Todo sobre “Un amor que no se agota”, el nuevo k-drama entre lo más visto en Netflix

"Un amor que no se agota" fusiona comedia romántica con crítica al éxito laboral y está disponible en Netflix desde el 22 de abril (Netflix)

Un amor que no se agota, el k-drama surcoreano que combina comedia romántica con una mirada al costo del éxito laboral, llegó el pasado 22 de abril a Netflix y a la cadena SBS con todos los elementos para convertirse en una de las series más comentadas de la temporada.

La plataforma de streaming describe la producción como “una comedia romántica llena de peleas constantes” entre sus dos protagonistas: Matthew Lee, apodado ‘Codorniz Lee’, un agricultor que compagina múltiples empleos, y Dam Ye-jin, una reconocida presentadora de televisión aquejada de insomnio severo.

“Sus vidas chocan de día y de noche de maneras inesperadas y divertidas”, señala el sitio oficial. La trama sigue a Dam Ye-jin (Chae Won-bin), una estrella de las televentas que acumula un historial de ventas por valor de un billón de wones.

Con ese récord bajo el brazo, aspira a un ascenso que le daría acceso al codiciado espacio de fin de semana de la cadena HIT Homeshopping.

La historia gira en torno al desafío de Dam Ye-jin por renovar un contrato clave en la industria cosmética coreana (Netflix)

Para lograrlo, debe convencer al dueño de una empresa de materiales cosméticos de renovar su contrato exclusivo con la red.

El ingrediente clave es la seta uri de flor blanca, un hongo de propiedades cosméticas que solo se cultiva en el pueblo de Deokpung, y cuya obtención la obliga a desplazarse hasta esa pequeña localidad en busca del escurridizo propietario de la compañía.

Allí la espera Matthew Lee (Ahn Hyo-seop), el agricultor que cultiva esa seta con exigencia y atención al detalle. Su primer encuentro con Ye-jin es de choque: él, incómodo ante las interrupciones constantes a su jornada, se niega a colaborar.

Pero cuando descubre que ella trabaja con la misma intensidad que él, su incomodidad inicial cede el paso al respeto —y luego a algo más.

Netflix Tudum describe la dinámica como la evolución de “una pareja dispareja que se encuentra a todas horas del día y la noche” hasta llegar a “un romance complicado pero lleno de ensueño”.

El k-drama destaca la relación entre Matthew Lee (Codorniz Lee), agricultor, y Dam Ye-jin, reconocida presentadora de televisión con insomnio (Netflix)

La serie, escrita por Jin Seung-hee y dirigida por Ahn Jong-yeon —conocido por Seoul Busters—, consta de 12 episodios de aproximadamente 70 minutos de duración.

Según confirmó SBS, los capítulos se estrenan los miércoles y jueves a las 21:00 hora de Corea del Sur, con el final programado para el 28 de mayo de 2026. La distribución internacional corre a cargo de Netflix.

El elenco lo completan Kim Bum en el papel de Eric Seo y la veterana Go Doo-shim en un rol de apoyo.

Ahn Hyo-seop llega a este proyecto después de haber prestado su voz al personaje Jinu en la película de animación Las guerreras K-pop.

El actor ya había protagonizado éxitos del género como Propuesta laboral y las dos primeras temporadas de Kim, el doctor romantico.

La serie consta de 12 episodios de 70 minutos y se emite por SBS los miércoles y jueves, con final previsto para el 28 de mayo de 2026 (Netflix)

Chae Won-bin, por su parte, es conocida por su participación en la segunda y tercera temporada de Dulce hogar, así como por su papel protagónico en Twenty-Twenty.

La producción se enmarca dentro de la apuesta de Netflix Korea para el segundo trimestre de 2026 y es una de las varias series de SBS que la plataforma planea incorporar a lo largo del año en el catálogo streaming.

La descripción oficial que Netflix ofrece en castellano para el mercado hispanohablante sintetiza así el conflicto central: “Cuando una presentadora de televentas adicta al trabajo pierde su puesto, parte al campo para recuperarlo, pero un granjero misterioso trastoca sus planes… y su corazón.”

Un amor que no se agota sigue en emisión y tiene previsto cerrar su primera temporada el 28 de mayo. El título se ubica actualmente en el Top 10 de las series más vistas en Netflix.