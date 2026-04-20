La administración de Péter Magyar amplía el número de ministerios en Hungría

Péter Magyar anunció en Budapest la composición de su nuevo gabinete tras su triunfo electoral. (REUTERS)

La conformación del nuevo gobierno en Hungría avanza con rapidez tras el cambio de rumbo político que marcó la victoria de Péter Magyar. El líder del partido Tisza, que desplazó a Viktor Orbán tras 16 años de hegemonía, presentó la primera lista de integrantes de su equipo, con el objetivo de dar forma a un proyecto de reformas profundas y restauración institucional.

Como parte central de este nuevo gabinete, Anita Orbán, sin relación familiar con el ex primer ministro ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores. István Kapitány asumirá Economía y Energía, mientras que András Kármán estará al frente de Finanzas. La estructura de gobierno se ampliará de 12 a 16 ministerios, incorporando áreas como Salud, Educación y Protección Ambiental, que hasta ahora no contaban con una administración específica.

El Parlamento húngaro se prepara para votar la conformación de un nuevo gabinete y la agenda de reformas. (REUTERS)

El partido Tisza ha conseguido 141 escaños de 199 en el Parlamento, una mayoría que otorga margen para deshacer medidas adoptadas en el pasado e impulsar nuevas políticas. La sesión inaugural de la legislatura está prevista para el 9 o el 10 de mayo, fecha en la que se formalizarán los cargos y se elegirá oficialmente al primer ministro.

Entre las prioridades de la nueva administración figura la restauración del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, junto con la promesa de responsabilizar a quienes participaron en prácticas de corrupción. Este enfoque responde al compromiso de devolver la confianza a la ciudadanía y garantizar una gestión transparente, según lo planteado por el nuevo equipo gubernamental.

Retorno de Hungría a la Corte Penal Internacional

En materia internacional, el futuro gobierno anunció que Hungría volverá a ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) y ejecutará las órdenes de arresto que emita el tribunal, incluyendo la que afecta al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras ser acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en 2024.

Fachada de la Corte Penal Internacional, organismo al que Hungría planea reincorporarse según el futuro gobierno. (REUTERS)

Según autoridades israelíes, Magyar invitó a Netanyahu a Budapest el 23 de octubre con motivo del 70º aniversario del levantamiento contra los soviéticos. Al ser consultado sobre la invitación, el futuro primer ministro aclaró que la convocatoria se extendió a todos los mandatarios con quienes mantuvo contacto telefónico.

Durante una conferencia de prensa, Magyar fue contundente sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales: “Si un país es miembro de la Corte Penal Internacional y una persona buscada entra en su territorio, debe ser detenida”. Además, señaló que los líderes internacionales conocen perfectamente las implicancias legales de sus visitas a otros países.

El retorno a la CPI y la ampliación del gobierno se traducen en una modificación de la política exterior y de la estructura estatal, con la puesta en marcha de nuevas áreas de gestión y el restablecimiento de compromisos multilaterales asumidos por el país.

(Con información de AP y AFP)