispensable demostrar que el país puede implementar políticas públicas de manera coherente, sostenida y creíbles en el tiempo, afirma.

Cámara de Comercio apela a la disciplina para pasar del diálogo a la acción en posible integración de Panamá a la OCDE

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Las autoridades señalaron que las faltas económicas, como el no pago de derechos laborales, pueden acarrear multas de hasta el 25 % de los montos adeudados

Honduras: Advierten a empresas a no incumplir Ley de Empleo a Tiempo Parcial

TECNO

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

La batería del celular Android se descarga rápido: prueba estos trucos antes de llamar a un técnico

Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

Tener la mejor calidad de audio Bluetooth es posible con este ajuste oculto en el celular

Los nombres masculinos más populares para un bebé nacido en mayo de 2026, según la IA

Mercado de criptomonedas hoy: precios y expectativas este domingo 26 de abril ante la reunión del FOMC

ENTRETENIMIENTO

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

Una sobredosis y un golpe casi fatal: Mick Jagger engañó a la muerte en dos ocasiones

Todo sobre “Un amor que no se agota”, el nuevo k-drama entre lo más visto en Netflix

Michael Jackson y la vez que Oprah le preguntó si era virgen: “Soy un caballero”

“Michael” superó a “Bohemian Rhapsody” en taquilla y ya es el biopic musical con mejor apertura de la historia

Brenda Song revela cómo “Mario Kart” une su matrimonio con Macaulay Culkin

MUNDO

La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

La Casa Real británica confirmó que el viaje del rey Carlos III a Estados Unidos se mantiene pese al incidente en Washington

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de “desmantelar” el alto el fuego en Líbano y ordenó nuevos ataques

Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

La razón detrás del récord de meteoritos en los cielos de marzo sorprende a la comunidad científica

Benjamin Netanyahu afirmó que el grupo terrorista Hezbollah está desmantelando el alto al fuego en Líbano