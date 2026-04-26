Cómo pedir turno para solicitar la visa turista B1/B2 para la Copa Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos exige a miles de viajeros tramitar la visa de turista B1/B2 según su nacionalidad. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Con el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, miles de aficionados planean viajar a Estados Unidos, el país anfitrión, para presenciar uno de los torneos más destacados del fútbol internacional. Para quienes residen en países que requieren autorización para ingresar al país norteamericano, la visa de turista B1/B2 se convierte en un requisito necesario.

El proceso para solicitar la visa B1/B2 incluye la presentación de documentación específica, el pago de tasas consulares (USD), y la realización de una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

Para quienes residen en países que requieren autorización para ingresar al país norteamericano, la visa de turista B1/B2 se convierte en un requisito necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos documentales para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial FIFA 2026

Los viajeros extranjeros que planeen visitar Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deben asegurarse de contar con la documentación adecuada:

Todos los visitantes que viajen a Estados Unidos deben poseer pasaportes con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha prevista de su estancia, a exepción que sean ciudadanos de un país exento. Para más información, tendrán que consultar el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, agencia federal de control migratorio.

Cómo solicitar la visa de turista B1/B2 para la Copa Mundial FIFA 2026

Para quienes no sean ciudadanos de países exentos y buscan asistir al torneo en Estados Unidos, es necesario contar con una visa de turista B1/B2. Por ejemplo, la embajada de Argentina, el procedimiento general es el siguiente:

Completar el formulario de solicitud de visa DS-160.

Abonar la tasa de solicitud (USD).

Programar una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

Asistir a la entrevista.

Recibir la visa en el pasaporte. Se otorga en el documento original, por lo que la embajada o consulado estadounidense retendrá el pasaporte durante un breve período después de la entrevista. Si se requirieran trámites adicionales tras concluir el proceso y siempre que cumplas los requisitos para obtener una visa, deberás devolver el pasaporte a la embajada o consulado.

Una solicitud de visado abierta muestra la mención 'FIFA World Cup 2026', junto a un pasaporte, una pluma y un balón de fútbol en segundo plano, ilustrando los preparativos para el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la renovación de Visa de Estados Unidos

La renovación de la visa de turista o visitante debe realizarse en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero. Solamente los titulares de visas diplomáticas y sus dependientes pueden renovar sus visas dentro del país.

Qué preguntas suelen hacer en las entrevistas en la embajada de Estados Unidos

De acuerdo al sitio oficial de la embajada de México, las preguntas que suelen hacer los solicitantes son las siguientes:

Al solicitante se le preguntará acerca de su relación con el peticionario, su historial legal, su presencia previa en los Estados Unidos, y otras preguntas para determinar si cumple con los requisitos para recibir una visa de residencia.

Al concluir todas las entrevistas, al solicitante se le informa si la visa ha sido aprobada o rehusada.