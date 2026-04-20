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Ryan Reynolds revela detalles sobre el futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

El actor afirmó que ya trabaja en nuevas ideas para el personaje y planteó un cambio en el enfoque narrativo del personaje

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Deadpool_Ryan Reynolds
Ryan Reynolds adelanta cambios para la historia de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. (REUTERS. AP)

Ryan Reynolds confirmó que ya trabaja en nuevas ideas relacionadas con el personaje de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque adelantó que el futuro del antihéroe no pasaría por una nueva película en solitario.

Durante una entrevista en el programa Sunday Today, el actor señaló que tiene material escrito, pero sugirió que el enfoque narrativo del personaje podría cambiar.

Asimismo, indicó que Deadpool podría dejar de ser protagonista principal en la pantalla grande, al menos en su versión del personaje, pues de acuerdo con el artista, el personaje funciona mejor en dinámicas colectivas.

Tengo algunas cosas ya escritas, pero no creo que vuelva a centrarlo”. Es un personaje de apoyo. Es alguien que funciona bien en grupo”, declaró.

Deadpool_Ryan Reynolds
Ryan Reynolds aseveró que no hay planes para una película de Deadpool en solitario. (YouTube / Marvel Latinoamérica Oficial)

Sus declaraciones apuntan a una posible integración de Deadpool en historias compartidas con otros personajes del universo de Marvel, en lugar de liderar nuevas entregas individuales.

En los últimos meses, han circulado especulaciones en redes sociales sobre una posible aparición del personaje en la película Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre. Sin embargo, el actor ha minimizado esos rumores en distintas entrevistas públicas.

En una conversación previa con The Hollywood Reporter en diciembre de 2024, Ryan Reynolds abordó la posibilidad de que Deadpool interactúe con equipos como los Vengadores o los X-Men, aunque subrayó que el personaje debe conservar cierta independencia dentro de la narrativa.

“Si se convierte en uno de ellos, estamos al final. Deadpool funciona muy bien apareciendo con los X-Men y los Avengers, pero siempre necesita mantenerse como un extraño”, comentó.

Deadpool y Wolverine
Ryan Reynolds señaló que Deadpool funciona mejor como un personaje de apoyo dentro del UCM. (Captura de video)

El actor también indicó que uno de los elementos centrales del personaje es su búsqueda de aceptación, combinada con el uso del humor como mecanismo para enfrentar sus limitaciones.

Reynolds añadió que, desde el punto de vista narrativo, la incorporación definitiva de Deadpool a uno de estos grupos marcaría el cierre de su arco.

“Si en algún momento se convierte en un Avenger o en un X-Men, estaríamos al final de su recorrido”, explicó.

En esa misma entrevista, la estrella de Hollywood también expresó reservas sobre la realización de una cuarta película en solitario del personaje, al considerar que repetir la estructura narrativa podría resultar redundante.

“Centrar a Deadpool funciona mejor cuando le quitas todo y lo pones contra la pared. No creo poder hacer eso otra vez. Una cuarta vez se siente un poco iterativa y redundante”, señaló.

Ryan Reynolds Deadpool
Ryan Reynolds explicó que una cuarta cinta de Deadpool representaría una narrativa repetitiva. (20th Century Studios/MARVEL)

No obstante, aclaró que esto no implica abandonar el desarrollo del personaje, ya que considera que aún existen posibilidades narrativas significativas dentro de otros formatos o configuraciones.

Cabe recordar que el personaje de Deadpool se integró oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel con el estreno de Deadpool and Wolverine en 2024.

La película alcanzó una recaudación aproximada de 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la producción con clasificación para adultos más taquillera en la historia del cine.

Deadpool & Wolverine portada
"Deadpool and Wolverine" logró recaudar 1.3 mil millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)

Las dos primeras entregas del personaje, Deadpool y Deadpool 2, también registraron resultados comerciales destacados, con ingresos cercanos a los 780 millones de dólares cada una en el mercado global.

Hasta el momento, no se han anunciado proyectos específicos que confirmen la próxima aparición del personaje dentro del universo de Marvel.

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