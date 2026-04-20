La ONU alertó sobre el estancamiento diplomático frente a la invasión rusa en Ucrania y exigió un alto el fuego inmediato

El subsecretario general de la ONU, Mohamed Khaled Khiari, denunció el aumento de víctimas civiles y reclamó a la comunidad internacional un esfuerzo conjunto para detener la violencia y proteger a la población ucraniana (REUTERS/Eduardo Munoz)

El subsecretario general de la ONU, Mohamed Khaled Khiari, advirtió este lunes que la guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa un punto crítico marcado por la falta de avances diplomáticos y una escalada sostenida de la violencia, y reclamó un cese de hostilidades “total, inmediato e incondicional”.

“Hemos asistido a una escalada alarmante de los combates sin que se haya producido ningún avance diplomático significativo”, expresó Khiari en la última sesión del Consejo de Seguridad.

El representante de Naciones Unidas enfatizó que la ofensiva rusa no solo continúa, sino que se ha intensificado en las últimas semanas, provocando un incremento de víctimas civiles y la destrucción de infraestructura clave en Ucrania.

“Los ataques rusos se siguen intensificando, al igual que las víctimas civiles y la devastación generalizada en Ucrania”, afirmó.

De acuerdo con cifras verificadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, desde febrero de 2022 al menos 15.578 civiles han muerto, incluidos 784 menores, y 43.352 personas han resultado heridas, entre ellas 2.668 niños.

Khiari hizo hincapié en la importancia de mantener la atención internacional sobre el conflicto y reclamó una estrategia global para poner fin a la violencia.

“No podemos permitirnos el riesgo de que el conflicto se descontrole, con un coste humano aún mayor y consecuencias impredecibles para todos nosotros”, advirtió.

Residentes observan los daños en una iglesia alcanzada por un ataque aéreo ruso en Zaporizhzhia (REUTERS)

El diplomático celebró el intento de una tregua de 32 horas para coincidir con la Pascua, aunque lamentó que no se haya respetado y que la violencia haya continuado sin interrupciones.

En su intervención, Khiari también alertó sobre los riesgos asociados a los ataques en las cercanías de instalaciones nucleares. Aprovechando el aniversario del desastre de Chernobyl, señaló que el conflicto pone en peligro la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa.

“Este aniversario sirve también como advertencia de la magnitud de la destrucción a la que podríamos asistir en caso de otro incidente, intencionado o no, mientras la guerra sigue poniendo en peligro las instalaciones nucleares de Ucrania”, enfatizó.

Por otro lado, Joyce Msuya, responsable de Asuntos Humanitarios en Naciones Unidas, denunció el incremento de bombardeos contra zonas residenciales, sistemas de transporte, redes energéticas y puertos.

Señaló que esta intensificación de los ataques tendrá consecuencias humanitarias graves en los próximos meses, tanto en verano como en invierno.

“Incluso en la guerra hay reglas: el respeto del derecho internacional humanitario y la protección de civiles e infraestructuras críticas no son opcionales”, subrayó Msuya.

Joyce Msuya, responsable de Asuntos Humanitarios en Naciones Unidas, denunció el incremento de bombardeos contra zonas residenciales, sistemas de transporte, redes energéticas y puertos

La falta de diálogo efectivo entre Kiev y Moscú mantiene a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Los ataques sistemáticos han afectado la vida diaria de millones de ucranianos, dejado a comunidades enteras sin acceso a servicios básicos y forzado a miles de personas a abandonar sus hogares. Los expertos advierten que el conflicto podría desbordarse si no se adoptan medidas urgentes para detener la escalada.

Francia respalda la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, expresó el apoyo de su país a la creación de un tribunal especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania, complementando la labor de la Corte Penal Internacional.

“Los dirigentes rusos deben rendir cuentas”, remarcó Barrot ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El funcionario insistió en que no basta con reparar los daños materiales, sino que es imprescindible perseguir la responsabilidad por la planificación y ejecución de la invasión.

Barrot informó que Francia participará en el comité de dirección de este futuro tribunal y defendió la importancia de llenar el vacío jurídico existente, ya que el crimen de agresión no está plenamente cubierto por la jurisdicción internacional actual.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, expresó el apoyo de su país a la creación de un tribunal especial para enjuiciar el crimen de agresión contra Ucrania (REUTERS/Ahmed Saad)

Además, recordó que “no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad” y ratificó el compromiso francés con los mecanismos internacionales para documentar los daños y asegurar que los responsables de crímenes rindan cuentas ante la ley.

(Con información de EFE y AFP)