La inflación obliga a familias hispanas en Estados Unidos a elegir entre enviar remesas o pagar la renta

La inflación en Estados Unidos impacta en las familias hispanas, que deben elegir entre enviar remesas, pagar la renta o cubrir gastos esenciales (REUTERS/Go Nakamura)

Una familia hispana en Estados Unidos enfrenta este verano una presión inédita sobre su presupuesto: la inflación no solo encarece los gastos esenciales, sino que obliga a elegir entre enviar remesas, pagar la renta o sostener empleos por hora, según el último índice de precios al consumidor (CPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, agencia oficial de datos económicos.

Durante los próximos tres meses, los hogares hispanos podrían necesitar entre USD 150 y USD 250 adicionales al mes para cubrir los mismos gastos que hace un año.

Este sobrecosto, impulsado por subidas en gasolina, vivienda, alimentos y seguros, repercute especialmente en quienes envían dinero a familiares en Latinoamérica y dependen de ingresos variables o por hora.

El CPI indica que llenar el tanque hoy cuesta 18,9 % más que hace doce meses, mientras el alquiler y los alimentos también mantienen incrementos sostenidos.

El desafío central recae en las familias que distribuyen su ingreso entre obligaciones en Estados Unidos y compromisos en el extranjero. El Banco Mundial, principal organismo internacional de desarrollo financiero estima que los hogares hispanos representan más del 70 % de las remesas enviadas desde el país, flujo que depende de la capacidad de ahorrar tras cubrir gastos básicos.

Con la renta y la gasolina absorbiendo una porción creciente del salario, el margen para transferir dinero –o responder a emergencias en el país de origen– se reduce al mínimo.

Durante el verano de 2026, el alza de gasolina, alquiler y alimentos obliga a los hogares hispanos a ajustar envíos de remesas, priorizar el pago de la renta y limitar el consumo básico.

Una familia que antes podía enviar USD 300 al mes a su país de origen ahora debe decidir entre cumplir con ese compromiso o cubrir gastos esenciales que han subido entre USD 150 y USD 250 al mes.

La presión crece para quienes dependen de empleos por hora, ya que la inflación erosiona el poder de compra y obliga a reducir la ayuda a familiares en el exterior.

El pago de la renta condiciona las remesas y la estabilidad familiar

Los hogares hispanos necesitarán entre USD 150 y USD 250 adicionales al mes durante el verano para enfrentar el aumento en alimentos, vivienda y gasolina (AP Foto/Tony Gutiérrez, Archivo)

El gasto en alquiler es el más inflexible para los hogares hispanos. En ciudades como Nueva York, Los ángeles, Miami y Houston, los precios subieron entre 4 % y 7 % en el último año, de acuerdo al CPI.

El pago mensual absorbe más del 40 % del ingreso familiar, dejando escaso margen para enviar remesas o afrontar imprevistos. Según UnidosUS, organización de defensa de derechos latinos, uno de cada tres hogares hispanos urbanos ha pospuesto envíos de dinero o recurrido a préstamos informales para evitar atrasos en el alquiler.

“Si elijo mandar USD 300 a mi madre en El Salvador, me quedo sin suficiente para la renta. Pero si no mando, allá no comen”, comparte Ana Rodríguez, trabajadora de limpieza en Miami.

Su situación ilustra la tensión constante entre cumplir los compromisos familiares en ambos lados de la frontera, que se acentúa en quienes cuentan con ingresos irregulares por empleos por hora o varios trabajos informales.

Gasolina y transporte: menos movilidad, menos ingresos y menor capacidad de envío

El incremento del 18,9 % en el precio de la gasolina impacta de lleno en quienes trabajan en servicios, construcción o reparto. Muchos puestos ocupados por hispanos requieren movilidad diaria y, ante el alza del combustible, algunos trabajadores deben recortar turnos, compartir auto o reducir otros gastos.

De acuerdo con el Pew Research Center, centro de análisis demográfico, más del 60 % de los trabajadores hispanos utiliza su vehículo como herramienta laboral.

La menor movilidad implica menos horas trabajadas y, por tanto, menos ingresos disponibles para cubrir necesidades y enviar remesas.

Además, los trabajos estacionales propios del verano suelen incrementar los desplazamientos justo cuando los precios del transporte suben.

Empleos por hora: volatilidad, inseguridad y brechas en la cobertura

La inestabilidad salarial es una constante para quienes perciben sueldos por hora, una realidad frecuente en la comunidad hispana. La inflación reduce el poder adquisitivo y, en ausencia de contratos estables o beneficios laborales, cualquier suba repercute directamente en la capacidad de sostener gastos y remesas.

Según el Bureau of Labor Statistics, cerca del 30 % de los trabajadores hispanos no accede a seguro médico a través del empleo, lo que los expone a primas más altas y gastos imprevistos en salud.

Alimentos y servicios: ajuste forzoso en la vida diaria

El alza de alimentos y servicios obliga a las familias hispanas a recurrir con mayor frecuencia a bancos de alimentos y ajustar su canasta básica de consumo (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El CPI reporta que los alimentos para el hogar subieron casi 2 % el último año, mientras las comidas fuera de casa aumentaron 4 %. Para familias que ya dedican gran parte de su ingreso a la renta y el transporte, cada incremento obliga a modificar la canasta básica o reducir la frecuencia de envíos al extranjero.

Según Feeding America, red nacional de bancos de alimentos, ha crecido la demanda de bancos de alimentos en zonas hispanas, especialmente durante este ciclo inflacionario.

Estrategias y apoyos ante la presión inflacionaria

Frente a este escenario, especialistas en finanzas recomiendan priorizar el pago de vivienda y servicios esenciales, aprovechar ayudas estatales y locales, y buscar alternativas para el envío de remesas, como plataformas con menores comisiones.

Organizaciones comunitarias como Hispanic Federation, organización de apoyo comunitario latino han intensificado la capacitación en administración financiera y el acceso a subsidios de alimentos, apuntando a familias que sostienen tanto a parientes en Estados Unidos como en el extranjero.

La inflación en Estados Unidos, aunque moderada respecto a los máximos pandémicos, obliga a la comunidad hispana a tomar decisiones complejas: elegir entre el bienestar propio y el de sus familias fuera del país, recortar gastos básicos o buscar nuevas fuentes de ingreso.

La presión se mantendrá durante el verano, con especial impacto en quienes sostienen dos hogares con un solo salario.