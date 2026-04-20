Un estudiante en Massachusetts es arrestado tras usar una pistola de gel durante una tradición escolar

El estudiante de Massachusetts fue detenido por atacar con una pistola de gel a tres adolescentes fuera de un instituto local (Nassau County Sheriff's Office)

Un adolescente de Massachusetts enfrenta cargos tras utilizar una pistola de proyectiles de gel contra tres estudiantes fuera de un instituto, en un incidente vinculado al juego escolar “Senior Assassin”.

Las autoridades recalcaron que esta práctica, cada vez más difundida en los últimos cursos de secundaria, conlleva riesgos legales y de seguridad relevantes, según reportó el medio estadounidense Fox News.

El jueves por la tarde, tres adolescentes que no participaban en el juego “Senior Assassin” corrían juntos por la ciudad de Lawrence cuando fueron atacados con proyectiles similares a los de una pistola de aire comprimido.

El departamento de policía de Lawrence confirmó que dos de los menores recibieron impactos, aunque ninguno sufrió lesiones graves.

Los agentes recuperaron un arma tipo Orbeez, habitual para disparar bolas de gel, y detuvieron a un estudiante de secundaria local como supuesto autor.

La policía de Lawrence imputó cargos de asalto y agresión con arma peligrosa tras el incidente con pistola Orbeez (Lawrence Police Department)

El detenido enfrenta dos cargos de asalto y agresión con arma peligrosa y otro por asalto simple, conforme a la policía de Lawrence. La identidad del sospechoso no fue divulgada por tratarse de un menor de edad.

El fenómeno “Senior Assassin” implica que alumnos de último año intentan eliminar simbólicamente a otros participantes usando armas de juguete o dispositivos no letales, como pistolas de agua o de proyectiles blandos.

Sin embargo, el incidente en Massachusetts se apartó del propósito original del juego, ya que las víctimas no participaban en la actividad, detalló Fox News.

El cuerpo policial enfatizó: “Aunque estas actividades puedan parecer inofensivas, pueden generar situaciones peligrosas y graves consecuencias legales”.

Un estudiante de secundaria de Massachusetts fue detenido en Lawrence tras atacar con una pistola de gel a tres adolescentes que no participaban en el juego “Senior Assassin”.

La policía local recuperó el arma, tipo Orbeez, y confirmó que dos menores resultaron alcanzados, aunque sin heridas graves.

El sospechoso enfrenta cargos de asalto y agresión con arma peligrosa y asalto simple. Las autoridades subrayan que el uso de armas de juguete realistas en este tipo de juegos puede acarrear consecuencias legales severas, especialmente cuando involucra a personas ajenas a la actividad.

La ciudad de Lawrence es reconocida por sus edificios emblemáticos y su importancia en el desarrollo textil de Massachusetts (Business View Magazine)

Crece la preocupación nacional por los juegos estudiantiles con armas de juguete realistas

Agencias policiales de distintos estados han emitido advertencias tras el auge de “Senior Assassin” y actividades similares que han derivado en incidentes con armas de juguete de aspecto realista.

Las autoridades advierten que estos objetos, al ser confundidos con armas auténticas, han provocado respuestas de emergencia, lo que incrementa el riesgo tanto para los participantes como para terceros.

La policía de Connecticut recomendó esta semana que, si se participa en el juego, los estudiantes utilicen pistolas de agua de colores brillantes, eviten el uso de vehículos, no disparen a personas ajenas a la actividad y no ingresen en propiedades privadas sin autorización, según destacó Fox News.

El caso de Lawrence, ciudad que fue centro manufacturero por su industria textil y de lana, expone la dificultad de controlar conductas juveniles de alto riesgo en entornos escolares.

Las autoridades insisten en que los distritos escolares no respaldan estos juegos y reiteran que cualquier acción relacionada puede derivar en sanciones legales graves, sobre todo cuando se emplean armas de apariencia real y se afecta a personas no involucradas.

“Senior Assassin” sigue ganando terreno entre adolescentes en Estados Unidos, pese a reiteradas advertencias policiales sobre el uso de armas de juguete que pueden confundirse con armas de fuego.

La incautación de la pistola de gel y la imputación del estudiante en Massachusetts reavivan el debate sobre los límites de las tradiciones estudiantiles y el marco legal que enfrentan quienes incurren en conductas de riesgo, según informó Fox News.