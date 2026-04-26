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¿El fin del iPad tradicional? Apple planearía un cambio radical de nombre

Durante años, la compañía mantuvo un sistema claro de numeración para el iPad de entrada, con generaciones fácilmente identificables por el consumidor

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iPad - Apple - iPad Neo - tecnología - 26 de abril
Cuando Apple presentó el MacBook Neo, evitó usar un nombre genérico. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Apple)

La llegada de una nueva generación de iPad básico con chip A18 podría marcar el cierre de una era en la estrategia de nombres de Apple. Tras abandonar la numeración clásica con la última versión y optar por denominaciones centradas en las características técnicas, la compañía estaría considerando dar un giro en la identidad de su tableta de entrada.

De esta manera, la compañía se estaría alejando de los títulos genéricos para adoptar una nomenclatura más distintiva y alineada con sus lanzamientos recientes.

Evolución en la estrategia de nombres: del iPad genérico al posible iPad Neo

Durante años, Apple mantuvo un sistema claro de numeración para el iPad de entrada, con generaciones fácilmente identificables por el consumidor. Sin embargo, el lanzamiento del iPad (A16) rompió con esa tradición, eliminando la referencia generacional y poniendo el foco en el procesador como principal seña de identidad.

El iPad plegable de Apple se enfrenta a la competencia directa de productos similares ya disponibles en el mercado.
El iPad plegable de Apple se enfrenta a la competencia directa de productos similares ya disponibles en el mercado. (Reuters)

Este cambio, aunque clarificaba el rendimiento, no resolvía del todo los desafíos de diferenciación y posicionamiento en la gama de productos.

El ejemplo más reciente de esta nueva filosofía está en la línea MacBook. Cuando Apple presentó el MacBook Neo, evitó usar un nombre genérico y apostó por una denominación que, según Greg Joswiak, buscaba dotar al producto de “identidad (...) algo corto y pegadizo, que encajara con Air y Pro pero que también transmitiera novedad”.

Joswiak, quien entabló una conversación con Mark Spoonauer de Tom’s Guide, subrayó que “Neo significa literalmente nuevo, o reinvención”, y que este nombre era perfecto para describir la visión de Apple sobre una laptop accesible y de gran valor.

FILE PHOTO: The Apple logo is seen during the preview of the redesigned and reimagined Apple Fifth Avenue store in New York, U.S., September 19, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
FILE PHOTO: The Apple logo is seen during the preview of the redesigned and reimagined Apple Fifth Avenue store in New York, U.S., September 19, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Qué nombre tendrá el próximo iPad: hipótesis y limitaciones

A la luz de estas declaraciones y de la evolución del naming en otros productos, no sería extraño que el próximo iPad básico adoptase el apellido “Neo”, según el medio 9to5Mac. Sin embargo, existe un obstáculo relevante: el nuevo modelo no supondrá una revolución en términos de diseño, ya que mantendrá el lenguaje visual presentado en 2022, limitando los cambios al interior y al procesador A18.

Esto podría frenar la introducción de un nombre que alude a una reinvención total, y dejar la puerta abierta a que Apple conserve su actual denominación o busque una nueva fórmula de identidad cuando se produzca un salto realmente innovador.

El debate sobre cómo Apple bautizará su próximo iPad básico sigue abierto. El reciente abandono de nombres vagos y la inclinación hacia títulos con mayor personalidad y sentido dentro de la familia de productos podrían anticipar una transformación significativa en la marca.

FILE PHOTO: John Ternus, Vice President, Mac and iPad Hardware Engineering speaks during Apple's annual world wide developer conference (WWDC) in San Jose, California, U.S. June 5, 2017. REUTERS/Stephen Lam/File Photo
FILE PHOTO: John Ternus, Vice President, Mac and iPad Hardware Engineering speaks during Apple's annual world wide developer conference (WWDC) in San Jose, California, U.S. June 5, 2017. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

John Ternus afirma que Apple está a punto de “volver a cambiar el mundo”

Con la llegada de John Ternus a la dirección de Apple, la compañía se adentra en una etapa en la que la inteligencia artificial y la innovación en dispositivos conectados serán protagonistas. Tras quince años bajo el liderazgo de Tim Cook, Ternus asume el cargo con la intención de profundizar la integración de la IA en el día a día de los usuarios, sin perder de vista los valores que han definido a la marca.

En su primera intervención como futuro CEO, Ternus adoptó un discurso optimista y de mirada a largo plazo, asegurando —según Bloomberg— que Apple atraviesa “la fase más emocionante” de su historia reciente. Destacó que la inteligencia artificial será el motor de una nueva ola de productos y servicios, con potencial para transformar el mercado. “Estamos a punto de volver a cambiar el mundo”, subrayó Ternus.

Entre los proyectos en desarrollo figuran dispositivos como gafas inteligentes y AirPods con cámaras integradas. De acuerdo con Bloomberg, Apple está experimentando con hasta cuatro modelos diferentes de gafas y explora la creación de accesorios tipo llavero equipados con tecnología de imagen.

El objetivo es que todos estos dispositivos se conecten con el iPhone y aprovechen el potencial de la inteligencia artificial, promoviendo una integración aún más profunda de la IA en la rutina diaria de los usuarios.

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