Mundo

La administración de Péter Magyar amplía el número de ministerios en Hungría

El nuevo gabinete impulsará la reinserción en la Corte Penal Internacional, comprometiéndose a cumplir con sus mandatos judiciales internacionales

Guardar
Péter Magyar anunció en Budapest la composición de su nuevo gabinete tras su triunfo electoral. (REUTERS)
Péter Magyar anunció en Budapest la composición de su nuevo gabinete tras su triunfo electoral. (REUTERS)

La conformación del nuevo gobierno en Hungría avanza con rapidez tras el cambio de rumbo político que marcó la victoria de Péter Magyar. El líder del partido Tisza, que desplazó a Viktor Orbán tras 16 años de hegemonía, presentó la primera lista de integrantes de su equipo, con el objetivo de dar forma a un proyecto de reformas profundas y restauración institucional.

Como parte central de este nuevo gabinete, Anita Orbán, sin relación familiar con el ex primer ministro ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores. István Kapitány asumirá Economía y Energía, mientras que András Kármán estará al frente de Finanzas. La estructura de gobierno se ampliará de 12 a 16 ministerios, incorporando áreas como Salud, Educación y Protección Ambiental, que hasta ahora no contaban con una administración específica.

El Parlamento húngaro se prepara para votar la conformación de un nuevo gabinete y la agenda de reformas. (REUTERS)
El Parlamento húngaro se prepara para votar la conformación de un nuevo gabinete y la agenda de reformas. (REUTERS)

El partido Tisza ha conseguido 141 escaños de 199 en el Parlamento, una mayoría que otorga margen para deshacer medidas adoptadas en el pasado e impulsar nuevas políticas. La sesión inaugural de la legislatura está prevista para el 9 o el 10 de mayo, fecha en la que se formalizarán los cargos y se elegirá oficialmente al primer ministro.

Entre las prioridades de la nueva administración figura la restauración del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, junto con la promesa de responsabilizar a quienes participaron en prácticas de corrupción. Este enfoque responde al compromiso de devolver la confianza a la ciudadanía y garantizar una gestión transparente, según lo planteado por el nuevo equipo gubernamental.

Retorno de Hungría a la Corte Penal Internacional

En materia internacional, el futuro gobierno anunció que Hungría volverá a ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) y ejecutará las órdenes de arresto que emita el tribunal, incluyendo la que afecta al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras ser acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en 2024.

Fachada de la Corte Penal Internacional, organismo al que Hungría planea reincorporarse según el futuro gobierno. (REUTERS)
Fachada de la Corte Penal Internacional, organismo al que Hungría planea reincorporarse según el futuro gobierno. (REUTERS)

Según autoridades israelíes, Magyar invitó a Netanyahu a Budapest el 23 de octubre con motivo del 70º aniversario del levantamiento contra los soviéticos. Al ser consultado sobre la invitación, el futuro primer ministro aclaró que la convocatoria se extendió a todos los mandatarios con quienes mantuvo contacto telefónico.

Durante una conferencia de prensa, Magyar fue contundente sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales: “Si un país es miembro de la Corte Penal Internacional y una persona buscada entra en su territorio, debe ser detenida”. Además, señaló que los líderes internacionales conocen perfectamente las implicancias legales de sus visitas a otros países.

El retorno a la CPI y la ampliación del gobierno se traducen en una modificación de la política exterior y de la estructura estatal, con la puesta en marcha de nuevas áreas de gestión y el restablecimiento de compromisos multilaterales asumidos por el país.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

HungríaPéter MagyarCorte Penal Internacional

Últimas Noticias

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad, identificaron a los vehículos que circulaban por la zona y citaron a los conductores hasta dar con las pertenencias del turista

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

Los acontecimientos recientes en el golfo y la confiscación de un buque llevaron a un aumento en la volatilidad bursátil, cambios en el sector energético y movimientos mixtos entre empresas de alto consumo de combustible y tecnológicas

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

El precio del petróleo subió impulsado por las tensiones en Medio Oriente

La cotización internacional del crudo registró un fuerte repunte al inicio de la semana, tras el aumento de los bloqueos en una zona estratégica que limita el tránsito marítimo y genera volatilidad en el mercado energético mundial

El precio del petróleo subió impulsado por las tensiones en Medio Oriente

El gobierno de India y Corea del Sur acuerda fortalecer cooperación económica

La decisión contempla el relanzamiento de negociaciones comerciales, la creación de un comité ministerial y el impulso de sectores estratégicos como energía y acero, con la meta de duplicar el intercambio para 2030

El gobierno de India y Corea del Sur acuerda fortalecer cooperación económica

La presencia de explosivos ocultos dificulta el regreso de civiles a la capital de Sudán

Las autoridades priorizan la limpieza de zonas urbanas, aunque persisten múltiples áreas bajo peligro y familias siguen hallando explosivos en sus viviendas tras los combates

La presencia de explosivos ocultos dificulta el regreso de civiles a la capital de Sudán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué cultura construyó las pirámides de Teotihuacán y qué tipo de sacrificios se hacían ahí?

¿Qué cultura construyó las pirámides de Teotihuacán y qué tipo de sacrificios se hacían ahí?

Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ relató el pánico que vivió la producción tras el ataque : “La realidad supera la ficción”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: retrasos en la Línea A

Abelardo de la Espriella le ‘cantó la tabla’ a Cepeda: “Alguien que basa su vida en mentiras no puede frenar a quienes defendemos la democracia”

Sobreseyeron al ex de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas tras un robo en La Plata: “Cinco años esperando Justicia”

INFOBAE AMÉRICA

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía

Accidentes de tránsito siguen en aumento en Honduras y golpea con fuerza a motociclistas

La incertidumbre en Medio Oriente impactó en Wall Street, que cerró con leves pérdidas

Aves migratorias en peligro: la primavera ya no es igual para estos pájaros de colores

El precio del petróleo subió impulsado por las tensiones en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

El Vaticano presenta el documental de Martin Scorsese sobre el papa Francisco al cumplirse un año de su muerte

El Vaticano presenta el documental de Martin Scorsese sobre el papa Francisco al cumplirse un año de su muerte

“Lo dije tan rápido y molesto como fue posible”, confiesa Frankie Muniz sobre el origen de Malcolm

“Soy un meme viviente”: la curiosa afirmación de Jon Hamm al recordar su paso por Mad Men

Matthew Macfadyen y Elizabeth Banks sorprenden en The Miniature Wife como un dúo explosivo

D4vd es acusado de asesinato en primer grado por la muerte de la adolescente Celeste Rivas