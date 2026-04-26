La violencia deja dos muertos y cuatro heridos en distintas provincias de Costa Rica

Costa Rica registra un aumento de hechos violentos que dejan dos fallecidos y varios heridos en una sola noche. (Foto cortesía Cruz Roja de Costa Rica)

Costa Rica enfrenta una serie de hechos violentos registrados desde la noche del sábado 25 de abril y la madrugada de este domingo que han dejado dos personas fallecidas en Limoncito de Limón y al menos cuatro heridos en distintos puntos del país.

En Limoncito, provincia de Limón, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que cerca de las 9:00 de la noche del sábado dos hombres, uno de 22 años con apellido Pérez y un menor de 17, murieron tras recibir numerosos impactos de bala cuando circulaban en una bicimoto. Los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones sin mediar palabras antes de escapar. En el lugar, agentes judiciales coordinaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron indicios balísticos, trasladando a las víctimas a la Morgue Judicial para autopsia. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones vinculadas a este ataque.

El OIJ confirma la muerte de dos hombres en Limoncito de Limón tras un ataque armado mientras circulaban en bicimoto. (Foto cortesía redes sociales)

El análisis forense preliminar, según el OIJ, revela que el joven mayor presentaba heridas en cabeza, espalda, tórax, pecho y piernas, mientras que el menor de edad recibió disparos en la espalda y las extremidades inferiores.

Durante la madrugada, otras situaciones violentas se desencadenaron en distintas regiones. En San Carlos, a las 5:55 de la madrugada, tres hombres resultaron heridos por arma blanca. Dos adultos fueron hospitalizados con traumas diversos, mientras que el tercer involucrado, aproximadamente de 35 años, sufrió lesiones en un brazo y el abdomen y fue reportado en condición crítica en el Hospital de San Carlos.

Mientras en Chacarita de Puntarenas, en horas de la madrugada se reportó un herido por arma de fuego con lesiones en el abdomen, tórax y extremidades. La víctima fue trasladada en estado crítico a un centro médico por los equipos de emergencia, las autoridades no han esclarecido lo sucedido en dicha escena.

En San Carlos, tres hombres resultan heridos con arma blanca y uno es trasladado en condición crítica al Hospital de San Carlos.(Cortesía: Redes sociales)

Por otra parte, en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago, se produjo un asalto en el que un hombre de 36 años recibió varias heridas con arma blanca. Tras ser estabilizado las autoridades lo trasladaron en estado grave al Hospital Max Peralta, para ser intervenido de emergencia.

Finalmente, en Concepción de Alajuelita, otro hombre de 42 años fue lesionado por disparos que impactaron en la ingle y el tórax. Los servicios de emergencia lo llevaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Estos hechos registrados la noche del sábado y la madrugada del domingo evidencian un aumento en la violencia en diversas localidades, con la intervención del OIJ, las autoridades policiales continúan investigando las causas del incremento en dicha ola de violencia que esta afectadno diferentes provincias.