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Frank Sinatra y Marilyn Monroe inspiran el renacimiento del Cal Neva Lodge: casino, spa y túneles secretos

El mítico resort que acogió a íconos de Hollywood reabre, fusionando legado histórico y modernidad para atraer turismo y revitalizar la región fronteriza

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Fachada del resort Cal Neva con coches clásicos estacionados. Tres círculos superpuestos muestran retratos de Marilyn Monroe, John F. Kennedy y Frank Sinatra
El histórico Cal Neva, famoso por albergar a Frank Sinatra y Marilyn Monroe, inicia una nueva etapa en Lake Tahoe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legendario complejo turístico Cal Neva, símbolo histórico del glamour de Hollywood en la región de Lake Tahoe, reabrirá sus puertas como Lake Tahoe Proper Resort and Casino tras asegurar una inversión de USD 298 millones.

La reapertura se prevé para 2027 en la frontera entre California y Nevada, con el objetivo de devolver el esplendor a un recinto que fue punto de encuentro de grandes figuras del espectáculo y la política.

El Cal Neva será restaurado para recobrar su condición de emblema cultural y turístico, mezclando su herencia singular con propuestas actuales. Célebre por haber albergado a personalidades como Frank Sinatra, Marilyn Monroe y otros íconos del siglo XX, el complejo estuvo cerrado desde 2013 y tuvo varios cambios de propietarios hasta esta nueva etapa.

Interior de un casino con mesas de juego, máquinas tragamonedas y un televisor grande mostrando una imagen en blanco y negro de un hombre sonriendo
La restauración del resort busca fusionar el glamour clásico de Hollywood con propuestas modernas y exclusivas

El relanzamiento, impulsado por Realberry y Proper Hospitality, busca revitalizar el destino y fortalecer la economía de Lake Tahoe a nivel nacional e internacional, detallaron los desarrolladores a FOX News Digital.

Tras más de una década de incertidumbre y cierre, el complejo inicia ahora una transformación integral. Realberry, bajo la dirección de Chad McWhinney, y Proper Hospitality, liderada por Brad Korzen, destacaron que la intervención no aspira a reproducir el pasado, sino a seleccionar cuidadosamente los elementos históricos que se conservarán e integrarán en una experiencia moderna.

“No se trata de recrear el pasado, sino de ser deliberados con lo que se conserva y cómo se proyecta hacia el futuro”, señaló McWhinney en declaraciones a medio citado.

Una persona con peluca rubia y vestido rosa brillante posa de lado sonriendo frente a un letrero de neón que dice "Cal Neva HOTEL & CASINO" en la noche
Marilyn Monroe pasó su último fin de semana en el Cal Neva, contribuyendo a la leyenda y el misterio que rodean al emblemático resort

La nueva etapa prevé el desarrollo de 197 habitaciones, incluidas suites y villas privadas, múltiples restaurantes y bares, y un casino completamente renovado. También sobresalen el retorno del spa, áreas para eventos y la restauración del teatro, célebre porque permitía a los artistas observar todos los rostros de la audiencia.

“El diseño, el casino y las actuaciones son un guiño a aquella época dorada del glamour de Hollywood, pero traducidos para una audiencia moderna”, explicó Korzen al medio.

Historia y leyenda del Cal Neva

Fundado hace casi un siglo en el límite de California y Nevada, el Cal Neva alcanzó su fama como refugio de celebridades y políticos en sus años dorados.

Una piscina azul con una línea negra que la divide. Las palabras "NEVADA" y "CALIFORNIA" están escritas en cada lado. Hay mesas, sombrillas y árboles al fondo
Realberry y Proper Hospitality lideran la transformación del emblemático hotel, ahora rebautizado como Lake Tahoe Proper Resort and Casino

Frank Sinatra fue propietario parcial del complejo en los años 60, lo que atrajo a famosos como Dean Martin y Sammy Davis Jr.. Entre sus huéspedes más recordados destaca Marilyn Monroe, quien, según crónicas recogidas por FOX News Digital, pasó allí su último fin de semana en julio de 1962.

El resort no solo resaltó por su clientela distinguida, sino también por el aura de discreción que propiciaba. Disponía de una red de túneles privados para facilitar el tránsito de sus huéspedes sin ser vistos, lo que contribuyó a su leyenda.

También fue escenario de reuniones reservadas y mitos que siguen rodeando al recinto. La presencia de figuras políticas como el entonces presidente John F. Kennedy reforzó el estatus exclusivo del sitio.

Cinco hombres en traje posan frente al letrero del Cal Neva Resort. El cartel enumera a Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop
La leyenda de los túneles secretos y las reuniones privadas sigue viva en el renovado Cal Neva

Desde el cierre en 2013, el Cal Neva cambió de manos en varias ocasiones, incluido el paso por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, hasta su venta más reciente en 2023, según información de FOX News Digital. El actual proyecto apunta a recobrar el magnetismo original y posicionar el complejo como un puente entre la memoria y la modernidad.

Detalles y proyección de la renovación

La transformación contempla las mencionadas 197 habitaciones, además de una oferta de entretenimiento y bienestar pensada para captar tanto a visitantes nacionales como internacionales. Restaurantes, bares y un casino renovado formarán el núcleo del nuevo recinto, que mantendrá referencias a su historia sin dejar de mirar al futuro.

La restauración del teatro y los espacios para eventos permitirá organizar espectáculos y congresos, reforzando la integración del complejo en el circuito cultural y económico de la región.

Vista exterior del Cal Neva Lodge cubierto de nieve en un día soleado. El letrero del resort es visible. Pinos nevados adornan el primer plano
El legado de figuras como Dean Martin y Sammy Davis Jr. permanece como parte integral de la identidad del complejo

Los desarrolladores prevén que la reapertura dinamice la economía local, promueva el empleo y fortalezca la actividad turística en Lake Tahoe. “Creamos una experiencia que parece estar arraigada en la historia y, a la vez, absolutamente vigente”, expresó Korzen al medio citado. Así, el proyecto apuesta por preservar la relevancia cultural y avanzar hacia una propuesta que respete el entorno natural y social del área.

La visión detrás de la restauración del Cal Neva se apoya en conjugar su herencia legendaria con prácticas actuales y sostenibles. El objetivo declarado por los responsables es que nuevas generaciones perciban el mismo ambiente excepcional que fascinó a las grandes figuras del pasado y que el vínculo con Lake Tahoe se mantenga como eje central del proyecto.

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