Mientras crece la tensión con Irán, el ejército de Estados Unidos incrementa su presencia aérea en una base saudí

Una imagen satelital muestra aviones en la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita el 21 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/vía REUTERS

Imágenes satelitales mostraron un aumento en el número de aeronaves de apoyo militar, incluyendo aviones cisterna de reabastecimiento, en una base aérea saudí utilizada por el ejército estadounidense durante cuatro días en febrero, mientras Washington reforzaba sus fuerzas en la región en medio de las tensiones con Irán.

Arabia Saudita, un antiguo aliado de Estados Unidos, declaró a Irán el mes pasado que no permitiría que su espacio aéreo ni su territorio se utilizaran para acciones militares contra Teherán, que el jueves mantuvo negociaciones indirectas con Washington sobre su programa nuclear.

Una imagen satelital muestra aviones en la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita el 17 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/vía REUTERS

En una imagen satelital de alta resolución tomada el 21 de febrero, se observaron al menos 43 aeronaves en la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, que ha albergado a las fuerzas estadounidenses durante décadas, en comparación con las 27 aeronaves visibles en una imagen del 17 de febrero.

La cifra se redujo a 38 en una imagen del 25 de febrero.

Los aviones incluyen Boeing KC-135 Stratotankers

Una imagen satelital muestra aviones en la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, junto con anotaciones de William Goodhind, un analista de imágenes forenses de Contested Ground, en esta imagen del 21 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/vía REUTERS

En la imagen del 21 de febrero, se observaron 13 Boeing KC-135 Stratotankers y seis Boeing E-3 Sentry, conocidos como AWACS, entre un total de 29 aeronaves de gran tamaño con alas en flecha estacionadas en la base, según declaró a Reuters William Goodhind, analista de imágenes forenses de Contested Ground.

En la imagen de resolución media del 17 de febrero, se observaron 11 aeronaves de gran tamaño con alas en flecha, según un recuento de Reuters.

Al solicitarle comentarios, el Pentágono afirmó no tener “nada que aportar”. El ejército estadounidense no suele hacer comentarios sobre los movimientos de fuerzas.

La oficina de prensa del gobierno saudí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Omán, que media entre Estados Unidos e Irán, afirmó que las partes avanzaron en las conversaciones el jueves, aunque no hubo indicios de un avance que pudiera evitar posibles ataques estadounidenses.

El ministro de Asuntos Exteriores omaní, Sayyid Badr Albusaidi, declaró el jueves que las partes planean reanudar las negociaciones poco después de las consultas en las capitales de sus países, y que las conversaciones técnicas están programadas para la próxima semana en Viena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 19 de febrero que Irán debe llegar a un acuerdo en un plazo de 10 a 15 días, advirtiendo que, de lo contrario, ocurrirían “cosas realmente malas”. Una comparación de las imágenes satelitales de principios de febrero con las de enero también mostró una acumulación de aeronaves y otros equipos militares en toda la región. Imágenes satelitales recientes también muestran a Irán reparando y fortificando sitios, incluyendo un sitio militar sensible presuntamente bombardeado por Israel en 2024.

(Reuters)